Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (11 Mayıs 2022)

Yurt içinde çok öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde, yurt dışında ABD enflasyon rakamları yakından izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Hafta başında 15 liranın üzerine çıkan dolar/TL, bu yılın en yüksek seviyelerindeki yükselişini sürdürüyor. Dolar/TL bu sabaha 15,35'e kadar yükselirken euro/TL de benzer şekilde 16,25'i gördü.

Asya borsaları, Fed'in faiz artırımlarını ne hızda gerçekleştireceği yönünde ipuçları vermesi beklenen ABD enflasyon verileri öncesinde dünkü seansta gördüğü iki yılın dip seviyelerinden toparlanırken, dolar da kazanımlarını korudu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dün Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 0.45 yükseldi.

Petrol fiyatları, AB'nin Rus petrolüne yasak getirmeyi değerlendirmesi ve başlıca üreticilerin, talepte toparlanma gerçekleştiğinde açığı kapatamayabilecekleri uyarısında bulunmasıyla önceki iki seansta yüzde 9 kayıp vermesinin ardından yükseldi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1.4 artışla 103.88 dolara yükseldi.

Altın fiyatları, dolardaki yükselişin ABD enflasyon verileri öncesinde de devam etmesiyle bugün üç ayın dip seviyesine geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1,838.26 dolara geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Birtakım fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak bir şekilde konut fiyatlarında gerçekleştirdiği ‘fahiş’ artışları çok detaylı bir şekilde yakından takip ediyoruz” dedi.

Türkiye ile Kazakistan arasında ulaşım, savunma sanayii, askeri istihbarat, bilişim teknolojileri, kültür, tarım, taşımacılık, ticaret, gümrük, çevre, eğitim, gençlik, iletişim ve arşiv alanında 15 anlaşma imzalandı.

Sosyal medya platformu Twitter’ı satın almak için geçtiğimiz günlerde anlaşmaya varan Elon Musk, satın almanın tamamlanmasının ardından ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Twitter’daki yasağını kaldıracağını ifade etti.

New York Fed verilerine göre ABD'de hane halkı borcu 2022 yılının ilk çeyreğinde, konut kredilerindeki 250 milyar dolarlık artışın etkisiyle 15,84 trilyon dolar seviyesine yükseldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Fed'in hükümetin en öncelikli mesele olarak gördüğü enflasyonla mücadele için çalıştığını söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in hedefin üç katına çıkan enflasyonu aşağı getirmek için çabalarının ABD ekonomisinde kargaşaya neden olacağını, ancak politika yapıcıların planlarına sadık kalmaları gerektiğini söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna ve ABD'nin bölgedeki müttefiklerine 40 milyar dolar acil yardım verilmesini onayladı. Ancak Senato'daki Cumhuriyetçiler tarafından yapılan itirazlar yardım paketinin Biden'in önüne gitmesi sürecini yavaşlatacak.

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA) ABD'nin ham petrol üretiminin 2023 yılında 2019 yılındaki rekoru aşacağını tahmin etti.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Mart ayı için inşaat maliyet endeksi, kümes hayvancılığı üretimi ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini yayımlayacak (10.00).

Ramazan bayramı nedeniyle yayımlanmayan TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri açıklanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nakit gerçekleşmeleri rakamlarını açıklayacak (17.30).

Avrupa piyasaları Almanya'nın Nisan ayına ilişkin final tüketici enflasyonu rakamlarıyla güne başlayacak. Öncü verilerle tüketici fiyatları aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 7,4 artış göstermişti (09.00).

Malezya Merkez Bankası(BNM) faiz kararını açıklayacak. Bir çok merkez bankasının aksine son 10 toplantısında faiz değişikliğine gitmeyen BNM'nin, bu toplantıda da aynı tavrını koruyacağı düşünülüyor (10.00).

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde, konuşma yapacak (11.00).

ABD'de konut piyasasında kredi başvurularını ve faizlerin yönünü gösteren MBA verileri yayımlanacak (14.00).

Rusya Merkez Bankası(CBR), Para Politikası Raporu'nu açıklayacak (13.30).

Günün diğer beklenen enflasyon kararı ABD'den gelecek; Nisan ayına ilişkin tüketici fiyatları endeksi rakamları açıklanacak. ABD'de Mart ayında enflasyon aylık yüzde 1,2, yıllık yüzde 8,5 artış göstermişti. Bu kez enflasyonun hız kesmesi ve aylık yüzde 0,2 artışla, yıllık yüzde 8,1'e inmesi bekleniyor. (15.30).

ABD'de takvimde yer alan diğer veriler DoE petrol ve petrol ürünleri stokları, Hazine bütçe dengesi şeklinde sıralanıyor (17.30, 21.00).

ABD Hazinesi'nin 10 yıllık tahvil ihalesi de piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Bir önceki 10 yıllık ihalede fortalama faiz yüzde 2,72'ye kadar çıkmıştı (20.00).