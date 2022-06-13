Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (13 Haziran 2022)

Yurt içinde piyasalar haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi verileriyle başlayacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Geçen haftanın son iki işlem gününü sert dalgalanmalarla geçirdikten sonra 17,10'un hemen üzerinde kapanan dolar/TL, yeni haftaya yükselişler başladı. Dolar/TL, 17,22'den işlem görürken euro/TL ise 18,10'un üzerinde değerleniyor.

Asya borsaları, ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyonun Fed'in para politikasını sıkılaştırmada daha sert adımlar atacağı endişelerini kuvvetlendirmesi ve Beijing'de tekrar ortaya çıkan salgını durdurmak için önlemlerin yeniden devreye alınmasının ardından küresel ekonomik büyümeye dair kaygılarla geriledi. Tahvil getirileri ise yükseldi.

Küresel enflasyon konusunda endişeler ve ekonomik büyümenin daha da baskı altına girebileceği değerlendirmeleri petrol fiyatlarını aşağı çekiyor. Brent petrol bu cuma gününe göre 2 dolar civarı düşüşle 120 doların altında işlem görüyor.

Spot altının ons değeri ise yüzde 0,4 düşüşle 1.865 dolardan değerleniyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dünyanın ortak sorunu olan enflasyonun kendileri için birinci mücadele alanı olduğunu belirterek, "Ekonomideki büyük başarı tüm dünyanın dikkatini çekiyor. 2008’de kriz teğet geçti. 2020 yılı herkesi şaşırttı, 2021’de öyle oldu. Özellikle aramızdaki bir kısım insanı da şaşırttı. 2022’de öyle olacak inşallah.” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye’nin güvenlik endişelerinin meşru olduğunu ifade ederek, “Hiçbir NATO müttefiki Türkiye’den daha fazla terör saldırısına uğramamıştır” dedi.

ABD, ülkeye gelen yolcuların uçuş öncesi Covid-19 testi yapma zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, “Benzin pompasındaki fiyatlar enflasyonun önemli bir parçası ve Ukrayna'daki savaş bunun en önemli nedeni” dedi.

Rusya'nın Avrupa İlişkilerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Dairesi Başkanı Oleg Tyapkin, “NATO'nun Polonya'da yoğunlaşmasını kayıtsızca izlemeyeceğiz" dedi.

Norveç'te petrol şirketleri ile çalışanlar ücretler konusunda yeni toplu sözleşme üzerinde prensipte anlaşmaya vardılar.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, daha yüksek faiz oranlarına doğru yolculuğun daha yeni başladığını ve ECB'nin bu yolculukta ne kadar hızlı gideceğini verilerin belirleyeceğini söyledi.

Almanya'da IG Metall sendikası, toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncü turunda da ücret artış taleplerinin işverenler tarafından kabul edilmemesinin ardından çelik işçilerinden daha fazla uyarı grevi yapmalarını istedi.

Japonya Hükümet Sözcüsü Hirokazu Matsuno, hükümetin yendeki keskin değer kaybı konusunda endişeli olduğunu ve ihtiyaç olması halinde "uygun şekilde yanıt vermeye" hazır olduğunu söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB ödemeler dengesi raporunu açıklayacak. Cari denge Mart ayında 5,55 milyar dolar, ilk çeyrekte 18,1 milyar dolar açık verdi. ForeksHaber'in 17 ekonomist ile düzenlediği ankete göre Nisan ayı için beklenti 3,06 milyar dolar açık yönünde oluştu (10.00).

TÜİK, için sanayi üretimi, ciro endeksleri ve perakende satış verilerini aynı anda açıklayacak . Sanayi üretimi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 düşerken, yıllık yüzde 9,6 artış gösterdi. ForeksHaber'in 11 ekonomist ile düzenlediği ankette mevsimsel düzeltilmiş sanayi üretimi için beklenti yüzde 9,0 artış yönünde belirlendi (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 ay (252 gün) vadeli Hazine bonosunu yeniden ihraç edecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni"ne katılacak (16.00).

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşecek.

-Yurt Dışı Gündem-

Avrupa piyasaları İngiltere'den yoğun veri akışıyla güne başlayacak. İngiltere'de GSYH, sanayi üretimi, ticaret, hizmet ve inşaat üretimi verileri ekranlara düşecek (09.00).

İtalya'da ilk çeyrek döneme ilişkin işsizlik oranı açıklanacak. Bir önceki dönem işsizlik oranı yüzde 9,1 olmuştu (11.00).

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Berlin'deki Alman-Amerikan Konferansı'nda "Belirsiz Zamanlarda Transatlantik İlişkiler" konulu toplantının açılış konuşmasını yapacak (11.00).

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç’teki görüşmelerinden sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Berlin'deki Alman-Amerikan Konferansı'nda düzenlecek panelin açılış konuşmasını yapacak (18.30).