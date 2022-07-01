Güne Başlarken Bilmeniz Gerekenler: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Haftanın son işlem gününde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı asgari ücret artışında olacak. Öte yandan pazartesi açıklanacak enflasyon öncesi gösterge niteliğinde olan İTO İstanbul enflasyonu günün önemli gündem maddesi. Bir diğer veri ise İmalat PMI olarak yakından izlenecek.

Döviz komisyonu: Ekonomi yönetiminin 'döviz' adımları devam ediyor. Merkez Bankası, bankalara döviz için kestiği komisyonu artırdı. Zorunlu Karşılık ve İhbarlı Döviz Mevduat Hesaplarına uygulanan yüzde 1,5 komisyon oranı yüzde 5'e çıkarıldı. Dönüşüm oranı yüzde 10'a ulaşamayan bankalardan iki katı komisyon alınması uygulaması ise kaldırıldı. Karar, döviz tutan bankaların daha fazla maliyete katlanması anlamına geliyor.

Asgari ücret: Merakla beklenen asgari ücret artışı bugün belli oluyor. Komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından yeni rakam bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Bu arada Resmi Gazete’de yapılan değişiklikle asgari ücrete yapılacak ara zam temmuz ayı itibarıyla yürürlüğe girecek.

NATO ve tahıl koridoru: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna tahılının gıda krizi yaşanan küresel piyasalara ulaştırılmasında Türkiye’nin önemli bir rol oynayacağı ‘tahıl koridoru’ planlarıyla NATO Zirvesi’nin son gününe damgasını vurdu. ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi’nin kapanış konuşmasında ABD Kongresi’nden F-16’ların Türkiye’ye satışına onay çıkabileceğini söyledi.

Erişim engeli: Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Voice of America (Amerika’nın Sesi) ve Almanya merkezli Deutsche Welle (DW), internet sayfalarına erişimi engelledi. RTÜK, 9 Şubat’taki açıklamasında Amerika’nın Sesi, DW Türkçe ve Euronews Türkçe’ye lisans alması için üç gün süre tanıyacağını, aksi taktirde bu sitelere erişimin engelleneceğini duyurmuştu.

Bedelli askerlik düzenlemesi: Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda olanlara bedelli askerlik imkanı getiriliyor. Düzenleme 550 bin kişiyi kapsıyor.

Doğal gaz: Temmuz ayından itibaren geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifelerde bir değişikliğe gidilmedi.

PİYASALARDA BUGÜN

İstanbul’un enflasyonu: Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon rakamları için öncü gösterge olarak takip edilen İstanbul perakende ve toptan fiyatlar verileri bugün açıklanacak. İstanbul'da yıllık enflasyon yüzde 87,35 artış göstermişti.

İSO PMI: İSO ve Markit tarafından hazırlanan Türkiye İSO imalat sektörü PMI raporu açıklanıyor. İSO imalat sektörü PMI en son 49,2 ile 50 seviyesinin altında kalmaya devam etmişti.

İç borçlanma: Hazine 3 aylık borçlanma programını açıkladı. Temmuz ayında 25 milyar lira borçlanma planlayan Hazine, 4 ihale düzenleyecek, bir kira sertifikasını doğrudan satacak.

Halka arz: SPK, Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünlerinin hisse başına 4,68 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Çin imalat PMI: Ülkede imalat PMI, koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesiyle fabrikaların toparlanan talebi karşılamak için yarışa girmesi sonucunda üretimde de güçlü toparlanma gerçekleşmesinden destek bularak Haziran'da 13 ayın en hızlı büyümesini kaydetti.

Dolar/TL: Kurda 16-17 bandındaki seyir devam ediyor. 17 direncinin altında kalıcı olması aşağı yönlü hareketler için öne çıkıyor. 16,20 ve 16,00 seviyelerinin destekler olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Borsa: Dün yüzde 0.14 artışla 2405 puandan kapanan BIST 100 Endeksinin güne yatay başlaması bekleniyor. 2426 seviyesi gün içi hareketlerde ilk direnç noktası olarak görülüyor. 2383 seviyesi ise gün içi ilk destek olarak gösteriliyor.



Altın: Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 1795 dolar/ons ile 16 Mayıs'tan bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Ajanda: Euro Bölgesi’nde enflasyon, ABD’de inşaat harcamaları ve ISM imalat endeksi verileri açıklanacak.