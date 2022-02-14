Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (14 Şubat 2022)

Piyasalar haftaya Hazine'nin düzenleyeceği iki ihaleyi izleyerek başlayacak. Yurt dışında ise Euro Bölgesi sanayi üretimi dışında öne çıkan bir veri bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyareti ve Ukrayna-Rusya gerilimi de yakından takip edilecek gündem maddeleri olacak. Erdoğan'ın ziyareti sırasında BAE ile 12 anlaşma imzalanması bekleniyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurları yeni haftaya, geçen haftanın kapanış fiyatlarından başlarken dolar/TL, 13,52; euro/TL ise 15,34'ten işlem görüyor.

Asya borsaları, Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceği yönünde uyarıların ardından gerilerken petrol fiyatları yedi yılın zirvesine yükseldi, tahvil getirileri geriledi ve euro değer yitirdi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1,2 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 2,6 düşüşte.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonla mücadele topyekun bir inancı ve topyekun bir fedakarlığı gerektirir. Hükümet olarak biz, bu konuda atmaya söz verdiğimiz adımları, birer birer hayata geçiyoruz. KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indiriyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Fiziki altın tasarrufları kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme alınacak. Yatırım destek paketi, ihracat destek paketi, işletme harcamaları destek paketi uygulamaya alınıyor" dedi.

Fitch, Türkiye'nin "BB-" olan notunu "B+"ya indirdiğini, "negatif" olan görünümün devam ettiğini açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Bakan Şoygu ve General Gerasimov'dan Ukrayna'yı işgal etmeyeceklerine dair güvence aldım” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Batı ülkeleri ve Batı medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar" denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, artan Rusya-Ukrayna gerilimine yönelik, "Rusya bu krizi diplomasi ve diyalog yoluyla çözmekle gerçekten ilgileniyorsa biz bunu yapmaya hazırız" dedi.

Philadelphia Fed tarafından düzenlenen tahminciler anketi, ABD ekonomisinin ilk çeyrekte geçtiğimiz sonbaharda yapılan ankette öngörülenden daha yavaş büyüyebileceğinin düşünüldüğünü gösterdi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Dally, faiz artırımlarında "agresif" olmanın Fed'in hedeflerine ter etki yapabileceği uyarısında bulundu.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, ECB'nin ultra genişlemeci para politikasının sona erdirirken esnek bir aklaşım sergilemesi, sadece enflasyon tehditlerini değil Euro Bölgesi genelinde finansal şartların istikrarsız olması riskini de takip etmesi gerektiğini söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki ihale birden düzenleyecek. 2 Yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ile 3 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil yeniden piyasaya sunulacak. Bir önceki ihalelerde ortalama faizler 2 yıllıkta yüzde 23,25, TÜFE'ye endekslide yüzde 3,04 seviyesinde oluşmuştu.

Hindistan'da ağırlıklı olarak enflasyon için baz alınan toptan fiyatlar endeksi Ocak ayı rakamları açıklanacak. Toptan fiyatlar bir önceki ay yıllık yüzde 13,56 artış göstermişti (09.30). Tüketici fiyatları verisi de daha ilerleyen saatlerde yayımlanacak. Aralık ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 0,36 azalırken, yıllık yüzde 5,59 artış göstermişti (15.00).

Günün en önemli verisi Euro Bölgesi için Aralık ayı sanayi üretimi rakamları olacak. Sanayi üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 artarken, geçen yıl aynı aya göre yüzde 1,5 düşüş göstermişti (13.00).

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosu'nda ECB'nin "2020 Yıllık Raporu" hakkında sunum yapacak (19.00).

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'yı ziyaret edecek.

Amerika piyasalarında önemli bir veri bulunmuyor.