Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (1 Nisan 2022)

Yurt içinde ayın ilk günü İSO PMI ve İstanbul enflasyonu takip edilecek, Standard and Poors'un (S&P) olası Türkiye raporu da takvimde yer alıyor. Yurt dışında imalat sektörü PMI verileri, Euro Bölgesi öncü enflasyon rakamları ile ABD işgücü yakından takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Mart ayını yüzde 5'in üzerinde yükselişlerle kapatan döviz kurları, nisan ayının ilk gününe yatay başladı. Dolar/TL, 14,67'den işlem görürken euro/TL ise 16,25 civarında.

Dünya borsaları dün sona eren ilk çeyreği iki yılın en büyük düşüşüyle kapatırken, bugün Asya borsaları Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği kaygılar ve küresel ekonominin resesyona gireceği endişeleriyle geriledi.

Petrol fiyatları dünkü sert düşüşün ardından bugün 105 doların hemen altında sakin bir seyir izliyor. Spot altın ons fiyatı da 1.937 dolar seviyesinde yatay.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve KDV Kanununda değişiklik getiren teklif Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Mevduat, katılma payı ile tahvil, bono ve kira sertifikalarına vergi avantajı uzatıldı. Mevduat, katılma hesapları, tahvil ve bonolar ile kira sertifikaları tevkifat oranları 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olacak.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), Doğalgaz fiyatlarına 1 Nisan 20221 itibarıyla fiyat artışı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle artan petrol fiyatları ile mücadele için ABD’nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakılması yönünde karar aldığı duyuruldu.

ABD, Rusya’ya yönelik yaptırım stratejisinin bir parçası olarak Rus teknoloji sektöründen 13 kişi ve 21 kuruluşa yaptırım uyguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Putin’in kendini izole ettiğine dair bazı belirtiler olduğunu ifade ederek, "Putin’in bazı danışmanlarını kovduğuna dair belirtiler var" dedi.

Önceki üç toplantısında faizi beklentilerin üzerinde artıran Kolombiya Merkez Bankası(Banrep), dün akşam bu kez piyasaların tahminlerinin altında bir artışa gitti ve beklenti olan 150 baz puanın altında 100 baz puan yükseltti.

Çin'de imalat sektörü aktivitesi Mart ayında son 2 yılın en keskin daralmasını yaşadı.

Japon iş dünyasının ekonomiye olan güveni yaklaşık 2 yıldır ilk kez kötüleşti.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Japonya Merkez Bankası'nın para politikasının hedefinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu, kur hedefi olmadığını söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Her ayın ilk günü olduğu gibi İSO Türkiye imalat sektörü PMI (10.00) ile İstanbul Ticaret Odası(İSO) perakende ve toptan satış verileri yayımlanacak (12.00). Bir önceki ay İSO PMI 50,4 olurken, İstanbul'da perakende fiyatlar aylık yüzde 4,44, yıllık yüzde 55,3 artış göstermişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Ocak-Mart 2022 dönemi "Banka Kredileri Eğilim Anketi" sonuçlarını açıklayacak (14.30).

Günün son gündem maddesi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors'un(S&P), Türkiye için olası kredi notu raporu olacak. S&P, Türkiye'nin kredi notunu "negatif" görünüm ile "B+" seviyesinde tutuyor. ForeksHaber'in 8 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, S&P'nin planlanmış değerlendirmesinde bir değişiklik yapmayarak, Türkiye'nin "Negatif" olan görünümü ile "B+" olan notunu sabit tutması bekleniyor. S&P, takvimde açıklanan günlerde rapor açıklamayabiliyor. Raporun gelmesi halinde gece yarısına doğru ekranlara düşmesi bekleniyor.

Avrupa ülkeleri imalat sektörü PMI verileri Rusya'dan (09.00) başlayarak sırayla ekranlara düşecek. PMI için öncelikle izlenecek ülkelerden İspanya (10.15), İsviçre (10.30), İtalya (10.45), Fransa (10.50), Almanya (10.55), Euro Bölgesi (11.00) ve İngiltere (11.30) sırayla yayımlanacak.

Euro Bölgesi için Mart ayına ilişkin öncü tüketici fiyatları açıklanacak . Enflasyonun yıllık yüzde 5,9'dan yüzde 6,6'ya çıkacağı tahmin ediliyor (12.00).

Haftanın merakla beklenen verisi olan ABD Mart ayı işgücü rakamları açıklanacak. Bir önceki ay tarım dışı istihdamda 678 bin artış sağlanırken, işsizlik oranı yüzde 3,8'e kadar gerilemişti. Saatlik kazançlar aylık değişmezken, yıllık yüzde 5,1 artış göstermişti. Analistlerin geçen ay için beklentileri tarım dışında 490 bin artış, işsizlik oranında yüzde 3,7, saatlik kazançlarda aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 5,5 şeklinde oluştu (15.30).

ABD'de günün diğer verileri Markit imalat sektörü PMI (16.45), inşaat harcamaları, ISM imalat sektörü PMI (17.00) ve Baker Hughes sondaj kule sayıları (20.00) olacak.