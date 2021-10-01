Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (1 Ekim 2021)

Ekim ayının ilk gününde yoğun bir veri gündemi bizleri bekliyor. Türkiye'de ve birçok ülkede İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek. Ayrıca haftaya açıklanacak olan Türkiye eylül enflasyon verisi öncesi gösterge niteliği taşıyan İstanbul enflasyonu gelecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Çarşamba günü 8,95'le rekor tazeleyen dolar/TL, haftanın son işlem günü ve yeni ayın ilk işlem gününe 8,90'ın hemen altında başladı. Euro/TL ise 10,29-10,30 seviyelerinde değerleniyor.

Asya borsaları, küresel büyüme zirveye ulaşsa bile enflasyonun devam edebileceğine dair endişelerin artması nedeniyle risk iştahının düşmesiyle Wall Street'teki sert düşüşü takip ederek gerilerken tahvil fiyatları yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,9; Avustralya S&P/ASX200 endeksi yüzde 2 geriledi.

Altın fiyatları, doların toparlanıp diğer başlıca para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar çin altının maliyetini artırmasıyla, önceki seansta kilit 1.750 dolarlık seviyesinin üzerinde seyrederek bir haftanın en yüksek seviyesine çıktıktan sonra bugün hafif geriledi. Altının spot fiyatı dün dolar endeksinde görülen düşüşle yaklaşık yüzde 1,8 yükseldikten sonra ons başına yüzde 0,1 düşüşle 1.754 dolara geriledi.

Petrol fiyatları OPEC+ tedarikçi ittifakının arz endişelerini hafifletmek için planlanan üretim artışını hızlandırabileceğiyle düştü. Brent ham petrolü vadeli kontratları yüzde 0,1 düşüşle varil başına 78,24 dolara geriledi, ancak art arda dördüncü haftada da kazançlarını artırarak yine de haftalık bazda hafif bir artışa hazıırlanıyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim 2021 itibarıyla nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Doğal gazda Ekim ayı için sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı. Mesken için fiyatlar değişmedi.

Ekim 2020’den bu yana TL mevduatlara uygulanan stopaj desteği süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

ABD’de Senato’nun ardından Temsilciler Meclisi’de federal hükümetin kapanmasını önlemek ve hükümetin 3 Aralık’a kadar finanse edilmesini sağlamak için geçici bütçe tasarısı onayladı.

ABD Temsilciler Meclsi, Senato'dan Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörlerin işbirliği ile geçmiş olan altyapı yatırım paketinin dün gece yapılması öngörülen oylamasını bugüne erteledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçen ve federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçeyi imzaladı.

ABD Başkanı Bidren ve Demokrat müttefiklerinin Kongre'nin desteğini alabilmek için 3,5 trilyon dolarlık harcama paketi planlarında ciddi bir indirime gitmeye hazırlandıkları bildirildi.

Japonya Merkez Bankası'nın Tankan anketi Japon iş dünyasının ekonomiye olan güveninin Eylül'de sona eren 3 ay ile birlikte son 5 çeyrektir yükseldiğini ortaya koydu.

Meksika Merkez Bankası(Banxico) ve Kolombiya Merkez Bankası(BANREP), faiz oranlarını beklendiği gibi 25 baz puan artırdılar.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye'de İSO İmalat Sektörü PMI verisi açıklanacak. Bir önceki ay 54,1 seviyesine çıkmıştı (10.00).

Her ayın ilk günü açıklanan ve enflasyon verilerine ışık tutan İstanbul Ticaret Odası (İTO) perakende ve toptan fiyatlar verileri (12.00) bulunuyor.

TCMB, Temmuz-Eylül 2021 dönemi 'Banka Kredileri Eğilim Anketi'ni açıklayacak (14.30).

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açılışa katılacak.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Eylül ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

Avrupa piyasaları Almanya'dan gelecek perakende satışlar verileriyle güne başlayacak (09.00). Euro Bölgesi öncü tüketici fiyatları da piyasalar tarafından yakından izlenecek (12.00).

Öğleden sonra analistler ABD'den gelecek önemli verileri izleyecekler. İlk veri kişisel tüketim ve gelirler rakamları olacak (15.30). ABD'de Temmuz ayında kişisel gelirler yüzde 1,1, harcamalar ise yüzde 0,3 artış göstermişti.

İmalat sektörü PMI (16.45) verisinin ardından final Michigan Tüketici Güven Endeksi, inşaat harcamaları ve ISM İmalat Sektörü PMI verileri aynı saatte ekrana düşecek (17.00). Öncü verilerle Michigan Tüketici Güven Endeksi 71,0 olarak açıklanmıştı.

Günün konuşması beklenen yetkilileri Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker (18.00) ve ECB yönetim kurulu üyesi Isabel Schnabel (18.30) olacak.

Çin piyasaları ulusal tatil nedeniyle kapalı bulunuyor.