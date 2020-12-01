Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (1 Aralık 2020)

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt içi: Haftaya beklentilerin üzerinde büyüme ve BDDK'nın yeni normalleşme adımıyla başlayan piyasalarda bugün imalat PMI dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Salgında alınan yeni tedbirlerin piyasalara etkileri ve küresel gelişmeler izleniyor. Türk Lirası, euro ve dolar karşısında güne yatay bir başlangıç yaptı.

Yurt dışı: Küresel piyasalarda dün dün yaşanan düşüşün ardından bugün iyimser bir hava söz konusu. Başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinden gelen olumlu imalat PMI verileri, COVID-19 aşılarının 2021'de global ekonomide güçlü büyümeyi sağlayacakları yönündeki beklentilerin yarattığı iyimserlik, Asya borsalarını ve ABD vadeli endekslerini yukarı taşıdı.

Petrol ve altın: Petrol fiyatları, OPEC+ toplantılarının 2 gün ertelenmesi kararının ardından 37,40 doların altına kadar geriledi. Altında ise 1.785 doların üzerine doğru bir hareketlenme var.

GÜNÜN AJANDASI

İSO bugün Kasım ayı PMI endeksini açıklyacak. Nisan'da 33,4 ile en düşük, Temmuz'da 56,9 ile en yüksek değerini gören endeks, son olarak Ekim ayında 53,9 düzeyinde idi

İTO'nun açıklayacağı İstanbul'un enflasyonu, TÜİK enflasyon verileri öncesinde gösterge olarak izlenecek. Küresel piyasalarda ise özellikle ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sunumu ve imalat PMI yakından takip edilecek.

.Küresel piyasalarda ise özellikle ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sunumu ve imalat PMI yakından takip edilecek.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..



Kısa çalışmada yeni şirket başvurları açıldı

COVID-19’un ilk başladığı dönemde yararlanma şartları esnetilen kısa çalışma ödeneğinde 30 Haziran 2020’ye kadar başvuru alınmıştı ve bu tarihten sonra yeni başvurular durdurulmuştu. Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 30 Haziran 2020 tarihi, 1 Aralık 2020 olarak değiştirildi. Buna göre kısa çalışma ödeneği için daha önce durdurulan başvurular da yeniden başlayacak.

Yeni salgın tedbirleri bugün başlıyor

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere göre; hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması cuma akşamından pazartesi sabahına kadar kesintisiz devam edecek, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlandırılacak.

Borsa İstanbul'da Katar'a hisse devri için fiyat belirlendi



Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının QIA’ya devrini içeren işlem 200 milyon dolarlık anlaşmayla sonuçlandı. İşlem bedeli, Borsa İstanbul’un 2 milyar dolarlık toplam sermaye değeri üzerinden belirlendi.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

OPEC+ toplantılarına 2 günlük rötar

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) 2021 yılı petrol arz politikasını tartışmak için dün başlayan ve bugün de devam etmesi planlanmış olan toplantılar, bakanlara bir uzlaşma için daha fazla zaman vermek üzere 2 gün ertelendi.

Çin'de Caixin imalat PMI son 10 yılın zirvesinde

Çin'de imalat sektörü aktivitesi Kasım'da son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Caixin/Markit İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Kasım ayında, Ekim ayındaki 53,6 puandan 54,9 puana yükseldi. Analistler ise Caixin imalat PMI'nın 53,5 puana gerilemesini bekliyorlardı.

Japonya'da işsizlik yükseldi

Japonya İçişleri Bakanlığı verilerine göre işsizlik ekim ayında yüzde 3,1'e yükseldi. Bununla birlikte iş bulunabilirliği oranı 1,5 yıldır ilk kez arttı. Açık iş-başvuru oranı ise ekimde Nisan 2019'dan bu yana ilk kez yükselerek 1,04 oldu. Eylül ayında bu oran 1,03 ile Aralık 2013'ten bu yana görülen en düşük seviyeye inmişti.