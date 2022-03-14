Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (14 Mart 2022)

Yurt içi ve yurt dışında önemli bir verinin olmadığı haftanın ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz arasında gerçekleştirilecek görüşme takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dünya borsalarının çoğu, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaların şiddetlenmesine rağmen görüşmelerde ilerleme sağlanabileceği beklentileriyle yükselirken, petrol fiyatları geriledi. Tahvil piyasaları ise ABD ve İngiltere'de bu hafta gerçekleştirilmesi beklenen faiz artırımlarına hazırlanıyor.

Dolar-Euro: Döviz kurları yeni haftaya sakin bir başlangıç yaparke dolar/TL, 14,78'den, euro/TL ise 16,15'ten işlem görüyor.

Petrol: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için diplomasi çabalarının artması ve piyasaların ABD'de gerçekleşmesi beklenen faiz artırımlarına hazırlanmasıyla geçen hafta görülen kayıpları artırarak 4 doların üzerinde geriledi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 2,7 düşerek 109,62 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü yüzde 2,8 düşerek 106,23 dolara geriledi.

Altın: ABD Hazine tahvillerinin faiz artırımı beklentileriyle yükselmesinin ardından geriledi. Rusya ile Ukrayna arasınd abarış sağlanabileceği beklentileri ile risl iştahında artış görülmesi de güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini azalttı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,7 düşerek 1.971 dolara geriledi.

Resmi Gazete'de bugün

* KKM kapsamında altın varlıklarının finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin esaslar belirlendi.



* Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Türkiye Petrolleri AO'ya (TPAO), Mersinde deniz karasuları içinde 8 paftada 8 yıl süreli petrol arama ruhsatı verdi.

* Türkiye Aşı Enstitüsü'nün kuruluşu, yapılanması, görev ve yetkilerini düzenleyen yönetmelik yayımlandı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Almanya merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarından sonra Kiev ile Moskova’nın ülkede barış ve ateşkes amacıyla oluşturduğu müzakere heyetinde yer alan Leonid Slutsy, “Müzakerelerde ilerleme kaydediliyor, yakın zamanda anlaşmalar imzalanabilir” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihail Podolyak, devam eden müzakerelerde Ukrayna’nın taleplerinin Rusya tarafından olumlu karşılanmaya başladığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu, ancak enflasyonun bir problem olarak ortaya çıktığını ve Rusya'ya Ukrayna'ya yönelik saldırısı için uygulanan yaptırımların ABD'ye de etkileri olacağının bilincinde olduklarını söyledi.

Çin Merkez Bankası eski danışmanı Yu Yongding, Çin'in ekonomide istikrarı sağlamak için faizleri daha da düşüreceğini tahmin etti.

Dünya Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Ukrayna krizinin etkisiyle IMF’nin küresel ekonomik büyüme beklentisini düşürebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Ukrayna’ya savunma silahları ve eğitimi de dahil olmak üzere, 200 milyon dolar daha ek yardım yapılması emrini verdi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Ocak ayı için kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi rakamlarını açıklayacak (10.00).

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile görüşecek (16.15). Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek (18.00).

Avrupa'da beklenen ilk veri Fransa'nın ticaret ve cari denge raporları olacak (10.45).

İsviçre'nin Ekonomik İşlerden Sorumlu Devlet Sekreterliği (SECO) makroekonomik beklentilerini açıklayacak. SECO'nun önceki raporunda bu yıl için büyüme tahmini yüzde 3,0, enflasyon tahmini yüzde 1,1 seviyesinde bulunuyordu (11.00).

ABD'de beklenen bir veri bulunmuyor. New Yor Fed tüketici enflasyonu beklentisi (18.00) ile 13 ve 26 haftalık bono ihalesi takvimde yer alıyor.