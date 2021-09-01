Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (1 Eylül 2021)

Piyasalar ayın ilk gününü Türkiye'nin ikinci çeyrek GSYH verisiyle karşılayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası analist toplantısı da piyasaların izleyeceği diğer önemli gündem olacak. Yurt dışında ise Satın Alma Yöneticileri Endeksleri (PMI) ve ABD ADP özel sektör istihdamı takip edilecek.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7'lik büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin, bugün açıklanacak ikinci çeyreğinde baz etkisinin de katkısıyla yüzde 20'nin üzerinde büyümesi bekleniyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta yeni yol haritasını DÜNYA'ya açıkladı. Turquality programını daha etkin hale getirileceklerini, yazılım ve oyun ihracatı ile ilgili ayrı bir Turquality programı oluşturacaklarını belirten Bakan Muş, uzak ülke stratejisi üzerinde çalıştıklarını, ihracatçıların menzilini 2 bin 500 km’nin üzerine çıkaracaklarını söyledi.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.



Moody's, Küresel Makro Görünüm 2021-22 raporunun Ağustos 2021 sayısını yayımladı. Raporda, küresel toparlanmanın sağlamlaştığı, ancak koronavirüs salgınında Delta varyantının yayılmasının risk oluşturduğuna dikkat çekildi. Raporda,Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkaran Moody’s, geçen yıl yüzde 3,2 daralan G20 ekonomilerinin 2021'de yüzde 6,2 ve 2022'de yüzde 4,5 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı.

Dün, 8,30 altına kadar çekilen dolar/TL, yaklaşık 4 aydır zaman zaman test edilse de aşağı yönlü kırılamayan 8,28 seviyesinden dönmüştü. Dolar/TL, bu sabah da dünkü kapanış seviyeleri olan 8,30-8,31 düzeyinde işlem görüyor. Euro/TL de 9,82'li seviyelerden el değiştiriyor.

Asya borsaları, yavaşlayan küresel büyüme konusundaki kaygıların yatırımcılarda tekrar endişe yaratmasıyla son günlerdeki kazanımlarının bir kısmını geri verdi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,4 düşerek üç haftalık zirvesinden indi. Japonya'nın Nikkei endeksi Japon şirketlerin sermaye harcamalarının ikinci çeyrekte salgın hastalığın başlangıcından bu yana arttığını gösteren veriden sonra yüzde 1'e yakın yükseldi. Çin lokomotif endeksi ise Çin'deki yavaşlayan büyümenin etkisiyle yüzde 0,4 düştü.

Petrol fiyatları, OPEC'in bugünkü toplantısı öncesinde yatay seyrederken ABD'deki petrol rafinerileri ise İda kasırgası sonucunda oluşan selin yarattığı hasarı tespit etmeye çalışıyorlar.Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 71,70 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, bu cuma açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde çok az değişim gösterdi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.814 dolar seviyesinde yatayda.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Afganistan’da geri çekilmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada, tahliye operasyonunu "olağanüstü bir başarı" olarak nitelendirdi.

Çin'de imalat sektörü aktivitesi Nisan 2020'den bu yana ilk kez daraldı. Caixin tarafından hazırlanan imalat sektörü PMI Ağustos ayında Temmuz ayındaki 50,3 puandan 49,2 puana geriledi.

Çin hükümeti, kira fiyatlarını sınırlama ve daa satın alınabilir konutlar sağlama çabaları çerçevesinde ilk adımını attı ve kentlerde konut kiralarında artışa sınırlama getirdi.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Masazumi Wakatabe, ham madde maliyetlerinde artışlar enflasyonu yukarı çekse de Banka'nın yakın zamanda teşvikleri azaltmaya yönelmekten kaçınması gerektiğini söyledi.

Japon şirketlerini sermaye harcamaları, koronavirüs salgınının başından bu yana ilk kez arttı.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK, ikinci çeyrek döneme ilişkin GSYH verilerini açıklayacak. (10.00).

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan İstanbul Perakende Fiyatlar ve Toptan Fiyatlar verileri de piyasaların Türkiye geneli için açıklanacak tüketici fiyat verilerine ayna tutacak (12.00).

Bugün ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), yatırımcı, ekonomist ve analistlerle videokonferans yöntemiyle toplantı düzenleyecek (14.00).

Çin Ulusal Rezerv İdaresi, devlet rezervlerinden 150 bin ton metal satışı için ihaleleri bugün gerçekleştiriyor.

Yurt dışında ayın ilk günü her zaman olduğu gibi bir çok ülkeden İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri gelecek.

Euro Bölgesi işsizlik oranı, PMI verileri dışında Avrupa'da takip edilecek en önemli veri olacak (12.00).

ABD'de cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verilerine öncülük yapan ADP Özel Sektör istihdam verileri takip edilecek. Özel sektörde istihdam Temmuz ayında 330 bin artış göstermişti.

Ağustos ayı için analistlerin beklentisi 600 bin istihdam oluştuğu yönünde oldu.

ABD'nin diğer verileri MBA mortgage endeksleri (14.00), inşaat harcamaları (17.00) ve DoE petrol stokları (17.30) olacak.