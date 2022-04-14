Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (14 Nisan 2022)

Bugünün ajandasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları en önemli gündem maddeleri olarak analistler tarafından yakından takip edilecek. Bugün bir çok ülkede piyasalar "Kutsal Perşembe" nedeniyle ya kapalı olacak ya da erken kapanacak.

2021 yılının son 4 toplantısında faizi 500 baz puan indiren TCMB, bu yılın ilk üç toplantısında bir değişikliğe gitmeyerek, faizi yüzde 14,00 seviyesinde tutmuştu. Piyasa beklentileri politika faizinde bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dolar/TL, 14,60'ın hemen üzerinde yatay seyrederken euro/TL ise yüzde 0,3 civarı yükselişle 15,96-15,97 seviyelerinde değerleniyor.

Başlıca merkez bankalarının faizleri öngörülenden daha hızlı artırmasına rağmen, ABD'de açıklanan resmi verilerin enflasyonun zirve seviyeye yaklaştığı beklentilerini kuvvetlendirmesiyle dolar gerilerken, Asya borsaları Wall Street'e paralel olarak yükseldi. ABD'nin Hazine tahvillerinin getirisi ise yatay seyretti.

Spot piyasada altın fiyatları, düne göre sınır bir düşüş gösterse de 1.972 dolar civarında güçlü duruşunu sürdürüyor.

Brent petrolde ise varil fiyatları 108 doların üzerinde sakin.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER:.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı’nda ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistem kurulmasını kararlaştırıldı.

Avrupa Birliği (AB) Ukrayna’ya yönelik 500 milyon euro ek yardım paketini kabul etti. AB Konseyi tarafından kabul edilen ve ’’Avrupa Barış Desteği’’ çerçevesinde Ukrayna’ya yapılacak toplam yardım miktarı 1,5 milyar euroya ulaştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya 800 milyon dolarlık ek silah ve savunma desteğinde bulunacaklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya topraklarında Ukrayna’nın sabotaj ve saldırı girişimleri olduğunu öne sürerek, “Sabotajlar devam ederse Kiev de dahil olmak üzere Rus ordusunun şimdiye kadar uzak durduğu karar alma merkezleri vurulacak” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yaptırımlarına karşılık olarak ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin 398 üyesine yaptırım kararı aldı.

Güney Kore Merkez Bankası(BOK), gösterge faiz oranını 25 baz puan artırdı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, küresel ekonomik büyümenin Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaştan darbe alacağını söyledi.

Rusya Merkez Bankası, baz etkisinden kaynaklı olarak yıllık enflasyonun hızlanmaya devam edeceğini bildirdi. Banka, rublede oynaklığın devam edeceğini ve bunun yukarı yönlü enflasyonist baskılara yol açacağını da vurguladı.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, enflasyonun hali hazırda tepe yaptığına inandığını, ancak Fed'in hala faizleri agresif şekilde artırmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB, Şubat sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi rakamlarınını duyuracak. Ocak sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 305 milyon dolar azalarak 168,6 milyar dolar olmuştu. 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin ise 43,9 milyar dolar olduğu belirtilmişti (10.00).

TÜİK, kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi rakamlarını açıklayacak (10.00).

Yurt içinde haftanın en önemli gündem maddesi olan TCMB faiz kararı açıklanacak. (14.00).

TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek (14.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Veri anlamında erken saatlerin sakin geçeceği Avrupa piyasaları, öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası(ECB) faiz kararıyla hareketlenecek. Uzun süredir faizi sıfır seviyesinde tutan ECB'nin kararı ve ardından Başkan Christine Lagarde'ın basın toplantısı piyasalar tarafından dikkatle izlenecek. Piyasalar ECB'nin bu toplantısında da faizde bir değişikliğe itmeyeceğini düşünüyorlar. (14.45, 15.30).

Piyasaları ABD'de de önemli veriler bekleyecek; Mart ayına ilişkin perakende satışlar, ithal fiyatlar, haftalık işsizlik başvuruları ekranlara düşecek (15.30).

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, "Eğitim ve İş Gücü Geliştirme: Ohio'nun Ekonomik Geleceğinin Anahtarı" forumunda konuşma yapacak (15.30).

İlerleyen saatlerde ABD'den veri akışı devam edecek. Michigan tüketici güven endeksi, işletme stokları (17.00), doğal gaz stokları (17.30), günün diğer beklenen rakamları olacak.