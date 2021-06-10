Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (10 Haziran 2021)

Piyasalar için yaklaşık bir hafta süreç kritik süreç bugün başlıyor. Bu haftanın en yoğun ajandasına sahip olan bugün yurt içinde nisan ayı işgücü istatsitikleri ile haftalık para banka ve menkul kıymet istatistikleri izlenecek. Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ile ABD'de merakla beklenen enflasyon rakamları açıklanacak.

Gelecek haftanın ilk gününde Biden-Erdoğan görüşmesiyle başlayacak yoğun gündem çarşamba akşamı Fed faiz kararı ve perşembe günü TCMB'nin faiz kararlarıyla devam edecek. Haftaya Fed ve bugünkü ECB'nin faiz kararlarının yanı sıra varlık alımlarında bir düşüşe gidip gitmeyecekleri en büyük merak ediliyor. Bu iki kurum ayrıca ekonomiye dair öngörülerini de revize edecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: Döviz piyasaları, bugün ve haftaya açıklanacak olan yurt içi, yurt dışı veriler öncesinde hafta boyu olduğu gibi yatay seyrini koruyor. Dolar/TL, 8,60'ın hemen altında değerlenirken euro/TL 'de 10,46-10,47 seviyelerinde işlem görüyor.

Piyasalar: Asya borsaları, yatırımcıların bugün açıklanacak ABD enflasyon verisine ve enflasyonun beklentilerden yüksek gelme ihtimaline odaklanmalarıyla hafif yükseldi ancak yakın zamandaki işlem aralığında kalmaya devam etti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi hafif bir yükselişle 700,6 puana çıktı fakat Mayıs sonundan beri işlem görmekte olduğu 698-712 puan aralığında seyretmeye devam etti. Japonya'nın Nikkei endeksi ve Avustralya'nın gösterge endeksi yüzde 0,4 arttı. Çin lokomotif hisseleriyse yüzde 0,9 yükseldi.

Altın ve petrol: Bugün gelecek veriler öncesinde altın fiyatları yatırımcısı da beklemede. SPot altın fiyatları 1.886 dolar civarında yatay hareket ediyor. 72 doların altına gerileyen brent petrol ise 71,60 dolar düzeyinde.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Yapılan yeni değişiklikleri ve düzenlemeleri haberimizde bulabilirsiniz.

Dünya Bankası, Türkiye'ye deprem güçlendirme, enerji verimliliği ve iklime karşı dayanaklılığı artırma alanlarında kullanılmak üzere Türkiye'ye toplam 400 milyon dolar tutarında iki ayrı kredi verilmesini onayladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye ile birçok alanda birlikte çalışma arzusunda olduğunu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılacak görüşmenin "olumlu geçeceğine" inandığını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk yurt dışı ziyaret programında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi öncelik edindiğini belirterek, 14 Haziran'daki görüşmenin "yüz yüze diplomasi için bir fırsat" olacağını vurguladı.

Başkent Doğalgaz payları 11 Haziran'dan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Talep toplama işlemleri 3-4 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen Başkent Doğalgaz halka arzında, arz büyüklüğü 1,7 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

ABD'nin en büyük elektronik aracı kurumu Intieractive Brokers, işlem platformunda kriptopara işlemlerine imkan vermeye yakında başlayacağını duyurdu.

Japonya'da üretici fiyatları Mayıs ayında analist beklentilerinin üzerinde yükselti. Mayıs ayında son 13 yılın en hızlı artışını yaşayan üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 yükseldi. Ekonomistler ise yüzde 4,5 artış bekliyorlardı.

Ukrayna hükümetinin hazırlanan '2024 Dış Politika Stratejisi' kapsamında, Moskova'dan 'savaş tazminatı' talep ediliyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, hükümetin 2024 Dış Politika

Stratejisi’ni onayladığını açıkladı.

GÜNÜN AJANDASI

10:00 - TÜİK Nisan ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıklayacak. İşsizlik oranı Mart ayında yüzde 13,1 olarak açıklanmıştı.

10:00 - TÜİK ayrıca İnşaat Maliyet Endeksi ve Dış Ticaret Endeksleri verilerini yayımlayacak.

14:30- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek

14:45 - Yurt dışında en önemli gündem Avrupa Merkez Bankası(ECB) faiz kararı olacak Piyasalar ECB'den bu toplantıda da bir değişiklik beklemiyorlar.

15:30 - ECB Başkanı Christine Lagarde, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyecek.

15:30 - Günün diğer önemli gündemi ABD tüketici fiyatları verileri olacak. Ülkede tüketici fiyatları Nisan ayında aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 4,2, çekirdek tüketici fiyatları aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 3,0 olarak açıklanmıştı



ABD'de ayrıca işsizlik başvuruları (15.30), doğal gaz stokları (17.30), Hazine bütçe dengesi (21.00) verileri bulunuyor.