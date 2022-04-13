Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (13 Nisan 2022)

Yurt içinde öne çıkan bir verinin olmadığı günde Ekonomi Koordinasyon Kurulu(EKK) toplantısı izlenecek. Yurt dışında ise İngiltere tüketici ve üretici fiyatLarı ve ABD üretici enflasyonu öne çıkıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Hafta ortasına dolar/TL, 14,60; euro/TL ise 15,85 civarında yatay başlangıç yapıyor.

Çin borsalarının koronavirüs nedeniyle baskı altında kalmaya devam etmesine rağmen, Asya borsaları, ABD enflasyon verilerinin ardından Hazine tahvil getirilerindeki yükselişlerin de durmasıyla yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,54 yükseldi.

Petrol fiyatları, gün içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış görüşmelerinin çıkmaza girdiğini söylemesinin ardından dünyanın ikinci en büyük petrol ihracatçısı olan ve Batılı devletlerin uyguladığı yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya'da üretimin düşebileceği ve bu durumun arz sıkışıklığına yol açabileceği yönünde endişeler nedeniyle yükselmesinin eksiye geçti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı gün içerisinde yüzde 0,6 artışla 105.23 dolara yükselmesinin ardından ekside.

Altın fiyatları, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların tırmanacağı yönünde endişelerin güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini artırmasıyla yükseldi ancak dolarda görülen yükselişler kazanımları sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1.978 ile bir ayın zirvesini görmesinin ardından bugün yüzde 0,2 artışla 1,969 dolara yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER:.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşbaşı Eğitim Programı kapsamında mevcut çalışanlarının üzerine ilave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleri ile sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, video konferans yöntemiyle TİM yönetimiyle buluştu. Toplantıda ihracat hedefleri, savaşın ihracata etkileri gibi birçok önemli konuya değinildi.

Hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besiciyi ve tüketiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında 2022 yılı Ramazan ayı için kırmızı et piyasası düzenlendi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile nükleer müzakerelerin iyi ilerlediğini ve müzakere heyetinin ABD yönetiminin aşırı istekleri karşısında direndiğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden Rusya’nın Ukrayna işgali konusunda ilk kez “soykırım” ifadesini kullandı. Biden yaptığı açıklamada yaşananların kendisine soykırım gibi göründüğünü söyledi.

Yeni Zelanda Merkez Bankası(RBNZ), faiz oranında piyasa beklentilerinin üzerinde artışa gitti.

ABD'nin bütçe açığı Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre üçte iki oranında azaldı.

Japonya'da üretim kısıntıları otomotiv sektörünün ekonomi için iyimserliğini azaltsa da genel olarak imalat sektörünün ekonomiye güveni Mart ayından sonra Nisan ayında yükseldi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in faiz oranlarını borçlanma maliyetlerinin artık ekonomiyi teşvik etmediği bir seviyeye hızla çıkarması gerektiğini söyledi.

Fed Başkan Yardımcısı olarak atanmak için Senato'nun nihai onayını bekleyen Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, enflasyonu aşağı getirmenin Fed'in en önemli görevi haline geldiğini söyledi.

GÜNE BAŞLARKEN

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Şubat ayına ilişkin dış ticaret endeksleri verilerini açıklayacak (10.00).

Ekonomi Koordinasyon Kurulu(EKK), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanacak (15.30).

TBMM Genel Kurulu'nda bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.

İngiltere'den Mart ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyatları gelecek. Bir önceki ay yıllık yüzde 6,2 seviyesine kadar çıkan enflasyonun geçen ay yüzde 6,7'ye kadar yükseldiği tahmin ediliyor (09.00).

Uluslararası Petrol Ajansı(IEA) tarafından aylık rapor açıklanacak (11.00).

ABD'de konut piyasasında kredi başvurularını ve faizlerin yönünü gösteren MBA verileri yayımlanacak (14.00).

ABD'de bir gün önce açıklanan tüketici enflasyonunun ardından bu kez üretici enflasyonu piyasaların ilgi odağı olacak. Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8, geçen yıl aynı aya göre yüzde 10,0 artış gösteren üretici fiyatlarının Mart ayı rakamları açıklanacak. Analistlerin beklentisi üretici fiyatlarında aylık yüzde 1,1 artış olarak şekillendi. (15.30).

Günün Yeni Zelanda'nın ardından bir başka majör ülke faiz kararı Kanada'dan gelecek. Bir önceki toplantısında yaklaşık 4 yıllık aranın ardından ilk kez faiz artıran Kanada Merkez Bankası(BoC) kararı piyasalar tarafından yakından izlenecek. Piyasalarda beklenti faiz artırımının 50 baz puan ile devam edeceği yönünde (17.00).

Petrol işlemcilerini ekran başına çekecek olan DoE petrol ve petrol ürünleri stok rakamları her çarşamba olduğu gibi aynı saatte yayımlanacak (17.30).

Piyasaların bekleyeceği bir diğer veri ABD Hazinesi tarafından gerçekleştirilecek 30 yıllık tahvil ihalesi olacak. Bir önceki 30 yıllık tahvilde ortalama faiz yüzde 2,357 seviyesine çıkmıştı (20.00).