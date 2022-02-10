Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (10 Şubat 2022)

Yurt içinde işgücü istatistiklerinin takip edileceği yeni günde, yurt dışında piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurlarında yatay seyir bugün de sürüyor. Dolar/TL 13,55; euro/TL ise 15,50'lerde işlem görüyor.

Teknoloji hisselerinin öncülük ettiği dünya borsalarındaki yükseliş, yatırımcıların enflasyon görünümü ve faiz oranları hakkında belirsizlikler nedeniyle daha temkinli hareket etmesiyle durdu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.1 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi güne yüzde 1 artışla başlamasının ardından en son yüzde 0.33 yükseldi. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi Salı günü iki buçuk yılın zirve seviyesine yakın bir seviyeden yüzde 1.9285'e geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Vakıfbank ve Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptıkları açıklamalarla 13.4 milyar liralık sermaye artırımı kararlarını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ,, Ceo Ödeme Hizmetleri AŞ, Dgpara Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ ve Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ’nin faaliyet izni kapsamını genişletti.

Avrupa Birliği (AB) Rusya’nın Brüksel Büyükelçiliği’ne teslim ettiği bir mektupla Rusya’yı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde ‘Avrupa’da güvenliği güçlendirme yollarını’ konuşmaya davet etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna sınırındaki gerilimin azalması için Batılı ülkelere ve NATO’ya şartlarını açıkladı. Zaharova, Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatlarına ve NATO ülkelerinin ortak tatbikatları son verilmesi gerektiğini ifade ederek, Batılı askeri danışman ve eğitmenlerin Ukrayna’dan çekilmelerini istedi.

Boston Fed'in yeni başkanı Michigan Üniversitesi'nde görev yapmakta olan Susan Collins oldu. Collins, bir bölgesel Fed'e başkan seçilen ilk siyahi kadın oldu.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Brian Deese, sosyal harcama ve iklim paketi konusunda Kongre ile bir anlaşmaya varılacağından umutlu olduğunu söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon bekeişlerini ECB'nin yüzde 2 hedefinin üzerine itmesi halinde Banka'nın faiz artırması gerekebileceğini söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Aralık ayına ilişkin işgücü istatistikleri, dış ticaret endeksleri ve İnşaat Maliyet Endeksi verilerini duyuracak. İşsizlik oranı Kasım ayında mevsimsel düzeltilmiş verilerle yüzde 11,2 olarak açıklanmıştı (10.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. Merkez Bankası haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Avrupa'da izlenecek faiz kararı ise İsveç'ten gelecek; İsveç Merkez Bankası(Riksbank) faiz kararını açıklayacak. Analistler Riksbank'ın faizi yüzde 0,00 seviyesinde tutmaya devam edeceğini düşünüyorlar (11.30).

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) aylık "Petrol Piyasası Raporu" açıklanacak.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Estonya, Letonya ve Litvanya başbakanlarıyla Ukrayna krizini görüşmek için bir araya gelecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna krizini görüşecek.

ABD'den haftanın en önemli verilerinden biri olan Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları gelecek. Tüketici fiyatları Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,0 artış göstermişti. Ekonomistlerin beklentisi aylık bazda yüzde 0,4 artış ile enflasyonun yıllık yüzde 7,2'ye çıkması yönünde oluştu (16.30).

ABD'de diğer veriler işsizlik başvuruları (16.30), doğal gaz stokları (18.30) olacak. 4 ve 8 haftalık bono ihaleleri de takvimde yer alıyor.

Meksika Merkez Bankası(Banxico) faiz kararını açıklayacak. Banxico, son 5 toplantısında toplam 150 baz puan faiz artışına gitti (22.00).