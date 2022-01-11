Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (11 Ocak 2022)

Türkiye'de ödemeler dengesi ve Hazine ihalelerinin izleneceği yeni günde, yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması beklenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Haftaya yatay başlangıç yapan döviz kurlarında benzer hareketler bugün de devam ediyor. Dolar/TL, 13,80; euro/TL ise 15,65 civarında işlem görüyor.

Dolar ve Asya borsalarında işlem gören hisse senetleri yön bulmakta zorlanırken, dikkatler Fed'in para politikasını normalleştirme hızı ve takvimine yöneldi. Ancak yatırımcılar, ABD borsalarının kapanışında görülen toparlanmanın ardından rahatladı.

Yeni koronavirüs varyantı Omicron'un etkisiyle ABD'de koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı dün rekor seviyelere ulaşırken, bu durum piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam etti Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi

yüzde 0.3 gerilemesinin ardından yatay seyretti. Japonya'nın Nikkei endeksi, dünkü resmi tatilin ardından işlemler yeniden başlarken yüzde 1.3 geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fed Başkanı Powell, bugün katılacağı Senato Bankacılık Komitesi'nde Banka'nın yüksek enflasyonun kök salmasını, kalıcı hale gelmesini engelleyeceğini söyleyecek.

Fed, Başkan Yardımcısı Richard Clarida'nın önceden planlanandan yaklaşık 2 hafta erken görevinden ayrılacağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden'in Fed Yönetim Kurulu'nda boş bulunan üyelikler için adaylarını yakın zamanda açıklamayı umduğunu söyledi.

Kuzey Kore son bir haftada ikinci kez füze denemesi gerçekleştirdi.

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Fed'in ekonomiyi çok ağır şekilde sarsmadan faiz artırımları yolu ile enflasyonu kontrol altına alabileceğini söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Haftanın ikinci günü piyasaları önemli bir gündem maddesi bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımlayacak. Analistler son üç aydır fazla veren cari işlemler hesabının bu kez açık vereceğini düşünüyorlar. ForeksHaber'in anketine katılan 13 ekonomistin Kasım ayı cari işlemler medyan tahmini 2 milyar 200 milyon dolar, ortalama tahmini ise 1 milyar 241 milyon dolar açık oldu (10.00).

Aynı saatte açıklanacak bir diğer veri TÜİK'ten gelecek Kasım ayı inşaat maliyetleri olacak. İnşaat maliyetleri Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,93 artış göstermişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), 2021 yılı Ocak-Kasım dönemine ilişkin finansal kiralama, faktoring ve tüketici finansmanı şirketlerinin verilerini açıklayacak (14.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftanın diğer iki ihalesini gerçekleştirecek. Hazine bu kez 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvili ilk kez satışa sunarken, 7 yıl vadeli değişken faizli tahvili yeniden piyasaya çıkaracak.

TBMM Genel Kurulunda Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ​​​​​​​Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Sabah saatlerinde Hollanda'dan Aralık ayı enflasyon verileri izlenecek. Hollanda'da Kasım ayında tüketici fiyatları yıllık yüzde 5,2 seviyesine kadar yükselmişti (08.30).

İspanya'da Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi ve İtalya'nın perakende satışları, analistlerin takip edeceği diğer veriler olacak (11.00, 13.00).

İngiltere 4 yıl vadeli ihaleye çıkarken, Almanya enflasyona endeksli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

ABD'de veri bakımından zayıf bir gün piyasaları bekliyor. NFIB Küçük İşletmeler İşimserlik Endeksi, günün açıklanacak tek verisi olacak. Endeks en son 98,4 seviyesinde açıklanmıştı (14.00).

Kansas City Fed Başkanı Esther George, Central Exchange etkinliğinde ekonomi ve para politikası görünümü hakkında konuşacak (17.30).

ABD'de Senato Bankacılık Komitesi üyeleri, ABD Başkanı Biden'in Jerome Powell'ın 4 yıllık bir süre için yenide Fed başkanlığına, Lael Brainard'ı ise Fed başkan yardımcılığına aday göstermesini yapacağı oturumlar ile değerlendirecekler (18.00).

ABD'nin 3 yıllık tahvil ihalesi analistler tarafından yakından takip edilecek. Bir önceki 3 yıllık ihalede ortalama faiz yüzde 1,00 seviyesinde gerçekleşmişti.