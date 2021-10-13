Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (13 Ekim 2021)

Bugün, yurt içi piyasalarda eylül ayı konut satış rakamları ön plana çıkarken Almanya, İngiltere ve ABD'den gelecek veriler yakından takip edilecek. Özellikle ABD tüketici fiyatları piyasalar için daha dikkatle izlenecek veri olacak. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz toplantısı tutanakları da günün önemli gündem maddeleri içinde yer alacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Üst üste 3 gündür her gün tarihi seviyelerini yükselten dolar/TL, dün rekorunu 9,0468'e kadar çıkardır. Dolar/TL bu sabah saatlerinde ise rekor seviyelerin hemen altında 9,03-9,04 düzeyinde seyrediyor.

Asya borsaları, yükselen enerji fiyatlarının enflasyonu daha da tırmandıracağı endişeleri ve risk iştahının gerilemesiyle dalgalı seyretti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi açılış işlemlerinde yüzde 0,1 yükseldi. Endeks, dün yüzde 1'in üzerinde gerileyerek üç haftanın en sert düşüşünü kaydettikten sonra düşüşünü durdurmuş oldu. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,2 civarı geriledi.

Petrol fiyatları, Çin, Hindistan ve Avrupa'da yükselen kömür ve doğalgaz fiyatlarının enflasyonu yükselterek küresel büyümeyi yavaşlatacağı ve petrol talebini azaltacağı yönündeki endişelerin artmasıyla dünkü seansta dalgalı seyrin ardından bugün düştü. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün kaydettiği 23 sentlik düşüşün üzerine yüzde 1 civarı gerileyerek 82,72 dolara indi.

Altın fiyatları, dolardaki hafif gerilemenin desteğiyle sabit kalırken, yatırımcılar Fed'in varlık alımlarını azaltma politikasına ilişkin ipuçları elde etmek için ABD enflasyon verilerini bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı çok az değişiklik göstererek 1.760 dolarda seyretti.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

ABD Temsilciler Meclisi hükümetin temerrüde düşme riskini ortadan kaldırma amacıyla, ulusal borç sınırını Aralık’a kadar geçici olarak yükselten yasa tasarısını onayladı. Tasarı, 206’ya karşı 219 oyla kabul edildi.

Fed'den yapılan açıklamaya göre Gözetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Randal Quarles, bu görevinin sona ereceği 13 Ekim'den sonra Fed'in bankacılık kurallarının gözetim ve denetiminden sorumlu iç komitesine liderlik etmeyeceğini duyurdu.

St Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in varlık alımlarını azaltmaya gelecek ay başlaması taraftarı olduğunu ve enlasyon ile mücadele için gerekmesi halinde faizleri artırabilir olması açısından varlık alımlarının 2022 baharında sona erdirilmesini istediğini söyledi.

Japonya'da imalat sektörünün ekonomiye olan güveni Ekim'de son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ancak hizmet sektöründe güven koronavirüs salgınının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye iyileşti.

GÜNÜN AJANDASI

TBMM Genel Kurulunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak.

TÜİK tarafından konut satışları, İnşaat Maliyet Endeksi ve dış ticaret endeksleri verileri duyurulacak (10.00).

Avrupa piyasaları İngiltere ve Almanya'dan gelecek önemli verilerle güne başlayacak. İngiltere'de sanayi üretimi, aylık GSYH ve ticaret rakamları gelirken, Almanya'da final tüketici fiyatları verileri izlenecek (09.00).

Euro Bölgesi için Ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi rakamları takip edilecek. Bir önceki ay aylık yüzde 1,5, yıllık yüzde 7,7 artış yaşanmıştı.

Asya ve Avrupa'dan gelecek önemli verilerin ardından, günün en önemli verisi olan ABD tüketici fiyatları beklenecek. ABD'de Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 5,3 artış göstermişti. Piyasa beklentisi Eylül rakamlarının da aynı olacağı yönünde oluştu (15.30).

ABD'nin diğer verileri MBA mortgage rakamları (14.00) ve Hazine bütçe dengesi (21.00) olacak.

ABD, İngiltere ve Almanya 30 yıllık tahvil ihaleleri gerçekleştirecek.

ABD'de ayrıca 3.çeyrek döneme ilişkin bilanço dönemi başlayacak. ilk rapor açıklayacak şirketler Blackrock ve JPMorgan olacak.

ABD Merkez Bankası(Fed), 21-22 Eylül FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak (21.00).

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) aylık "Petrol Piyasası Raporu" açıklanacak.

Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass, Dünya Bankası/IMF yıllık toplantıları sırasında basın toplantısı düzenleyecek (15.15). Ardından IMF Başkanı Kristalina Georgieva konuşacak.

The Guardian gazetesinin haberine göre, Kuzey İrlanda Protokolü'nü yeniden müzakereye yanaşmayan AB, Britanya'nın karşı karşıya kaldığı sorunlar için çözüm önerilerini bugün açıklayacak.