Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (10 Mart 2022)

Yurt içinde işgücü verilerinin izleneceği yeni günde, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası(ECB) faiz kararı ve ABD enflasyonu öne çıkacak.

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler de ilk plandaki yerini koruyacak. Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu sırasında gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı dikkatle izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Asya borsaları, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşmesi planlanan diplomatik görüşmelerin risk iştahını artırmasıyla Wall Street'te görülen kazanımlara paralel olarak yükseldi.

Dolar: Döviz kurları güne sakin bir başlangıç yapıyor. Dolar/TL, 14,65; euro/TL ise 16,25 civarında işlem görüyor.

Petrol: Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) enerji piyasalarındaki kargaşayı hafifletmek için petrol üretimini yükseltme sözü vermesiyle dünkü seansta yüzde 12 gerileyen petrol fiyatları, bugün kısmen toparlandı. Brent petrol yüzde 2 civarı artışla 113 dolar seviyesinde.

Altın: Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,5 civarı düşüşle 1.980 dolara geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Kamu bankalarına sermaye desteği: Türkiye Varlık Fonu, kamu bankalarına 51,5 milyar TL sermaye desteği sağladı.

Rusya'ya yeni yaptırımlar: Avrupa Birliği (AB) Rusya’ya yönelik yaptırım listesini genişletti. Son yapılan değişikliklerle 14 oligark ile Rusya Federal Konseyi’nin 146 üyesi eklendi.

ABD ve İngiltere'den ortak toplantı: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Amacımız bu çatışmayı bitirmek, genişletmek değil" ifadelerini kullandı.

Rusya- Ukrayna Savaşı: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebini yineleyerek, böyle bir durumda savaşın sona ereceğini savundu.

ABD'de 1,5 trilyonluk onay: ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin operasyonlarının 30 Eylül'e kadar fonlanması ve kamu kurumlarının kapanmasının önüne geçmeyi içeren 1,5 trilyon dolarlık fonlama yasasına onay verdi.

IMF'den Ukrayna'ya yardım paketi: Uluslararası Para Fonu (IMF) Ukrayna için 1.4 milyar dolarlık bir acil yardım paketini onayladı.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Ocak ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımlayacak. Bir önceki ay mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı yüzde 11,2 olarak gerçekleşmişti (10.00).

TÜİK aynı saatte Ocak ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini duyuracak.

Dünya'nın gözü Antalya'da düzenlenecek olan Diplomasi Forumu'nda olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba arasında gerçekleşmesi planlanan görüşme yakından takip edilecek (11.00).

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile öğle yemeğinde bir araya gelecek (14.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor (18.30).

İngiltere'de BoE ve Kantar tarafından hazırlanan enflasyon anketi sonuçları açıklanacak. Bir önceki ankette 12 ay sonrası iç i enflasyon beklentisi yüzde 3,2, 2 yıl sonrası için yüzde 2,4 ve 5 yıl sonrası için yüzde 3,1 olarak çıkmıştı (12.30).

Haftanın merakla beklenen kararı Avrupa Merkez Bankası(ECB) tarafından açıklanacak. ECB, uzun süredir faiz oranını sıfır seviyesinde tutuyor (15.45). Piyasaların beklentisi bu toplantıda da faizde bir değişiklik olmayacağı yönünde.

Kararın ardından ECB Başkanı Christine Lagarde'ın basın toplantısı yakından takip edilecek (16.30).

ECB kararının ardından haftanın merakla beklenen bir başka verisi olan ABD Şubat ayı enflasyon rakamları açıklanacak. ABD'de Ocak ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 7,5 artış göstermişti. Yeni ayda analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,7 artışla enflasyonun yıllık yüzde 7,8'e yükseleceği şeklinde oluştu (16.30).

ABD'de haftalık işsizlik başvuruları yayımlanacak (16.30). ABD'nin diğer verileri doğal gaz stokları (18.30) ve Hazine bütçe dengesi (22.00) olacak.