Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (11 Mart 2022)

Piyasalar haftanın son gününü yurt içinde önemli verilerle karşılayacaklar. Ödemeler dengesi, sanayi üretimi, Piyasa Katılımcıları Anketi daha öne çıkan veriler olacak. Yurt dışında İngiltere verileri, Almanya enflasyon ve ABD Michigan tüketici güven endeksi takip edilecek.

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun 40 yılın en hızlı seviyesinde yükseldiğini gösteren enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) sıkılaştırma yanlısı açıklamalarının ardından kayıplarını artırdı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Wall Street'teki düşüşlere paralel olarak yüzde 1,7 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2,4 geriledi. ABD'de vadeli endeksler yüzde 1'e yakın düşüşte.

Dolar: Dün ABD'den gelen enflasyon verisi sonrası 14,90 sınırına kadar yükselirken bu sabah saatlerinde kur 14,88-14,90 civarında değerleniyor.

Petrol: Petrol fiyatları yatay seyretti ancak Rus petrolünün ihracatına getirilen yasakların artacağı endişeleri ve diğer başlıca petrol üreticilerinin arzı artırma girişimleri nedeniyle dalgalı seyretmesinin ardından Kasım'dan bu yana görülen en büyük haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dünkü seansta yüzde 1,6 gerilemesinin ardından bugün yüzde 0,15 düşerek 109,1 dolara geriledi.

Altın: Altın fiyatları, ABD Hazine tahvillerinin getirisinin TÜFE verilerinin ardından yükselerek güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini azaltmasının ardından geriledi, ancak Rusya ile Ukrayna dışişleri bakanları arasında gerçekleşen görüşmede ilerleme sağlanamasının ardından ikinci haftayı da artıda kapatmaya hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 düşerek 1.990 dolara geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Erdoğan-Biden görüşmesi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin'den ambargo yorumu: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı tarafından kendilerine uygulanan ekonomik ambargolar için, “Zaten uygulanacaktı” dedi.

ABD'de enflasyon: ABD Başkanı Joe Biden, ABD’de enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının nedeninin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgali olduğunu ifade etti.

Rusya için kimyasal silah uyarısı: Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, Rusya’nın kimyasal silah kullanabileceğine yönelik uyarıda bulunurken, "ABD, gerginliği tırmandıracak adımlar atmaktan kaçınıyor. Uluslararası bir savaşa yol açmayacağız." şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın AB üyelik süreci: Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB Liderler Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) hızlı katılım talebini desteklemediğini ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya üyelik kapısını kapatmasının adil olmayacağını, ancak AB'nin hali hazırda bir savaşın içinde olan Ukrayna'ya üyelik kapısını da açamayacağını söyledi.

ABD'de Ukrayna'ya mali destek: ABD'de Senato Ukrayna'ya 13,6 milyar dolar yardımı içeren 1,5 trilyon dolarlık fonlama yasa tasarısına onay verdi.

Belarus'a not indirimi: Moody's, Belarus'un kredi notunu Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle düşürdü.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak.

Yurt içinde haftanın son günü önemli veriler ekranlara düşecek. TCMB ödemeler dengesi raporunu yayımlarken, TÜİK sanayi üretimi, perakende satışlar ve ciro endekslerini açıklayacak. Ayrıca TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları da yayımlanacak (10.00).

2021 yılının son ayında cari işlemler dengesi 3,84 milyar dolar açık vermişti. Beklentiler, Ocak ayı cari işlemler medyan tahmini 7 milyar 200 milyon dolar, ortalama tahmini ise 6 milyar 377 milyon dolar açık şeklinde oldu.

Sanayi üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6, geçen yıl aynı aya göre yüzde 14,4 artış göstermişti. Ocak ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık beklentiler yüzde 8 artış yönünde oluştu.

Bir önceki Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu için tüketici fiyatları beklentisi yüzde 34,06, GSYH beklentisi yüzde 3,7 seviyesinde oluşmuştu.

Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin ve bankaların 2021 yılına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını gönderimleri için süre sona erecek.

Avrupa'da erken saatlerde İngiltere ve Almanya'dan yoğun bir veri akışı olacak. İngiltere'nin dış ticaret, sanayi üretimi, aylık GSYH, hizmet sektörü üretimi ve inşaat üretimi rakamlarıyla, Almanya'nın final tüketici fiyatları ekranlara düşecek (10.00).

ABD'de günün en tek önemli verisi Michigan tüketici güven endeksi Mart ayı öncü rakamları açıklanacak. Endeks Şubat ayının nihai verileriyle 62,8 puan seviyesine gelmişti.

ABD'de takip edilecek diğer veri Baker Hughes sondaj kule sayıları olacak (21.00).

Cumartesi gününü Pazara bağlayan gece yarısı ABD'de yaz saati uygulaması başlayacak.