Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (15 Aralık 2021)

Piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı bugün açıklanacak. Fed kararının yanı sıra İngiltere ve ABD'den önemli veriler de ekranlara düşecek.

Yurt içinde ise bütçe rakamları takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Faiz haftasının baş aktörlerinden biri olan Fed'in faiz kararının açıklanacağı bugün, dolar/TL, 14,40'ın hemen altında yatay seyrediyor. Sabah saatlerindeki sakinlik euro/TL için de geçerli. 16,21-16,22 seviyelerinde işlem görüyor. (Saat 08:00 itibariyle)

Dünya Fed'in tahvil alımlarını durduracağını açıklamasını, faiz oranlarını artırmaya başlayacağına işaret etmesini ve muhtemelen diğer başlıca merkez bankaları üzerinde de bu yönde baskı yaratmasını beklerken, Asya borsalarında hareket görülmedi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi, ekonomiye etkisi büyük olacak birçok kararı bekleyen yatırımcıların tedirgin kalmasıyla yüzde 0,1 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yatay seyretti.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Senato, federal borçlanma tavanını artırarak ABD Hazinesi'nin temerrüde düşmesini önlemek için önemli bir adımı attı. Federal borçlanma tavanı 49'a karşı 50 oy ile 2,5 trilyon dolar artırılarak 31,4 trilyon dolar seviyesine çıkarıldı.

ABD Temsilciler Meclisi, zorla çalıştırma yolu ile üretim sağlandığı endişeleri ile Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden ithalatı yasaklayan tasarıya onay verdi.

İngiltere’de Avam Kamarası’nda milletvekillerinin oylamasına sunulan ve daha fazla iç mekanda zorunlu maske kullanımını içeren Covid-19 kısıtlamaları kabul edildi.

Çin Merkez Bankası bugün orta vadeli kredi kolaylığı yolu ile finansal sisteme 500 milyar yuan verdi. Faiz oranı ise 20 aydır olduğu gibi değişmeyerek yüzde 2,95 oldu. Çin'de emlak yatırımların Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttı. Yılın ilk 10 ayında ise yatırımlar yüzde 7,2 büyüme göstermişti. Çin'in sanayi üretimi Kasım ayında beklentilerin üzerinde büyüdü.

Şili Merkez Bankası (BCC), gösterge faiz oranında önceki toplantısında olduğu gibi bir kez daha 125 baz puan artışa gitti.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ücretli çalışan istatistiklerini yayımlayacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım ayına ilişkin bütçe rakamlarını duyuracak. Bütçe dengesi Ekim ayında 17,41 milyar TL, faiz dışı denge 3,11 milyar TL açık vermişti (11.00).

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanvekili Fevzi El-Nuveyri'yi kabul edecek (16.30).

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine devam edilecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelecek.

Analistler Avrupa piyasalarında İngiltere'den gelecek önemli verilerle güne başlayacaklar. İngiltere'de tüketici, üretici ve perakende fiyatlar açıklanacak. Tüketici fiyatları Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1, yıllık yüzde 4,2 artış göstermişti. Analistler tüketici enflasyonunun Kasım ayında aylık yüzde 0,5 artarak yıllık yüzde 4,9'a ulaşmasını bekliyorlar.

Avrupa'nın diğer enflasyon rakamları final verilerle Fransa (10.45), İspanya (11.00) ve İtalya'dan (12.00) gelecek.

ABD'de izlenecek veriler MBA mortgage rakamları (15.00), perakende satışlar, ithal fiyatlar, New York Fed İmalat Endeksi (16.30), işletme stokları, NAHB Konut Piyasası Endeksi (18.00) ve DoE petrol stokları (18.30) ve sermaye hareketleri (23.59) olacak. Perakende satışların aylık yüzde 0,8 artması beklenirken, New York Fed İmalat Endeksinin 30,9 puandan 25 puana gerileyeceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinde ise günün en önemli gündemi olan ABD Merkez Bankası(Fed) faiz kararı açıklanacak. Fed faizi 2020 yılı Mart ayından bu yana yüzde 0,00-0,25 seviyesinde tutuluyor. Analistlerin beklentisi faizde bir değişiklik olmayacağı yönünde. Faiz kararıyla birlikte makroekonomik veriler de açıklanacak (22.00).

Fed toplantısının ardından her zaman olduğu gibi Başkan Jerome Powell'ın basın toplantısı gerçekleştirilecek (22.30).