Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (12 Ekim 2021)

Yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ZEW Endeksi öne çıkıyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantısı takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

TCMB'nin sürpriz faiz kararının ardından kademeli yükselişini sürdüren dolar/TL, dün akşam saatlerinde yeni zirvesini 9 liranın üzerine taşımış ve yeni zirve 9,0185 olarak kayıtlara geçmişti. Dolar/TL, bu sabah bir rekor daha kırdı ve 9,02'yi gördü. Euro/TL'de işlemler 10,41-10,42 bandında gerçekleşiyor.

Asya borsaları, küresel enerji kesintilerinin enflasyon endişelerini tetiklemesi ve ABD şirketlerinin bilanço dönemi öncesinde yatırımcı ortamına gölge düşürmesiyle geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1 civarı düşüşte. ABD hisse senedi vadeli işlemleri S&P 500 0,5 civarı geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 1 ekside.

Petrol fiyatları dört gün sonra ilk defa düşerken, analistler fiyatlardaki düşüşü soluklanma olarak tanımladı. Avrupa'dan Asya'ya kadar ekonomilerde görülen küresel talepteki toparlanma enerji kıtlığına daha da belirgin hale getirmesiyle petrol fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 83,4 dolara geriledi. Spot altının ons fiyatı ise hafif yükselişle 1.758 dolar düzeyinde.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, faiz indiriminin kura etkisine ilişkin olarak, “Küresel gelişmelere bakınca kurun bizim faiz indirimimizle ilgisi olmadığını görürüz. TL’deki kaybı sadece faiz indirimi ile ilişkilendirmek doğru değil” dedi.

ABD’li ilaç firması Merck, korona virüse karşı geliştirdiği "Molnupiravir" adlı ilacın acil kullanım onayı için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulundu.

IMF İcra Kurulu, Dünya Bankası'nda görev yaptığı dönemde çalışanlara Çin lehine baskı yaptığı iddia edilen Kristalina Georgieva'ya destek verdi.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras, Euro Bölgesi'nde faiz artırımı öngörenlerin muhtemelen acele ettiklerini söyledi. Stournaras, Euro Bölgesi'nde enflasyonun gelecek yıl yüzde 2'nin altına ineceğini öngördü.

Güney Kore Merkez Bankası (BOK), faiz oranını beklendiği gibi yüzde 0,75 olarak korudu.

Japonya'da toptan fiyatlarda artış, yükselen küresel emtia fiyatlarının ve zayıf yenin ithal maliyetleri yükseltmesinin etkisi ile 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Beyaz Saray, ham petrol fiyatlarının son yılların en yüksek seviyesine çıktığı ortamda. petrol üreticisi ülkelere global ekonomik toparlanmayı desteklemek için "daha fazlasını" yapmaları çağrısında bulundu.

GÜNÜN AJANDASI

Haftanın ilk günü olduğu gibi ikinci günü de yurt içinde önemli veriler ekranlara düşecek. TÜİK, hepsi Ağustos ayı için sanayi üretimi, perakende satışlar ve ciro endekslerini aynı saatte açıklayacak (10.00).

Sanayi üretimi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4,2 düşerken, geçen yıl aynı aya göre yüzde 8,7 artış göstermişti. Perakende satış hacmi Temmuz'da aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 12,3, cirosu aylık yüzde 1,5, yıllık yüzde 32,7 artış olarak açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan gündemiyle toplanacak G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılacak.

TBMM Genel Kurulundada, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İtalya'da düzenlenen G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı’na katılacak.

İngiltere'de işgücü verileri günün erken saatlerinde ekrana düşecek. İşsizlik oranı Temmuz ayında yüzde 4,6 olarak açıklanmıştı (09.00).

Avrupa'da günün en önemli verisi ZEW Endeksleri olacak. Almanya'da ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi en son 26,5, Cari Koşullar Endeksi 31,9 olarak gelmişti. Piyasalar Beklenti Endeksinin 24,0, Cari Endeksin 28 puana inmesini bekliyorlar.

ABD'de NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi (13.00), JOLTS açılan iş sayısı (17.00), API petrol stokları (23.30) verileri bulunuyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Global Ekonomik Görünüm Raporunu açıklayacak (16.00).

Avrupa Birliği (AB)-Ukrayna zirvesi gerçekleştirilecek.

Afganistan konulu G20 olağanüstü toplantısı İtalya'da yapılacak.