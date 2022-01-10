Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (10 Ocak 2022)

Haftanın ilk günü Türkiye'de işgücü verileri takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ilk ihalelerini gerçekleştirecek. Hazine, 12 aylık kuponsuz tahvili ilk kez piyasaya sunarken, 5 yıllık sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek.

Yurt dışında öne çıkan bir veri bulunmazken, Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven Endeksi ve işsizlik oranı izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dolar/TL, yeni haftanın ilk gününe 13,80 civarında yatay başlarken eruo/TL'de ise sınırlı bir düşüş hakim ve kur 15,65 seviyeleri söz konusu.

Yatırımcılar Fed'in faiz oranlarını öngörülenden erken yükseltmesine, tahvil getirilerinin artmasına ve teknoloji hisselerinin gerilemesine neden olabilecek ABD enflasyon verilerinin açklanmasını beklerken başlıca hisse piyasalarında belirgin hareketler görülmedi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,2 geriledi. Güney Kore'nin endeksi yüzde 1 geriledi. Çin lokomotif endeksi para politikasında gevşemeye gidilmesinin yanı sıra Çin gayrimenkul sektörüne dair endişelerin devam etmesiyle belirgin bir değişim göstermedi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Destek Yatırım Bankası'na faaliyet izni verdi.

Çin'de nakit sıkıntısı içindeki gayrimenkul geliştirme şirketi Shimao Group, konut ve ticari amaçlı tüm projelerini satışa çıkardı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, artan enerji fiyatlarının ECB'yi yüksek enflasyonu görmezden gelmeyi bir tarafa bırakmaya ve fiyatlardaki artışı azaltmak için harekete geçmeye zorlayabileceğini söyledi.

AB Komisyonu'nun iç piyasalardan sorumlu üyesi Thierry Breton, AB'nin karbon salınımını azaltma hedeflerini yakalaması ve büyüyen enerji talebini karşılaması için gelecek 30 yılda nükleer enerjiye büyük yatırım yapması gerektiğini söyledi.

Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD'de Senatör Joe Manchin'in Beyaz Saray'a Aralık ayında önerdiği 1,8 trilyon dolarlık harcama paketi, Beyaz Saray ile Manchin arasındaki görüş ayrılıklarının aşılamaması sonrası artık masada değil.

GÜNÜN AJANDASI

Haftanın ilk gününe yurt içinden gelecek önemli bir veriyle başlanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ilişkin işgücü rakamlarını açıklayacak. Bir önceki ay mevsimsel düzeltilmiş verilerle işsizlik oranı yüzde 11,2 olarak açıklanmıştı (10.00).

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve IHS Markit işbirliğinde Türk sanayisini çevreleyen küresel ortamın değerlendirilmesini amaçlayan İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Aralık ayı verisi de aynı saatte yayımlanacak. Endeks Kasım ayında 55,1 seviyesinde gelmişti.

Hazine'den gelecek diğer veri ise Aralık ayına ilişkin iç borçlanma istatistikleri olacak. İç borçlanmanın ortalama maliyeti, vadesi ve iç borç çevirme oranları açıklanacak (17.30).

Euro Bölgesi'nde yatırımcısı güvenini ölçen ve Sentix tarafından hesaplanan Yatırımcı Güven Endeksi verisi takip edilecek. Aralık ayında Endeks 13,5 puan seviyesinde açıklanmıştı. Endeks, yatırımcıların 2022 yılına bakışı için ilk veri olması açısından önem taşıyor (12.30).

Euro Bölgesi için beklenen diğer veri Kasım ayı işsizlik oranı olacak. Bölgede işsizlik oranı Ekim ayında yüzde 7,3 olmuştu (13.00). Piyasalar işsizlik oranının yüzde 7,2'ye ineceğini tahmin ediyorlar.

ABD'de analistler Kasım ayına ilişkin toptan stok verilerini takip edecekler. Stok verileri geriden geldiği için çok öne çıkmasa da, piyasalar tarafından izlenecek. Ekim ayında stoklarda yüzde 2,3 artış yaşanmıştı.

Conferance Board İstihdam Trend Endeksi, New York Fed tarafından açıklanan tüketici enflasyon beklentisi, gündemde yer alan diğer veriler olacak.