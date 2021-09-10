Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (10 Eylül 2021)

Haftanın son günü yoğun bir veri gündemi piyasaları bekliyor. Türkiye'de işgücü verilerinin takip edileceği yeni günde, İngiltere sanayi üretimi, GSYH, ABD üretici fiyatları öne çıkıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dün 20 Ağustos'tan bu yana ilk kez 8.50'nin üzerini test eden dolar/TL, bu sabah dünkü kapanış seviyesinin hafif üzerinde 8,44-8,45 düzeyinden seyrediyor.

Asya borsaları iki günlük kayıplarının ardından yükseldi ancak başlıca merkez bankalarının ekonomiye verdikleri desteği sona erdirmeye yönelik temkinli adımlarını yorumlamakta zorlanmaları nedeniyle piyasalarda endişe hakim. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ilk işlemlerde yüzde 0,5 artıda. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,3 civarında primli.

Altın fiyatları dolardaki gerileme ve Fed'in tahvil alımlarını azaltmaya ne zaman başlayacağına yönelik belirsizliğin etkisiyle yatay seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı sınırlı değişim göstererek 1.795 dolarda seyretti.

Petrol fiyatları, Ida kasırgasının denizdeki üretime tesislerine hasar vermesinin ardından ABD petrol arzının azaldığına dair işaretlerle bugün yükselse de, ancak Çin'in stratejik rezervlerinden ham petrol satmayı planladığını açıklamasının ardından dün kaydettiği kayıpların etkisiyle haftayı yaklaşık yüzde 1 ekside bitirmeye hazırlanıyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 71,9 dolara yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Xi Jinping, Şubat ayından bu yana ilk kez telefonda görüştüler. Görüşme 90 dakika sürdü.

ABD Başkanı Joe Biden, her hafta binlerce kişiyi öldüren ve ülkenin ekonomik toparlanmasını tehlikeye atan Delta varyantı nedeniyle, federal memurlar ve sözleşmeli çalışanlar için koronavirüs aşısı zorunluluğu getirdi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyelerinin dünkü toplantıda, Pandemi Acil Alım Programı (PEPP) çerçevesinde aylık tahvil alım miktarını 60-70 milyar euro aralığında belirledikleri öne sürüldü.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, Fed'in Merkez Bankası Dijital Parası (CBDC) konusunda önümüzdeki birkaç hafta içinde bir araştırma belgesi yayınlamayı planladığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, COVID-19’a karşı önlem olarak Japonya, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Brunei ve Sırbistan'ı güvenli seyahat listesinden çıkardı.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK, Temmuz ayına ilişkin işgücü verilerini yayımlayacak (10.00). Haziran ayında mevsimsel düzeltilmiş verilerle işsizlik oranı yüzde 10,6 olarak açıklanmıştı.

TÜİK'in diğer açıklayacağı veriler İnşaat Maliyet Endeksi ve Dış Ticaret Endeksleri olacak (10.00).

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2.çeyrek döneme ilişkin verimlilik istatistiklerini yayımlayacak (10.00).

Yurt dışında haftanın son gününü piyasalar İngiltere'den gelecek verilerle karşılayacaklar. Sanayi üretimi, aylık GSYH, ticaret ve hizmet sektörü üretim verileri aynı anda ekranlara düşecekler.

Sanayi üretiminde aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,9 artış tahmin ediliyor. GSYH tahmini ise aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 8,0 artış yönünde oluştu (09.00).

İngiltere verileriyle aynı saatte Almanya'dan final Tüketici Fiyat Endeksi verileri gelecek. Öncü verilerde Ağustos'ta aylık değişim olmazken, yıllık yüzde 3,9 artış açıklanmıştı.

Öğlen saatlerinde Rusya Merkez Bankası (CBR) faiz kararı takip edilecek. Piyasalar son 4 toplantısında faizi 50'şer baz puan ardıran CBR'nin bu toplantıda da 50 baz puan artışa gitmesini bekliyorlar (13.30).

ABD'den de haftanın son günü önemli bir veriyle karşılancak. Üretici fiyatları verisi piyasalar tarafından yakından izlenecek. Ülkede üretici fiyatları Temmuz ayında aylık yüzde 1,0, yıllık yüzde 7,8 düşüş gösterdi (15.30).

ABD'de günün diğer verileri toptan stoklar (17.00) ve Baker Hughes sondaj kule sayıları (20.00) olacak.