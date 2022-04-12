Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (12 Nisan 2022)

Piyasalarda gözler yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ABD enflasyon verisinde olacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Nisan ayı boyunca 14,60-14,70 gibi dar bir aralıkta seyreden dolar/TL, dün günün ikinci yarısında 14,75'ten 14,65'lere gerileyerek bu aralıkta en sert hareketini yapmıştı. Kur bu sabah saatlerinde ise 14,66'dan işlem görüyor. Euro/TL'de işlemler 15,95'lerden gerçekleşiyor.

Asya borsaları gerilerken, dolar Hazine tahvili getirilerinin ABD enflasyon verileri öncesinde üç yılın zirvesine yükselmesiyle değerini korudu. Verilerin Fed'in faiz artırımı konusunda daha da agresif bir tutum izleyeceğine işaret edebileceği bekleniyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi, ABD borsalarının dünkü seansı küçük kayıplarla bitirmesinin ardından yüzde 0,3; Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,5 geriledi.

Petrol fiyatları, Shanghai'da bazı koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesi ve OPEC'in üretimin piyasalarda oluşan açığı kapatacak miktarda artırılamayacağını belitmesinin ardından yükseldi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1,75 artışla 100 doların üzerine çıktı.

Altın fiyatları, Fed'in artan fiyatlardan kaynaklanan baskıları kontrol altına alabilmek için para politikasında izlediği agresif tutumu destekleyebileceği beklenen ABD enflasyon verileri öncesinde risk iştahının azalmasıyla yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yaklaşık bir ayın zirvesini görmesinin ardından bugün yüzde 0,3 artışla 1.958 dolardan işlem gördü.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER:.

Japonya'da üretici fiyatları Ukrayna krizinin ve zayıf yenin hak madde maliyetlerini yukarı itmeye devam etmesine bağlı olarak Mart ayında beklentilerin üzerinde arttı.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, 50 baz puanlık artırımın önümüzdeki toplantılarda tartışılmayı hak ettiğini söyledi.

OPEC yetkilileri, uygulanan ve uygulanması planlanan yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın petrol arzında potansiyel kayıpların piyasanın bugüne kadar gördüğü en kötü arz şoklarından birine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Rusya Merkez Bankası'nın dün açıkladığı veriler, döviz rezervleri içinde ABD dolarının payının 1 Ocak 2022'de sona eren 6 aylık dönemde yarı yarıya azaltıldığını gösterdi.

GÜNÜN AJANDASI

Haftanın ilk günü olduğu gibi ikinci gününde de yoğun bir veri akışı yaşanacak. TÜİK, Şubat ayına ilişkin sanayi üretimi, perakende satışlar ve ciro endekslerini aynı saatte yayımlayacak (10.00).

Sanayi üretimi yılın ilk ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artış göstermiş, ancak bir önceki aya göre yüzde 2,4 gerilemişti.

Perakende satış hacmi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 düşerken, geçen yıl aynı aya göre yüzde 7,9 yukarı gelmişti.

Hazine 10 ay vadeli bono ve 6 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek (16.00).

Avrupa'dan ilk veriler Almanya ve İngiltere'den gelecek; İngiltere'de işgücü, Almanya'da final enflasyon rakamları açıklanacak. İngiltere'de yılın ilk ayında işsizlik oranı yüzde 3,9 seviyesinde gelmişti. (09.45).

Almanya'dan gelecek bir diğer önemli veri düşünce kuruluşu ZEW tarafından yatırımcıların piyasaya ilişkin düşüncelerini yansıtan ekonomik beklenti ve cari endeksleri Nisan ayı rakamları olacak. ZEW ekonomik beklenti endeksi geçen ay -39,3, cari endeksi ise -21,4 seviyesinde açıklanmıştı (12.00).

Analistlerin merakla beklediği ABD'nin Mart ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklanacak. ABD'de enflasyon Şubat ayında da yükselişini sürdürmüş ve yıllık yüzde 7,9 seviyesine kadar gelmişti (15.30).

Günün son verisi petrol işlemcilerinin daha öncelikli izleyeceği API petrol ve petrol ürünleri stokları olacak (23.30).