Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (13 Ağustos 2021)

Yurt içinde ödemeler dengesi verilerinin izleneği yeni günün sonunda Fitch'ten gelecek rapor beklenecek.

Otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi. 600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45'lik ÖTV diliminde yer alan araçların matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya çıkarken, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki araçlarda matrah limiti 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına yükseltildi. Değişiklikler sonrası bazı otomobil fiyatlarında düşüş yaşanması bekleniyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Türk Lirası varlıklar için kritik öneme sahip TCMB'nin ağustos PPK'sında piyasaların beklentisi doğrutusunda politika faizinde bir değişikliğe gidilmedi. ABD Dolar Endeksi'nde gerilemeninde desteğiyle dün 8, 5070'e kadar çekilen dolar/TL, günü 8,54'ten tamamlamıştı. Kur bu sabah da benzer seviyelerde değerleniyor. Euro/TL ise 10,06-10,07 aralığında.

Dünya genelindeki diğer hisse senedi piyasalarında yaşanan rekor yükselişe rağmen Asya borsalarının çoğu ilk işlemlerde geriledi. Yatırımcılar, Çin'de yeni getirilen düzenleyici kısıtlamalara ve Asya'daki bazı ülkelerde Delta varyantı nedeniyle vakaların artmasına dair endişe duyuyorlar. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.6 gerilerken art arda üçüncü günde de gerilemiş oldu.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 50 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

ABD ve İngiltere, Afganistan’da Taliban’ın ilerleyişini sürdürmesi üzerine tahliyelere destek olmak amacıyla Kabil Havalimanı’na asker göndereceklerini açıkladı. Kabil’e ABD’nin 3 bin, İngiltere’nin ise 600 asker göndereceği açıklandı.

ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi FDA kırılgan vatandaşlara 3. doz aşıya onay verdi.

Adidas, Reebok'ın Authentic Brands'a satışı için anlaşma imzaladı.

Meksika ve Peru merkez bankaları faiz oranlarını 25'er baz puan artırdı.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB, Mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi raporunu açıklayacak. Veri öncesi anketlere göre cari dengecenin 1,1 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.

TÜİK konut satış verileri ile hayvansal üretim istatistiklerini yayımlayacak (10.00).

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ile ilgili değerlendirmesini yayımlayacak. Fitch, bu yıl Şubat ayında Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etmişti. Fitch'in açıklamasının saat 23.00-23.30 arasında gelmesi bekleniyor.

Avrupa'da öne çıkan veriler Fransa'da final tüketici fiyatları (09.45) ve Euro Bölgesi için açıklanacak olan ticaret rakamları olacak (12.00).

ABD'de ithal fiyatlar (15.30), Michigan Tüketici Güven Endeksi (17.00), Baker Hughes sondaj kule sayıları (20.00) haftanın son verileri olarak takip edilecek.