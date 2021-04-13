Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (13 Nisan 2021)

Yurt içinde, Kabine Toplantısı ve sanayi üretimi verisi takip edilecek, yurt dışında ise en önemli gündem ABD tüketici fiyatları verisi olacak.

Halkbank'ın ABD'de görülen temyiz davasında karar çıkmadı. "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında Halkbank'ın ABD'de yargılanıp yargılanamayacağına daha sonra karar verilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz: Dolar/TL haftanın ilk gününde 8,20'nin üzerini test ettikten sonra günün kalanında 8,15 seviyelerinde dengelenmişti. Bu sabah saatleri itibarıyla da benzer seviyelerden güne başlayan dolar/TL 8,14-8,15 aralığında değerleniyor. Euro/TL için de 9,70'in hemen altındaki seviyeler korunuyor.

Piyasalar: Asya borsaları, ABD piyasalarının gerilemesiyle temkinli seyrederken, yatırımcılar, pandemiden küresel toparlanmanın nasıl olacağını görmek için bilanço dönemininin başlamasını ve bugün yayınlanacak ABD enflasyon verisini bekliyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yatay seyretti. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1 civarı yükselirken Çin lokomotif hisseleri CSI300 endeksi, Çin'de ihracatın martta yükselmesinin ardından yüzde 0,50 artış kaydetti.

Altın: ABD enflasyon verisini bekleyen altın piyasası da sakin. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,731.69 dolar ile yatay seyrediyor.

Petrol: Petrol fiyatları, Çin'in ithalatındaki artış ve Ortadoğu'daki tırmanan gerilimin etkisiyle yükseldi. Husilerin Suudi Aramco'nun petrol tesislerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından Ortadoğu'da gerilimi tırmandırdı. Brent petrolünün varil fiyatı 63,50 dolar düzeyine çıkarken ABD ham petrolü de 60 dolar sınırına dayandı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, Türkiye'ye uçuşların artan vaka sayıları nedeniyle sınırlandırılmasına karar verildiğini açıkladı. Karara göre charter ve bazı tarifeli uçuşlar askıya alınırken, haftada iki defa yapılan İstanbul-Moskova uçuşları devam edecek. Sınırlama, 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak. Öte yandan tur operatörlerine paket tur satışı yapılmaması konusunda tavsiyelerde bulunulacak.

ABD'de federal bütçe açığı Mart ayında rekor kırdı. Başkan Biden'in 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketi çerçevesinde Amerikalılara yapılan doğrudan ödemelerinh etkisi ile Mart ayında bütçe 660 milyar dolar açık verdi. 2020 Mart ayında bütçe açığı 119 milyar dolar seviyesindeydi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Hazine Bakanlığı'nın döviz kurlarına ilişkin yarıyıl raporunda Çin'i kur manipülatörü ülkeler arasına dahil etmeyi kabul etmedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada çip üretiminde son dönemde yaşanan problemlere dikkat çekilerek konunun bir ulusal güvenlik sorunu olarak görüldüğü belirtildi. Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, "Sektör paydaşları ile birlikte çalışarak bu sorunların yeniden yaşanmasını önlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin'in ihracatı mart ayında beklentilerin altında kalırken, ithalatı güçlü büyüme gösterdi. Mart ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,6 artarken, ihracatta büyüme ise yüzde 38,1 oldu.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararlarının ardından, Kabine yeni önlem alınıp alınmayacağı konusunu masaya yatıracak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun vaka sayılarının düşürülmesi için Kabine toplantısında "kapsayıcı öneriler" sunacağını söyledi. Kabine toplantısı saat 15.00'te başlayacak, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

TÜİK sanayi üretimi, perakende satışlar ve ciro endekslerini açıklayacak (10.00). Piyasa beklentileri takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini yüzde 9,20, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise yüzde 6,95 artış yönünde oluştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, değişim ihalesi düzenleyecek. Hazine, 21 Temmuz 2021 itfalı TÜFE'ye endeksli tahvilden geri alım yaparak, yerine 7 Temmuz 2027 vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil satarak vadeyi uzatacak.

Yurt dışında en önemli veri ABD'den gelecek enflasyon verileri olacak. ABD'de tüketici fiyatları Şubat ayında aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 1,7 artış göstermişti. Tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 2,4 artacağı tahmin ediliyor.

ABD'de NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi (13.00), API petrol stokları (23.30) günün diğer beklenen verileri olacak. ABD takviminde 30 yıllık tahvil ihalesi de bulunuyor.

İngiltere'de sanayi üretimi, ticaret, GSYH (09.00), Almanya'da ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksi (12.00) verileri takip edilecek. ZEW Endeksinin 76,6 puandan 79,1 puana çıkacağı beklentisi bulunuyor.

OPEC'in Mart ayına ilişkin sektör raporu da petrol piyasasını takip eden analistler tarafından takip edilecek.