Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (14 Haziran 2021)

Fed ve TCMB faiz kararları gibi kritik ajandaya sahip yeni haftanın ilk gününde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'in yapacağı görüşme piyasalar tarafından yakından izlenecek. Yurt içinde cari denge rakamları da takip edilecek.

NATO Zirvesi'nin programı ve Erdoğan-Biden görüşmesinin programı şöyle:

14:25-Aile fotoğrafı

14:30 Zirve toplatısı başlama saati

18:00 Biden - Erdoğan görüşmesi

19:50 Biden basın toplantısı

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesi ile başlayan, Fed ve TCMB faiz kararıyla devam edecek yeni hafta Türk Lirası açısından oldukça kritik. Kritik viraj öncesinde döviz kurları da hareketli günler yaşıyor. Dolar/TL, cuma günü ABD tahvil faizlerindeki düşüşün desteğiyle 8,30'un altına kadar çekilmiş ancak sonrasında yükselerek haftayı 8,3942'den tamamlamıştı. Yeni haftanın ilk saatlerinde yatay seyreden dolar/TL, piyasaların açılması ve işlemlerin artmasıyla birlikte düşüşe geçti. Kurlarda düşüş yüzde 1'i aşarken dolar/TL 8,30 seviyesinin altına geldi. Euro/TL ise 10,15'ten 10,05 seviyelerine kadar çekildi.

Piyasalar: Küresel hisse senedi piyasaları rekor seviyelere, ABD tahvil getirileri üç ayın dip seviyelere yakın seyrederken yatırımcılar Fed'in yarın başlayacak iki günlük toplantısına odaklandılar. Fed'in para politikasında gevşeme yanlısı yaklaşımını

sürdürmesi bekleniyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,1 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,35 yükseldi.

Petrol: Artan COVID-19 aşılamasının desteğiyle seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesi sonucunda talep görünümünün iyileşmesiyle petrol fiyatları, son 2 yılın en yüksek seviyelerine yakın seyrini sürdürüyor. Brent petrolün varili 72,80 dolar düzeyinde işlem görüyor.

Altın: Altın fiyatları, dolardaki güçlü seyrin etkisiyle bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesine gerilerken, yatırımcılar Fed'in bu haftaki para politikası toplantısını bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,6 düşüşle 4 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesi olan 1.864 dolara geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Uluslararası Para Fonu (IMF), cumartesi günü açıkladığı 4. madde değerlendirmesinde Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5.75 büyüyeceği tahmininde bulundu. Sonraki 5 yılda ise büyümenin yıllık yüzde 3.3 olacağı öngörüsünde bulundu. IMF, en son raporunda Türkiye için yüzde 6,0 büyüme öngörmüştü.

İngiltere’de 7 ülkenin liderini bir araya getiren G7 Zirvesi’nde G7 liderleri, gelişmekte olan ülkelerin altyapılarını iyileştirmek için Çin’e alternatif olacak bir destek planı oluşturulmasında mutabık kaldı.

İngiltere’de düzenlenen G7 Liderler Zirvesi’nde gelişmekte olan ülkelere 1 milyar doz Covid-19 aşısı sağlanmasına yönelik anlaşmaya varan liderler, daha fazla aşı dozunun bağışlanması için G20 ve diğer ülkelerle çalışacaklarını bildirdi.

İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) yapılan oylamada, Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümetinin güvenoyu alması ile 12 yıllık

Binyamin Netanyahu dönemi resmen sona erdi.

GÜNÜN AJANDASI

Haftanın ilk gününe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından önemli bir veri ile başlanacak. TCMB Nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. Mart ayında cari denge 3,33 milyar TL açık vermişti. Foreks anketinde Nisan ayı için beklenti 2,23 milyar dolar açık yönünde oluştu (10.00).

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, NATO Zirvesi sırasında bir görüşme gerçekleştirecekler. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden ve Erdoğan’ın Suriye, Afganistan ve diğer bölgesel meseleleri görüşmek üzere bir araya geleceklerini ve Washington ile Ankara arasındaki "önemli farklılıkları" da ele alacaklarını açıklamıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ve konut satış istatistiklerini açıklayacak (10.00). Nisan ayında konut satışları baz etkisinden dolayı yıllık yüzde 124,1 artış göstermişti.

Euro Bölgesi sanayi üretimi, Avrupa piyasasında günün en önemli verisi olacak (12.00).