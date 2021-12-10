Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (10 Aralık 2021)

Türkiye İstatistik Kurumunun çıklayacağı işgücü verileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları analistler tarafından takip edilecek.

Yurt dışında İngiltere verileri ile ABD enflasyon rakamları yakından izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Haftanın son işlem gününde döviz kurlarında yatay hareketler yaşanıyor. Dolar/TL, 13,80'in hemen altında işlem görürken euro/TL 15,60 seviyelerinde el değiştiriyor.

Asya borsaları Fed'in faiz oranlarına yön verebilecek olan ABD enflasyon verileri öncesinde koronavirüse dair endişelerin yeniden gündeme gelmesi ve yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasıyla geriledi, dolar ise yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,4 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,5 düştü.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, Türkiye'de enflasyonu önümüzdeki aylarda yüzde 25 seviyesini geçebileceğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz” dedi.

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato da, 28,9 trilyon dolar olan federal borçlanma limitinin basit çoğunlukla artırılabilmesinin yolunu açan yasa tasarısına onay verdi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, İran'ın 2015 nükleer anlaşmasına tam uyuma dönmesi için Viyana'da yapılan müzakerelerin başarısız olması halinde, İran'ın "gelir üreten sektörlerini" hedef alan yeni "ek tedbirler" alacaklarını söyledi.

Japonya'da Kasım ayında üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış gösterdi. Bu, verilerin tutulmaya başlandığı 1981 yılından bu yana görülen en büyük artış oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin insan hakları komisyonu üyeleriyle yaptığı toplantıda, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas Bölgesi’nde yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Birlik içinde seyahat imkanı tanıyan COVID-19 aşı kimliklerinin süresini 9 ay ile sınırlamayı planlanıyor.

GÜNÜN AJANDASI

Haftanın son günü TÜİK'ten önemli veriler gelecek. Ekim ayına ilişkin işgücü istatistikleri, İnşaat Maliyet Endeksi ve Dış Ticaret Endeksleri verileri duyurulacak (10.00). Mevsimsel düzeltilmiş verilerle işsizlik oranı en son yüzde 11,5 seviyesine gerilemişti.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, piyasaların yakından izleyeceği diğer gündem maddesi olacak (10.00).

TBMM Genel Kurulunda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri görüşülecek.

Avrupa piyasalarında İngiltere'den gelecek verilere odaklanılacak. İngiltere'de sanayi üretimi, aylık GSYH, ticaret, hizmet üretimi rakamları aynı saatte ekranlara düşecek (10.00). İngiltere'de sanayi üretiminin aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,1, GSYH'nin aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,9 artması bekleniyor.

Aynı saatte Almanya'nın final tüketici fiyatları rakamları da bulunuyor (10.00).

BoE ve Kantar işbirliğiyle düzenlenen anket sonuçları, İngiltere takviminde yer alan diğer gündem maddesi olacak. Bir önceki ankette 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 2,7, 2 yıl sonrası için yüzde 2,2 ve 5 yıl sonrası için yüzde 3,0 olarak açıklanmıştı.

Yurt dışında günün en önemli verisi ABD'nin enflasyon rakamları olacak. Ülkede tüketici fiyatları Ekim ayında yüzde 6,2 ile 31 yılın en yüksek seviyesini görmüştü (16.30). Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 6,7 artış olacağı yönünde oluştu. Çekirdek enflasyon için beklenti aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,9 artış oldu.

ABD'de Michigan Tüketici Güven Endeksi (18.00) ve Baker Hughes sondaj kule sayıları (21.00) günün diğer verileri olacak.