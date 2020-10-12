Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (12 Ekim 2020)

12 Ekim 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::.

Yurt içi: Türkiye ekonomisi için kritik verilerin açıklanacağı haftanın ilk gününde piyasaların gözü, temmuz ayı işsizlik oranları ve ağustos ayı cari denge verilerinde olacak. Geçtiğimiz haftayı rekorlarla kapatan dolar/TL, önemli veriler öncesinde yeni haftanın ilk gününe hafif yükselişlerle başladı. 7,85'ten haftayı kapatan dolar/TL, 7,88'in üzerinde değerlenirken; euro/TL de benzer hareketle 9,31'den el değiştiriyor. Geçen haftanın kapanışında dolar/TL 7,8565; euro/TL 9,2940 düzeyindeydi. Bugünkü iki kritik veri de saat 10.00'da açıklanacak.

Yurtdışı: Asya borsaları, dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'in istikrarlı şekilde iyileşeceği beklentisiyle Çin borsaları öncülüğünde yükseldi. ABD vadelilerinde de yüzde 0,3'ler civarı artılar yaşanıyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Çin lokomotif endeksindeki yüzde 2 ve Hong Kong Hang Seng endeksindeki yüzde 1,5 artıştan destek bularak yüzde 1 yükseldi ve iki buçuk yılın en yüksek seviyesine çıktı. Japonya'nın Nikkei endeksi yatırımcıların şirket bilançolarına dair endişe duymasıyla yüzde 0,3 geriledi.

Altın ve petrol: Altın fiyatları, doların güçlenmesiyle üç haftanın en yüksek seviyesinden geriledi. Altının ons fiyatı yüzde 0,1 düşerek 1.928 dolara geriledi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,8 düşerek 42.53 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,7 gerileyerek 40.30 dolarda seyretti.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi

Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltti. ABD doları cinsinden zorunlu karşılıklara uygulanan komisyonu da yüzde 0,0250, yüzde 0,0125'e indirdi.

Suudi Prens’ten çağrı: Türk mallarını boykot edin

Suudi Arabistan’ı yöneten Suud Ailesi’nden ilk kez boykot çağrısı geldi. Twitter’da 7.9 milyon kişinin takip ettiği ülkenin ünlü iş adamlarından Suudi Prens Al Saud, Türk ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Suudi Prens’ten çağrı: Türk mallarını boykot edin

Tedarikte Türkiye ve Vietnam öne çıktı

Hong Kong merkezli denetim şirketi QIMA tarafından yapılan araştırmaya göre, dünyanın önde gelen şirketlerinin tedarikçi tercihleri arasında 2019 yılına göre 2020 yılında Çin’in payı geriledi, Türkiye’nin arttı. Araştırmaya göre Türkiye, yeni dönemde özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerince çok daha fazla tercih edilecek. AB merkezli markaların yüzde 30’u Türkiye’yi en fazla tedarik sağlayacakları ilk 3 ülke arasında gösterdi.

Tedarikte Türkiye ve Vietnam öne çıktı

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Kongre'den kısıtlı bir koronavirüs mali canlandırma tasarısı istedi

Trump yönetimi, kapsamlı koronavirüs mali canlandırma paketi üzerindeki görüşmelerin tıkanması sonrası dün Kongre'ye çağrı yaparak süresi sona ermiş küçük işletme kredi programından arta kalan paranın kullanılarak sınırlı bir koronavirüs mali destek paketi geçirilmesini talep etti. Trump yönetiminin bu teklifi daha kapsamlı bir canlandırma paketi isteyen Demokratlar tarafından yetersiz olarak nitelendi.

İsviçre, daralma beklentisini olumlu yönde revize etti

İsviçre Hükümeti, 2020 yılı için ekonomide daralma tahminini olumlu yönde revize etti. İsviçre Ekonomik İşler, Eğitim ve Araştırma Federal Ofisi(SECO) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl için daralma beklentisi yüzde 6,2'den yüzde 3,8'e revize edildi.

Arjantin ile IMF arasındaki görüşmeler tamamlandı

Arjantin hükümetine yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre, 44 milyar dolar borcun yeniden yapılandırılması için IMF ile sürdürülen görüşmelerin ilk turu tamamlandı. Verilen bilgiye göre, borç yeniden yapılandırma için zemin oluşturulmasına yönelik görüşmelerde bulunmak üzere Buenos Aires'te bulunan IMF heyeti temaslarını dün tamamladı. IMF heyeti geçen haftanın başında Arjantin'e gitmişti. Borç yeniden yapılandırma için zemin oluşturulmasına yönelik bu müzakerelerin ardından daha derinlemesine müzakerelerin yapılması bekleniyor.