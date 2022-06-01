Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (1 Haziran 2022)

Ayın ilk günü yurt içinde İSO imalat sektörü PMI ve İstanbul için enflasyon rakamları izlenecek. Yurt dışında PMI verilerinin yanı sıra Kanada Merkez Bankası(BoC) faiz kararı takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Yeni ayın ilk gününde dolar/TL, 16,40'ın hemen altında yatay hareketler sergilerken euro/dolar paritedeki düşüşün etkisiyle euro/TL'de sınırlı bir düşüş yaşanıyor. Euro/TL, 17,56-17,57 seviyeleri söz konusu.

Asya borsaları bugün yükselişine ara verirken, Çin'in finans merkezi Shanghai'da iki aydır devam eden tecrit uygulamalarına ara verildi. Yüksek enflasyon endişeleri petrol fiyatlarındaki düşüş sayesinde bir miktar hafiflemiş olsa da uluslararası tahvil piyasalarına yön vermeyi sürdürdü.

Petrol fiyatları, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rus ham petrolü ithalatının kısmen ve kademeli olarak azaltılması konusunda anlaşmaya varmaları ve Çin'in Shanghai'daki tecrit uygulamasına son vermesinin etkisiyle dün kaydettiği düşüşün ardından bugün yönünü hafif yukarı çevirdi. Brent ham petrolün varil fiyatı dün yüzde 1,7 gerilemesinin ardından bugün yüzde 0,2 artarak 115.90 dolara yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 düşerek 1.833 dolara geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam geldi. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 30, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 16, sanayide kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 10 artış oldu. Elektrikte ise mesken abonelerinin tarifesine yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 25 zam yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye'nin olası bir yeni harekatının bölgesel istikrarı baltalayacağı ve IŞİD’e karşı mücadelede zorlukla elde edilen kazanımları riske atacağı yönündeki endişelerini yineledi.

Avrupa Birliği (AB) Olağanüstü Liderler Zirvesi’nden 200 milyar euroluk ek savunma yatırımı ve RePowerEU’ye 300 milyar euroluk bütçe ayrılarak enerji konusunda çözüm üretilmesine karar verildi.

Rus enerji şirketi Gazprom, Hollanda’nın ardından ruble ile ödeme yapmayı reddeden Danimarka’ya da doğal gaz akışının bugünden itibaren kesileceğini duyurdu.

ABD Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Brian Deese, Başkan Joe Biden ile Fed Başkanı Jerome Powell arasında "yapıcı" bir görüşme gerçekleştirildiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya Rus ordusunun ilerlemesi ile mücadele edebilmesi için daha gelişmiş roket sistemleri sağlamayı planladıklarını söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, geçmişte enflasyonun izleyeceği patika konusunda yanıldığını, ancak enflasyonu düşürmenin Başkan Biden'in birinci önceliği olduğunu ve Biden'in Fed'in bu hedefi başarmak için eylemlerini desteklediğini söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Nisan ayında 49,2 puan ile 50 puanın altına inen İSO imalat sektörü PMI Mayıs ayı verisi takip edilecek (10.00).

Enflasyon verisinin öncü göstergesi olan İstanbul perakende ve toptan fiyatlar Mayıs ayı rakamları, İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanacak. İstanbul'da Nisan ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 11,36, yıllık yüzde 79,97 gibi rekor seviyelerde artış göstermişti (12.00).

TBMM Genel Kurulu'nda, İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek (14.00).

Satın alma yöneticileri(PMI) veri akışı Avrupa'da Rusya ile başlayacak; Sırasıyla İsveç, Polonya, Hollanda, Macaristan, İspanya, Çekya, İsviçre, İtalya, Fransa, Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere, Norveç ve Danimarka PMI verileri ekranlara düşecek.

Almanya'nın perakende satışları, tüketicinin harcama faaliyetlerini izleme bakımından yakından takip edilecek. Perakende satışlar Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1, geçen yıl aynı aya göre yüzde 2,7 düşüş göstermişti (09.00).

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde, Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements-BIS) tarafından düzenlenen sanal Green Swan 2022 konferansında konuşacak (14.00).

ABD'de konut piyasasında kredi başvurularını ve faizlerin yönünü gösteren MBA verileri yayımlanacak (14.00).

Brezilya'nın üretici fiyatları açıklanacak. Üretici fiyatları bir önceki ay, aylık bazda yüzde 3,13, yıllık yüzde 18,31 artış göstermişti (15.00).

ABD'den piyasaların bekleyeceği veriler imalat sektörü PMI, inşaat harcamaları, ISM imalat sektörü PMI, JOLTS açılan iş olacak (16.45, 17.00)

Günün tek faiz kararı Kanada Merkez Bankası'ndan(BoC) gelecek; BoC'un son iki toplantısında yaptığı faiz artırımlarına devam edip etmeyeceği piyasalar tarafından yakından izlenecek (17.00).

ABD'de 12 bölgesel merkez bankası tarafından sağlanan bilgilerle mevcut ekonomik durumun değerlendirildiği ve Fed'e rehberlik eden "Bej Kitap(Beige Book)" raporu açıklanacak (21.00).