Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (14 Ekim 2021)

Yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunun izleneceği yeni günde, yurt dışında ABD'den gelecek üretici fiyatları takip edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nu Çankaya Köşkü’nde kabul etti. Bu görüşmeden sonra Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alınarak, 2 yeni isim atandı.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dün akşam piyasaların kapanmasının ardından yurt içi piyasalar adına oldukça hareketli saatler yaşanırken dolar/TL, tarihi zirvesini yükseltmeye devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan TCMB Başkanı Kavcıoğlu görüşmesi ve TCMB'de 3 ismin görevden alınması dolar/TL'yi 9,1885'e kadar fırlattı. Euro/TL de 10,66'ya kadar çıkarken tarihi zirvesi 10,76'ya bir adım daha yaklaştı. Bu sabah saatlerinde kurlar bir miktar gevşerken dolar/TL, 9,13; euro/TL ise 10,61 civarında işlem görüyor. (Saat 08:00 itibariyle)

Asya borsaları dünya genelinde enflasyon nedeniyle faiz artırımlarının daha erken gerçekleşeceği beklentileriyle yükselirken, uzun vadeli tahvil getirileri düştü, dolar ise değer kaybetti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,4, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1 yükseldi. Shanghai bileşik endeksi hafif gerilerken, Hong Kong borsası resmi tatil nedeniyle

kapalı kaldı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Meclis Genel Kurulunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk bölümünde yer alan maddeler kabul edildi. Teklifte ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelere geçildi. Yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyanname verme ve ödeme sürelerinin birer ay öne çekilmesine ilişkin düzenleme, tekliften çıkarıldı.

Şili Merkez Bankası, faiz oranını 125 baz puan artırdı.

Singapur Para Otoritesi (MAS) beklenmedik bir adım atarak Ekim 2018'den bu yana ilk kez para politikasını sıkılaştırdı.

Çin'de üretici fiyatları Eylül ayında verilerin tutulmaya başlandığı 1996 yılından bu yana görülen en hızlı artışı yaşadı.

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, Tayvan Boğazı bölgesindeki gerilim artsa da Tayvan'ın Çin ile bir savaş başlatmayacağını söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ve 2020 yılına ilişkin Kurumsal Sektör Hesapları raporunu yayımlayacak (10.00).

TCMB özel sektörün yurt dışı kredi borcu verilerini açıklayacak (10.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. Merkez Bankası haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na katılacak (14.00).

TBMM Genel Kurulunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Avrupa'da öne çıkan bir veri bulunmazken, İsviçre üretici fiyatları (09.30), İspanya (10.00), İsveç (10.30) ve İrlanda (13.00) tüketici fiyatları takip edilecek.

ABD'de bir gün önce açıklanacak tüketici fiyatlarının ardından gelecek üretici fiyatları rakamları piyasaların takip edeceği gündem maddesi olacak. Üretici fiyatları Ağustos ayında aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 8,3 artmıştı (15.30).

ABD'de işsizlik başvuruları (15.30), doğal gaz stokları (17.30), petrol stokları (18.00) verileri de gündemde yer alıyor.

ABD'de Alcoa, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley ve Wells Fargo bilançoları gelecek.

Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) aylık raporu açıklanacak (11.00).