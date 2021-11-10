Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (10 Kasım 2021)

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83. yıldönümünde saygı ve özlemle anıyoruz.

Türkiye'de eylül ayına ilişkin işgücü verilerinin izleneceği yeni günde, yurt dışında ABD enflasyon verileri takip edilecek. Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı Ağustos ayında yüzde 12,2 olarak açıklanmıştı.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Son 5 gündür 9,65-9,75 arasında dalgalanan dolar/TL, bu sabah dünkü kapanış seviyeleri olan 9,73'ten işlem görüyor. Euro/TL de 11,27-11,28 civarında el değiştiriyor.

Asya borsaları bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisi öncesinde gerilerken, petrol ve Çin üretici fiyatlarının kaydettiği artışlar, ABD'de tüketici fiyatlarındaki tırmanışın süreceği endişelerini artırdı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,2 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi de yüzde 0,2 düşüşte. S&P 500 vadeli işlemleri erken saatlerdeki işlemlerinde hafif eside.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Çin piyasasında ve uluslararası piyasalarda gözler gayrimenkul geliştirme şirketi China Evergrande Group'un 148 milyon dolar tutarındaki tahvil kupon ödemesini yerine getirip getiremeyeceğine çevrildi. Offshore tahvil yatırımcılarına olan 148 milyon dolarlık ödeme için 30 günlük süre bugün sona erecek. Ödemenin yapılamaması halinde Evergrande temerrüde düşecek.

Çin'de tüketici fiyatlarında artış Ekim ayında hızlandı. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Ekim ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 arttı. Eylül ayında fiyatlar yıllık yüzde 0,7 artmıştı.

Çin'de üretici fiyatları, yükselen kömür ve ham madde fiyatlarının etkisi ile Ekim ayında son 25 yılın en hızlı artışını yaşadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yıllar sonra ilk kez "Fransa?nın enerji bağımsızlığını garanti altına almak için" yeni nükleer reaktörlerin inşasının başlatılacağını duyurarak, 2017?den bu yana 36 terör saldırısının önlendiğini açıkladı.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından işgücü istatistikleri, İnşaat Maliyet Endeksi ve dış ticaret endeksleri açıklanacak (10.00).

TMBB Genel Kurulu'nda Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi görüşülecek.

Avrupa piyasalarında öne çıkan bir veri bulunmuyor. Fransa'nın işsizlik oranı takip edilecek en önemli veri olacak (09.30).

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kurulu üyesi Frank Elderson, Bankacılık Denetimi hakkında değerlendirmelerde bulunacak (12.30).

ABD'de üretici fiyatlarının ardından tüketici fiyatları piyasalar tarafından yakından takip edeceği veri olacak. Bir önceki ay tüketici fiyatları aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 5,4 artış göstermişti. Ekim ayı rakamları enflasyondaki artışın devam edip etmeyeceği açısından piyasalar tarafından merakla izlenecek (16.30).

ABD'nin diğer verileri MBA mortgage rakamları (15.00), işsizlik başvuruları (16.30), toptan stoklar (18.00), DoE petrol stokları (18.30) ve doğal gaz stokları (12.00) olacak.

Almanya'nın 10 yıllık, İngiltere'nin 10 yıllık enflasyona endeksli, ABD'nin 30 yıllık tahvil ihaleleri bulunuyor.