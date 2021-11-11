Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (11 Kasım 2021)

Yurt içinde ödemeler dengesi raporu takip edilirken, yurt dışında İngiltere'den gelecek veriler beklenecek.

Cari işlemler dengesi Ağustos ayında 528 milyon dolar fazla vermişti. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın son enflasyon raporu sunumunda cari fazlanın sürdürülmesiyle uzun soluklu fiyat istikrarını yakalamanın mümkün olacağını söylemişti. Veri öncesi ekonomistlerin cari fazla beklentisi 1,3 mliyar dolar seviyesinde..

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

25 Ekim'de 9,8590 ile rekor kıran dolar/TL, dün akşam üstü 9,8767 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.Kur dün akşam saatlerinde biraz sakinleşerek bir ara 9,80'in altına inse de gece yarısı yeniden yükselişe geçti. Dolar/TL, bu sabah tarihi zirvesini 9,9140'a taşırken euro/TL ise 11,40 seviyesinden işlem görüyor. Dün 587 ile rekor kıran altının gram fiyatı da bu sabah 590 liranın üzerine çıktı. Türk lirasının dolar karşısındaki sene başı kaybı yüzde 33 civarına ulaştı.

Asya borsaları enflasyon endişeleriyle baskı altında kalırken, dolar değer kazandı. ABD'de dün yayımlanan enflasyon verileri tüketici fiyatlarının Ekim ayında 1990'dan bu yana görülen en büyük hızda yükseldiğini gösterdi. Yükselen enflasyonla birlikte Fed'in para politikasını sıkılaştıracağı beklentileri arttı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,85 geriledi. Gerilemeye yüzde 1,2 düşüşle Avustralya öncülük etti. Çin lokokmotif endeksi yüzde 0,1 düşüşte. Japonya'nın Nikkei endeksi ise yenin dolar karşısında zayıflamasından destek bularak yüzde 0,24 yükseldi.

Petrol fiyatları, yüksek enflasyon ve tırmanan enerji fiyatlarını düşürmek isteyen ABD'nin stratejik ham petrol rezervlerini satmak zorunda kalacağı beklentisiyle dünkü seansta geriledikten sonra bugün düşüşünü durdurarak artıya geçti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,4 artarak 82,95 dolara yükseldi.

Altın fiyatları, dünkü seansta beş ayın zirvesini gördükten sonra bugün gerilerken yatırımcılar Fed'in geçen ay tüketici fiyatlarında görülen artışa nasıl cevap vereceğini değerlendiriyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,1 gerileyerek 1.847 dolara geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Finansal sıkıntılarla boğuaşan Çinli emlak devi Evergrande, 30 günlük ek sürenin sonunda bazı tahvil yatırımcılarına faiz ödemesini yaptı ve temerrüdden kurtuldu. Dün Asya kaynaklı haberlerde temerrüde düştüğü iddia edilse de sonrasında Bloomberg ve Reuters gibi haber ajanslarının teyit ettiği borç ödemesiyle birlikte Çinli emlak devi, faiz ödemelerini bir kez daha son günde gerçekleştirerek iflas endişelerini de şimdilik öteledi. Şirket temerrüt süresi 23 Ekim'de dolan borçlarını da son gününde ödemişti.

San Franscisco Fed Başkanı Mary Daly, COVID-19 salgını gerilediğinde yüksek enflasyonun yavaşlamasını beklediğini tekrarladı ve Fed'in şimdi bir faiz artırımına gitmesinin veya varlık alımlarını azaltılmasını hızlandırmasının "oldukça erken" bir adım olacağını savundu.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Çin ile Başkan Trump döneminde imzalanan Faz 1 ticaret anlaşmasına Pekin'in uyumunun artırılması için yapılan görüşmelerde gelişme sağlanmakta olduğunu bildirdi.

ABD ve Çin, iklim krizine yönelik işbirliğinin ilerletilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Tesla CEO'su Elon Musk, vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında Tesla hissesi sattığını bildirdi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yurt içinde haftanın en önemli verisi olan ödemeler dengesi rakamlarını açıklayacak. (10.00).

TÜİK kümes hayvancılığı üretimi ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini yayımlayacak (10.00).

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bütçeleri görüşülecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. Merkez Bankası haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

-Yurt Dışı Gündem..

Avrupa piyasaları İngiltere'den gelecek önemli verilerle açılacak. İngiltere'de sanayi üretimi, aylık ve dönemsel GSYH, dış ticaret, işletme yatırımları verilerin aynı saatte ekrana düşecek (10.00). Sanayi üretiminde aylık yüzde 0,1, yıllık yüzed 3,1, GSYH'de 3.çeyrekte dönemsel yüzde 1,5, yıllık yüzde 6,8 artış bekleniyor.

Aynı saatte Almanya'dan final tüketici fiyatları verileri gelecek. Enflasyon öncü verilerle aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,5 artış göstermişti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) aylık "Petrol Piyasası Raporu" açıklanacak.