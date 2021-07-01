Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (1 Temmuz 2021)

Ayın ilk günü her zaman olduğu gibi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri piyasalar tarafından yakından takip edilecek. OPEC toplantısı da gündemin diğer önemli maddesi olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para cinsinden mevduat ve katılım fonu zorunlu karşılık oranlarında tüm vadelerde 2 puan yükseltti. Uygulanacak 2 puanlık zorunlu karşılık artışı 19 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek.

TCMB, yabancı para cinsi zorunlu karşılık hamlesinin ardından bir düzenleme de TL cinsinden zorunlu karşılıklarla ilgili yapıldı. Merkez Bankası, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması amacıyla, Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânını azami oranı yüzde 20’den yüzde 10’a düşürdü. Bu kararın 1 Ekim 2021 tesis tarihinde sonlandırılacağı bildirildi.

Alınan bu iki kararla, ilk aşamada Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin 13,2 milyar TL, döviz cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 2,7 milyar ABD doları tutarında artması bekleniyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: Yurt içinde döviz kurları, zorunlu karşılıklar için alınan artış kararına sınırlı tepki verirken dolar/TL, 3 gündür olduğu gibi 8,70 seviyelerindeki hareketlerini sürdürüyor. Düne göre çok sınırlı bir düşüş yaşayan dolar/TL, 8,69 civarında el değiştiriyor. Benzer grafiklerle hareket eden euro/TL'de 10,32-10,33 bandında.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam... Elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapıldı. Doğalgazda temmuz ayı için konut abonelerinin tarifesine yüzde 12, sanayi grubu tarifesine yüzde 20 ve elektrik üretim santrallerinin tarifesine de yüzde 20,2 zam yapıldı.

İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, ithalata yönelik kotaların bir kısmının iptal edilmmesi çağrılarına uyarak çelik sektörünün savunulmasına yardım için yeni düzenlemeler ortaya koyacaklarını açıkladı.

Japonya'da büyük imalatçıların ekonomiye güvenlerinde iyileşme ikinci çeyrekte de devam ettiği ve son 2,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Çin'de Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı resmi imalat PMI'dan sonra Caixin/Market'in imalat PMI endeksi de imalat aktivitesinin Haziran'da daha yavaş büyüdüğünü gösterdi.

Bulgaristan Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası ortak açıklama yaparak 1 Ocak 2024'ten itibaren euro kullanımına geçme planlarına bağlı olduklarını duyurdular.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon verileri için öncü göstergelerden biri kabul edilen ve İstanbul Ticaret Odası tarafından hazırlanan perakende ve toptan fiyatlar verileri açıklanacak (12.00). İstanbul'da Mayıs ayında perakende fiyatlarda yüzde 1,67, toptan fiyatlarda yüzde 2,27 artış yaşanmıştı.

Mayıs ayında 49,3 olarak açıklanan Türkiye İSO İmalat Sektörü PMI Haziran ayı verisi de piyasaların beklediği veriler arasında bulunuyor (10.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Gün boyu 37 ülke için gelecek İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Euro Bölgesi İşsizlik Oranı açıklanacak (12.00).

ABD'de Challenger işten çıkarmalar (14.30), işsizlik başvuruları (15.30), inşaat harcamaları, ISM İmalat Sektörü PMI (17.00) verileri bulunuyor.

S&P Global tarafından "Küresel Gelişen Piyasalar Online Konferansı" düzenlenecek. Konferansta Asya, EMEA ve Latin Amerika bölgeleri ana konu olacak (11.00).

OPEC ve OPEC dışı bakanlar toplantısı gerçekleşecek.