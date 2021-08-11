Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (11 Ağustos 2021)

Yurt içinde öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TV kanallarında yapacağı açıklamalar takip edilecek. Yurt dışında ABD'den gelecek enflasyon verileri gündemi oluşturacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz kurları haftanın ilk iki gününde olduğu gibi sakin. Dolar/TL, 8,60 civarında değerlenirken euro/TL ise sınırlı bir çekilmeyle 10,10 düzeyinin hemen altında işlem görüyor. TL varlıklar yarınki faiz kararında TCMB'den sürpriz bir hamle gelip gelmeyeceğine odaklanmış durumda.

Dolar ve ABD Hazine tahvillerinin getirileri para politikasında sıkılaşmaya yönelik açıklamalardan destek bularak Asya'daki işlemlerde kazanımlarını artırırken, Asya borsaları Delta varyantına dair endişeler nedeniyle Wall Street'teki rekor kapanışa rağmen yatay seyretti.

Altın fiyatları, yatırımcılar ABD TÜFE verisini beklerken doların ve tahvil getirilerinin yükselmesine rağmen Delta varyantı nedeniyle artan vakalara dair endişelerin ardından hafif yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 1.732 dolarda işlem gördü.

Petrol fiyatları, ABD yakıt talebinin artacağı beklentilerine rağmen Delta varyantı nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamalarının ardından analistlerin Çin'de yakıt talebi tahminlerini düşürmesiyle geriledi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yüzde 2.3 yükseldikten sonra bugün yüzde 0,18 düşerek 70,50 dolarda işlem gördü.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Türkiye İş Bankası, Haziran 2021 itibarıyla, aktif büyüklüğünü 2020 yıl sonuna göre yüzde 11,4 oranında artırarak 661,6 milyar TL'ye yükseltti. İş Bankası, 2021 yılının ilk altı ayında 4 milyar TL düzeyinde net kâr elde etti. Yılın ilk yarısı itibarıyla sermaye yeterliliği rasyosu yüzde 17,7 seviyesinde gerçekleşen Bankanın özkaynak büyüklüğü ise 70,6 milyar TL düzeyinde oluştu.

Bilançosunu açıklayan bir başka şirket olan Kardemir ise 2021 yılı ilk yarıyılında 1,42 milyar TL net kâra ulaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kabil Havalimanı konusunda görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

ABD'de altyapı paketi Senato'da kabul edildi. Dün gece gerçekleştirilen oylamada Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti tarafından ortak olarak hazırlanan toplam 1,2 trilyon dolar büyüklüğündeki altyapı paketi 30'a karşı 69 oyla kabul edildi.

Kripto para borsası Coinbase'in bilançosu hacim artışı ile tahminleri geride bıraktı. ABD'li borsa tarafından dün gece açıklanan ikinci çeyrek bilançosuna göre dönem içinde kar 1,59 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hisse başına düzeltilmiş kar 3,45 dolarla 2,33 dolar olan analist tahminlerini aştı. 30 Haziran itibarıyla sona eren dönemde işlem hacminin 462 milyar dolara açıklayan şirketin önceki çeyrek dönemdeki işlem hacmi 335 milyar dolar seviyesindeydi.

Almanya’da Başbakanı Angela Merkel ve 16 eyalet başkanı ile telekonferans yoluyla bir araya geldiği zirvesi sonrası ülke genelinde 11 Ekim’den itibaren Covid-19 testleri ücretli olacağını ve selden zarar gören bölgelere 30 milyar euro destek ayrıldığını açıkladı.

Goldman Sachs, Amerikan Doları'nda devam eden bir yükseliş için neden görmediğini belirtti.

ABD'de 46 Cumhuriyetçi Senatör borçlanma tavanında Demokratlara yardım etmeme taahhüdü verdi.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Kanal D ve CNN TÜRK ortak yayınına katılacak. Erdoğan, gündeme dair soruları yanıtlayacak (21.00).

TÜİK, Dış Ticaret Endeksleri ve İnşaat Maliyet Endeksleri verilerini duyuracak (10.00).

Almanya'da tüketici fiyatlarının final verileri izlenecek. Tüketici fiyatları öncü verilerle aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 3,8 artış göstermişti (09.00).

Yurt dışında günün en önemli verisi ABD'den gelecek tüketici fiyatları olacak. Ülkede tüketici fiyatları Haziran ayında yıllık yüzde 5,4'e kadar yükselmişti. Gıda ve enerji hariç hesaplanan çekirdek tüketici fiyatları artışı ise yüzde 4,5'i bulmuştu (15.30). Analistler Temmuz ayında tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 5,3, çekirdek tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,4 artmasını bekliyorlar.

ABD'nin diğer verileri DoE petrol stokları (17.30) ve Hazine bütçe dengesi (21.00) olacak.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic (17.30) ve Kansas City Fed Başkanı Esther George (19.00), günün konuşması beklenen yetkilileri olacak.