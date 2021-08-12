Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (12 Ağustos 2021)

Yurt içinde haftanın ekonomi gündeminin yoğun olduğu bir gün yaşanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının yanı sıra, sanayi üretimi, perakende satışlar ve ciro endeksleri gibi önemli veriler yakından takip edilecek.

Yurt dışında da en az yurt içi kadar yoğun bir gündem olacak. İngiltere verileri, Euro Bölgesi sanayi üretimi, ABD üretici fiyatları öne çıkıyor.

Merkez Bankası, Mart ayında yaptığı 200 baz puan faiz artırımının ardından son 4 toplantısında faizi yüzde 19 olarak korudu. Faiz kararı öncesi anketlerde analistlerin neredeyse tamamı faizlerin sabit kalacağı görüşünde.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içinde döviz kurları faiz kararı öncesinde hafta boyu seyrettikleri yatay seviyeleri koruyor. Dolar/TL 8,62 civarında değerlenirken euro/TL ise 10,15 düzeyinde işlem görüyor.

Asya borsaları, her ne kadar geçen aya göre düşük gelen ABD tüketici enflasyonu sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiye verdiği desteği azaltmakta acele edeceği yönünde endişeler azalsa da, koronavirüsün Delta varyantının yayılması konusundaki kaygılar nedeniyle Wall Street'in dünkü güçlü kapanışını takip edemedi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,25 düşerken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,35 yükseldi. Çin lokomotif hisseleriyse yüzde 0,24 geriledi.

Petrol fiyatları, iki günlük yükseliş sonrası dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin büyük petrol üreticisi ülkelerden petrol üretimini arttırmalarını istemesi sonrası arz yönlü kaygıların artmasıyla yatay seyretti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 5 ABD senti artışla 71.49 dolara çıkarken, ABD hafif ham petrolü 4 ABD senti artışla 69.29 dolara yükseldi.

Altın fiyatları, ABD Temmuz tüketici enflasyonunun bir önceki aya göre yavaşlaması sonrası Fed'in varlık alımlarını erken tarihte azaltacağı yönündeki kaygıların hafiflemesiyle dün %1'den fazla yükseldikten sonra bu sabah yatay işlem gördü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.1 düşüşle 1,749.62 dolara indi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Güney Kore Merkez Bankası ile TCMB arasında 2,3 trilyon won'luk (17,5 milyar TL) kur swapı anlaşmasına varıldı. Güney Kore Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre anlaşma açıklama itibarıyla geçerli olacak. 3 yıllık anlaşma, tarafların uzlaşması halinde uzatılabilecek.

4.2 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisini yakından ilgilendiren memur zammı pazarlıklar kritik toplantı bugün yapılacak. Memur sendikaları ile yapılacak, 2022 ve 2023 yılları için memur zammı görüşmesinde hükümet zam teklifini açıklayacak. Sendikalar 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk çeyrekte yakaladığımız yüzde 7’lik büyüme yılın tamamını gayet iyi bir seviyede kapatacağımızın habercisi" dedi.

Reuters haber ajansı, ABD istihbaratlarında Taliban'ın Afganistan'da başkent Kabil'i 30 gün içinde ablukaya alabileceği ve 90 gün içinde de ele geçirebileceği yönünde tahminler olduğunu bildirdi.

Morgan Stanley, Fed'in ilk faiz artırımı için beklentisini 2023 yılı 3. çeyreğinden 2. çeyreğine aldı.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK tarafından sanayi üretimi, perakende satışlar ve ciro endeksleri gibi önemli verileri açıklanacak (10.00). Sanayi üretimi Haziran'da aylık yüzde 1,3, yıllık baz etkisiyle yüzde 42,3 artış göstermişti. Temmuz ayı için beklentiler yüzde 21,1 seviyesinde oluştu.

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (14.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Avrupa'da günün ilk saatlerinde İngiltere'den gelecek veriler takip edilecek. GSYH, sanayi üretimi, işletme yatırımları, ticaret rakamları aynı saatte ekranlara düşecek (09.00).

Sanayi üretiminde aylık yüzde 0,1 düşüş beklenirken, yıllık yüzde 9,0 artış olacağı tahmin ediliyor. GSYH'de baz etkisiyle yüksek oranlar geleceği beklentisi bulunuyor. Çeyrek dönem için dönemsel yüzde 4,8, yıllık yüzde 22,1, Haziran ayı için aylık yüzde 1,0, yıllık yüzde 14,9 artış beklentisi oluştu.

Euro Bölgesi sanayi üretimi verisi, gün ortasında izlenecek önemli bir veri olacak. Bölgede sanayi üretimi Haziran'da aylık yüzde 1,0 düşerken, yıllık baz etkisiyle yüzde 20,5 yukarı gelmişti.

ABD'de bir gün önce açıklanacak olan tüketici enflasyonunun ardından üretici fiyatları verisi takip edilecek. Üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 7,3 seviyesine kadar çıktı (15.30). Yeni veride de bu seviyede kalınacağı tahmin ediliyor. Aylık tahmin ise yüzde 0,5 artış yönünde oluştu.

Haftalık işsizlik başvuruları, doğal gaz stokları (17.30) ve 30 yıllık tahvil ihalesi, ABD'de takip edilecek diğer gündem maddeleri olacak.

Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından açıklanacak aylık raporlar petrol işlemcileri için takip edilecek gündem maddeleri olacak.