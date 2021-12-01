Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (1 Aralık 2021)

Yurt içinde aylardır olduğu gibi yılın son ayının ilk gününde de TL'deki sert hareketler izlenirken cuma günü açıklanacak olan kasım ayı enflasyonu öncesinde gösterge niteliği taşıyan İstanbul enflasyonu da bugün piyasaların ajandasındaki en önemli gündem maddesi olacak. Global piyasalarda Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri gün boyu takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT canlı yayınında sarf ettiği, "Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz" açıklamaları sonrası yeni bir rekorla 13,96 seviyesine kadar yükseldi. 14 sınırından dönen kur, gece boyu 13 liranın üzerinde dalgalanırken bu sabah saatlerinde 13,50-13,60 bandında değerleniyor. Euro/TL ise 15,72 ile rekor tazeledikten sonra bu sabah 15,35-15,45 bandından işlem görüyor.

Dün bir yılın en düşük seviyesini gören Asya borsaları, ABD hisse senetleri vadeli işlemleri ve petrolün toparlanmasıyla yükselişe geçti. Ancak, yeni tespit edilen koronavirüs varyantı Omicron'un ekonomiye etkilerine dair belirsizlik yatırımcıların tedirgin kalmasına neden oldu. ABD Hazine tahvillerinin getirileri, Fed Başkanı Jerome Powell'ın dünkü konuşmasında tahvil alımlarının daha hızlı azaltılacağına işaret etmesinin ardından yükselerek dolara destek sağladı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi, endeksin aşırı satım bölgesine girdiğini düşünen işlemcilerin alımlarıyla bugün yüzde 0,6 yükseldi. Endeks dün Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. Japonya'nın Nikkei endeksi, imalat sektörünün toparlandığını gösteren verilerin ardından yüzde 0,7 yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kur-faiz-enflasyon sarmalında yaşamayacağız. Yatarımı, üretimi engellemelerine müsaade etmeyeceğiz, büyümeyi istikrarsız hale getirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Biz bu sarmaldan çıkacağız. Bu tezgahın bozulmasını istemeyenler kur manipülasyonu ile bizi yeniden bu oyuna çekmek istiyorlar. Küresel finans çevreleri ve içerideki işbirlikçileri bunu başaramayacaklar” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının Türkiye’de görülmediğini, ağırlıklı olarak Delta varyantı görüldüğünü bildirdi.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin, BioNTech ve Pfizer'ın COVID-19'a karşı geliştirmiş oldukları aşının yeni varyant Omicron'un herhangi bir ağır hastalık yapmasına karşı güçlü koruma sunmasının büyük olasılık olduğunu söyledi.

Oxford Üniversitesi, COVID-19 için geliştirilmiş aşıların yeni varyant Omicron'a karşı koruma sağlamadıklarına yönelik bir kanıt bulunmadığını bildirdi.

Japonya'da imalat sektörü aktivitesi artan üretim ve siparişlerin etkisiyle Kasım ayında yaklaşık 4 yılın en hızlı büyümesini yaşadı.

Fed Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Aralık ayı toplantısında varlık alımlarının azaltılmasına hız verilmesini tartışmalarını beklediğini söyledi.

Çin'de özel sektörün hazırladığı imalat sektörü PMI bastırılmış talebin, düşen istihdamın ve yüksek fiyatları etkisi ile imalat sektörü aktivitesinin daraldığına işaret etti.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu üyesi Seiji Adachi, Japon Yeni'nde son dönemde yaşanan değer kaybının denizaşırı piyasalardan elde edilen şirket karlarını artırarak ülke ekonomisine fayda sağladığını savundu.

GÜNÜN AJANDASI

Ayın ilk günü yurt içinde her zaman olduğu gibi İstanbul için perakende satış rakamları takip edilecek. İstanbul'da Ekim ayında perakende satışlar aylık yüzde 3,29, yıllık yüzde 20,76 artış göstermişti (12.00).

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında toplanacak (14.00).

Yine her ayın ilk günü açıklanan imalat sektörü PMI verileri günün erken saatlerinden başlayarak, akşam saatlerine kadar sırasıyla ekranlara düşecek. Türkiye için İSO İmalat Sektörü PMI geçen ay 51,2 seviyesinde açıklanmıştı (10.00). Türkiye dışında 36 ülke ve bölge için PMI rakamlarının gelmesi bekleniyor.

Avrupa'da PMI verileri dışında çok öne çıkan bir veri bulunmuyor. İngiltere'nin 18, Almanya'nın 5 yıllık, Yunanistan'ın 26, Avrupa Komisyonu'nun 3 ve 6 haftalık bono ihaleleri takip edilecek.

ABD'de istihdam verilerinin öncüsü olarak kabul edilen ADP özel sektör istihdam rakamları gelecek (16.15). Özel sektör istihdamı bir önceki ay 571 bin artış göstermişti. İnşaat harcamaları, ISM PMI (17.00) ve DoE petrol stokları (18.30) ABD'de izlenecek diğer veriler olacak.

ABD'de 'Bej Kitap(Beige Book)' raporu açıklanacak (22.00).