Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (10 Mayıs 2022)

Yurt içinde iş gücü istatistikleri ve Hazine ihaleleri takip edilirken, yurt dışında ZEW endeksi ve merkez bankası yetkililerinin konuşmaları takip edilecek.

Hazine, 6 yıl vadeli değişken faizli tahvili yeniden satışa sunarken, 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil için ilk kez ihaleye çıkacak. Hazine ayrıca 2 yıl vareli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Dün 15 lirayı aşarak 2022 yılı içerisinde gördüğü en yüksek seviyelere tırmanan dolar/TL, sabah saatleri itibariyle bu zirveyi 15,14'in üzerine taşıdı. Euro/TL ise 16 liranın üzerinde işlem görüyor.

Asya borsaları, yatırımcıların faiz artırımları ve ekonomik büyümenin yavaşlaması konularında devam eden endişeleriyle yaklaşık iki yılın dip seviyesine geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi art arda yedinci seansta da gerilerken kayıplar seans içinde yüzde 2,3'e kadar ulaştı. Yıl başından bu yana düşüş yüzde 18'i buldu. Daha sonra kayıplarını kısmen telafi ederek yüzde 1,3'e kadar çekti.

Yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesiyle ABD Doları 20 yılın zirvesine yakın seyir izlemeye devam etti.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'deki tecrit uygulamaları, doların güçlenmesi ve artan resesyon riskinin küresel talep görünümü ile ilgili endişeleri kuvvetlendirmesiyle dün yüzde 5'in bulan kayıplarına devam ederek yüzde 1'in üzerinde geriledi. Brent petrolün varil fiyatı gün içerisinde 103,2 dolara kadar geriledikten sonra yeniden 105 doların üzerine çıktı.

Altın fiyatları, güçlü doların altın üzerinde oluşturduğu baskıya karşılık ABD tahvil getirilerinin gerilemesinden destek bularak yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 1,856.75 dolara yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut finansmanı konusunda 3 ayrı paket açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya Rus saldırılarına karşılık vermesi için gereken askeri teçhizatın sağlanmasını kolaylaştırmayı hedefleyen 2022 Ukrayna Demokrasi Savunması Ödünç Verme ve Kiralama Yasası’nı imzaladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) katılmasının onlarca yıl alacağını ifade ederek, coğrafi olarak Avrupa’da bulunan ve değerlerini paylaşan ülkeleri AB’ye bağlamanın bir yolu olarak “Avrupa siyasi topluluğu” önerisinde bulundu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı görüşmede, Avrupa Birliği’nin Rus petrolüne getirmeye hazırlandığı yasak konusunda ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, önümüzdeki FOMC toplantılarından birinde 75 baz puanlık faiz artırımına gidilmesini "düşük olasılık" olarak tanımladı.

Bitcoin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 56 aşağı geldi.

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen, G7 Ülkeleri Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere 19-20 Mayıs tarihlerinde Almanya’ya gidecek.

ABD Kongresi'nde yer alan Demokratlar, Ukrayna'ya yardımın artırılmasına yönelik bir teklif üzerinde anlaştılar.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Mart ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımlayacak. Mevsimsel düzeltilmiş verilerle işsizlik oranı Şubat ayında yüzde 10,7 olarak açıklanmıştı (10.00).

Aynı saatte TOBB, Nisan ayı sanayi kapasite raporlarını açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliğe katılacak (12.00).

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finans dışı firmaların net döviz pozisyonu rakamlarını açıklayacak (14.30).

TBMM Genel Kurulunda, Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak (15.00).

Borsa İstanbul'da şirketlerin ilk çeyrek mali tablolarını açıklamaları için süre sona eriyor.

Avrupa'da günün ön önemli verisi yatırımcıların ekonomiye bakışını yansıtan ZEW ekonomik beklenti ve cari endeksleri olarak takvimde yer alıyor. Nisan ayında -41,0 olarak açıklanan ZEW beklenti endeksi ile -30,8 olarak açıklanan ZEW cari koşullar endeksi Mayıs ayı rakamları izlenecek (12.00).

ABD'de KOBİ'lerin durumunu gösteren NFIB küçük işletmeler güven endeksi Nisan ayı raporu açıklanacak. Endeks bir önceki ay 93,2 seviyesinde açıklanmıştı (13.00).

New York Fed Başkanı John Williams, National Association for Business Economics (NABE) ve Deutsche Bundesbank tarafından Almanya'nın Eltville am Rhein kentinde düzenlenen NABE/Bundesbank Uluslararası Ekonomi Sempozyumu'nun açılış konuşmasını yapacak (14.40).

Avrupa'da günün tek faiz kararı Romanya Merkez Bankası(NBR) tarafından açıklanacak. NBR, iki toplantı 25'er, iki toplantı 50'şer olmak üzere üst üste 4 toplantısında da faiz artırımına gitmişti(15.00).

ABD Hazinesi'nin 3 yıllık tahvil ihalesi de piyasalar tarafından yakından izlenecek. Bir önceki 3 yıllık tahvilde ortalama faiz yüzde 2,738 seviyesinde oluşmuştu (20.00).

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, IESE Business School/Navarra Üniversitesi tarafından düzenlenen IESE 17. Bankacılık Sektörü Toplantısında konuşacak (20.20).

ABD'den günün son verisi ise petrol işlemcileri tarafından yakından takip edilen API petrol ve petrol ürünleri stokları olacak (23.30).