Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (14 Haziran 2022)

Yurt içinde Hazine ihalelerinin izleneceği yeni günde, yurt dışında Almanya ZEW endeksi ve ABD üretici fiyatları takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurları haftanın ikinci gününe sakin bir başlangıç yapıyor. Dolar/TL 17,25-26; euro/TL ise 18 seviyesinden hemen üzerinde yatay seyrediyor.

Asya hisse piyasaları, son dönemdeki zirvelerin %20 altına inen ABD borsalarını izleyerek gerilerken ABD'nin Hazine tahvil getirileri hızlı faiz artırımları nedeniyle ekonominin daralacağı endişelerine paralel en az 10 yılın zirvesine tırmandı.

Brent petrol, dünkü kapanış seviyeleri olan 122 dolardan işlem görürken spot altının ons fiyatı sınırlı yukarı yönlü hareketlerle 1.824 dolarda.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Fitch Ratings, beklentilerden daha güçlü gelen 2022 ilk çeyrek büyüme verilerinin ardından Türkiye, Brezilya, Güney Afrika ve Polonya için 2022 yılının tamamına yönelik büyüme tahminlerini yükseltti.

ABD Anayasa Mahkemesi, Halkbank’ın 13 Mayıs’ta verdiği ve 17 Mayıs’ta dava kayıtlarına giren temyiz dilekçesine karşı, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’na, itiraz dilekçesi vermesi için ek süre verdi.

Ukrayna Tarım Bakanı Yardımcısı Taras Vysotskyi, Ukrayna’nın işgali nedeniyle Ukrayna’nın ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25’ini kaybettiğini açıklayarak, Ukrayna’da tahıl hasadının neredeyse yarı yarıya düşmesinin beklendiğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerine karşılık ABD'nin Kuzey Kore üzerindeki baskıyı arttırmaya devam edeceğini belirterek, ABD ve müttefiklerinin birlikte, hızlı bir yanıt vereceğini söyledi.

Fitch Ratings, enflasyon zorluklarının, meydan okumalarının daha fazla dile getirilir olmasının merkez bankalarını buna yanıt vermeye zorladığını, Fed ve BoE'nin güçlü faiz artırımlarına devam edeceğini öngördü.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri istatistiklerini yayımlayacak (10.00).

TBMM Genel Kurulunda sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini öngören kanun teklifi görüşülecek (15.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl (1.820 gün) vadeli sabit kuponlu tahvili ilk kez satışa sunarken, 10 yıl (3.528 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek.

İngiltere'den iş gücü verileri ile Almanya'da final enflasyon rakamları aynı saatte açıklanacak (09.00).

Hindistan'ın toptan fiyatlar verileri yayımlanacak (09.30) .

Günün en önemli verisi Almanya ZEW endeksi olacak. Almanya ekonomisi hakkında önümüzdeki döneme ilişkin algıyı ölçen ZEW beklenti endeksi en son -34,3 olurken, cari durumu yansıtan endeks -36,5 seviyesinde gelmişti (12.00).

Aynı saatte bir önceki veri de Euro Bölgesi sanayi üretimi olacak. Bölgede sanayi üretimi en son aylık yüzde 1,8, yıllık yüzde 0,8 düşüş göstermişti (12.00).

Almanya Hazinesi 2 yıllık tahvil ihalesine çıkacak (12.30).

Kısa adı OPEC olan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, enerji piyasası işlemcileri tarafından merakla beklenen aylık raporunu açıklayacak.

ABD Çalışma Bakanlığı, ülkede malların ve hizmetlerin satın alımı sırasında imalatçılar tarafından karşılanılan enflasyon olan üretici fiyatları verilerini açıklayacak. Manşette çift hanede seyreden, çekirdekte ise çift haneye yaklaşan üretici fiyatları, analistler tarafından yakından izlenecek (15.30).

Kanada'da imalat sektörünün tüm aşamalarını yansıtan veriler ekranlara düşecek. Ekranlara imalat sektörünün satışları, stokları ve siparişleri düşecek.

ABD'de ekonomik durum ve aktivite ile tüketici güvenini barındıran IBD/TIPP ekonomik iyimserlik endeksi verisi yayımlanacak. Endeks en son 41,2 puana inmişti.

Günün son verisi ise petrol işlemcilerinin yakından takip ettiği API petrol ve petrol ürünleri stokları olacak (23.30).