Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (1 Kasım 2021)

Ayın ve haftanın ilk günü yurt içinde İstanbul Ticaret Odası(İTO) perakende fiyatları ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) raporu izlenecek. Ayrıca Ticaret Bakanı Mehmet Muş ekim ayı dış ticaret rakamlarını paylaşacak. Yurt dışında ise gündem her ayın başında olduğu gibi İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi(PMI) verileri olacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurları, haftaya ve yeni aya sakin bir başlangıç yapıyor. Dolar/TL, 9,60'ın hemen altında değerlenirken euro/TL ise 11,09 civarında el değiştiriyor.

Asya borsaları, haftaya yükselişle başlarken Çin fabrika faaliyetlerinde beklenenden daha keskin bir daralmaya işaret eden veriler risk iştahını olumsuz etkiledi. Japonya'nın Nikkei endeksi ise Başbakan Fumio Kishida'nın Liberal Demokrat Partisi'nin dün gerçekleşen seçimlerde beklenenden daha iyi bir sonuçla karşılaşması ve seçim anketlerinin partinin rahatlıkla çoğunluğu elde ettiğini göstermesinin ardından yüzde 2,3 artarak bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,3 yükseldi.

Petrol fiyatları, Çin'in benzin ve dizel rezervlerini kullanıma açmasının küresel arz sıkıntısına ilişkin endişeleri hafifletmesiyle düşerken, yatırımcılar, 4 Kasım'da gerçekleşecek olan ve gelecek için üretim hedeflerini artırabilecek büyük ham petrol üreticileri toplantısı öncesinde kazanım elde etti. Brent petrolün varil fiyatı bugün, yüzde 0.4 civarı düşüşle 83,4 dolara geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı ise yatay seyirle 1.784 dolar düzeyinde.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı ile yaptığı görüşmede "ABD’nin Suriye’deki terör örgütlerine yönelik desteğine yönelik üzüntümüzü dile getirdik" dedi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasım ayında elektrik üretimi amaçlı kullanım toptan satış fiyat tarifesine önceki aya göre yüzde 46,82 zam yapıldı.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde Suriye, Afganistan, Libya, Doğu Akdeniz ve Güney Kafkasya konularını ele aldığı belirtildi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, iki gün süren G20 Liderler Zirvesi’nde liderlerin iklim değişikliği ile mücadelede anlaşmaya vardığını duyurarak, "G20 liderleri küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlamayı taahhüt etti” dedi.

ABD ve Avrupa Birliği, çelik ve alüminyum tarifeleri konusunda 2018 yılından bu yana aralarında yaşanan anlaşmazlığın sona erdiğini duyurdular. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, tarifeler konusunda varılan anlaşmanın doğru yönde atılmış büyük bir adım olduğunu ancak anlaşmazlığa nihai bir çözüm olmadığını vurguladı.

Çin'de imalat sektörü Ekim ayında son 4 ayın en hızlı büyümesini gösterdi. Güçlü talep imalat sektöründe hızlı büyümeyi beraberinde getirirken enerji sıkıntısı ve artan maliyetler üretim üzerinde baskı yarattı.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımlayacak (10.00).

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından gelecek perakende ve toptan fiyat rakamları izlenecek. Enflasyon rakamlarına ışık tutması açısından İTO'nun rakamları piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul'da bir önceki ay perakende fiyatlar yıllık yüzde 19,77 artış göstermişti (12.00).

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ekim ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıklayacak (14.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Eylül ayına ilişkin bankacılık sektörü raporunu açıklayacak(14.00).

Yurt dışında her ayın ilk günü olduğu gibi yine İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi(PMI) verileri izlenecek. Gün boyu Türkiye'nin de içinde olduğu 34 ülke için açıklanacak PMI verileri ekranlara düşecek. Türkiye için PMI verisi Eylül ayında 52,5 olarak açıklanmıştı.

ABD'de Markıt PMI verisi dışında inşaat harcamaları ve ISM imalat sektörü PMI verileri bulunuyor (17.00).

Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin 2021 yılı ilk 9 aylık döneme ilişkin konsolide olmayan finansal sonuçları için süre tamamlanacak.