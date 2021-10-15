Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (15 Ekim 2021)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Piyasa Katılımcıları Anketi" ve bütçe rakamları, yurt içi veri gündeminin öne çıkan maddeleri olacak. Yurt dışında ABD'den gelen veriler ve Goldman Sachs bilançosu takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurlarında yükseliş devam ederken, dün akşam satlerinde dolar/TL 9,20 seviyesini aştı ve rekor tazelerdi. Euro/TL ise 10,70'e dayandı. Haftanın son işlem gününün sabah saatlerinde dolar/TL, dün akşam görülen tarihi seviyelerin hemen altında 9,19'da; euro/TL ise 10,67'den işlem görüyor.

Asya borsaları, Wall Street'te dünkü güçlü yükselişten destek bularak yükseldi.Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,6 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,08 yükseldi.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, küresel çapta yüksek enflasyon endişelerinin yarattığı güvenli liman arayışının, ABD Doları'nın ve ABD tahvil getirilerinin zayıflamasınun etkisi ile 1800 dolar direncini test etti ancak kıramadı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Vergi Usul Kanunu değişiklik teklifi TBMM’de kabul edildi.

Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nın belirlediği temiz enerji hedeflerini karşılamak için Dünya Bankası, Fransa ve Almanya'nın mali destek verdiği bir plan çerçevesinde 3 milyar 100 milyon Euro kredi alacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin borçlanma tavanının geçici olarak 28,9 trilyon dolara yükseltilmesini öngören yasayı onayladı.

ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna’nın geliştirdiği COVID-19 aşısının üçüncü dozuna acil kullanım izni verilmesini önerdi.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) ülke yönetimlerine fiyat dinamiklerini ve enflasyon üstündeki geçici baskı unsurlarını yakından izleme ve enflasyon riskleriyle başedebilmek için uygun adımları atma çağrısı yaptı.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, hükümetin Japon Yeni'nin değerinde son dönemde yaşanan düşüşlerin etkilerini yakından takip etmeye devam edeceğini söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili basın açıklaması yapacak (11.00).

TCMB, "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını açıklayacak. Bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 16,74, 12 ay sonrası beklentisi yüzde 12,94 olarak belirlenmişti (10.00).

Günün ilk verileri TÜİK tarafından gelecek ücretli çalışan ve TCMB tarafından açıklanacak kısa vadeli dış borç istatistikleri olacak (10.00).

Yurt içinde en önemli veri Hazine ve Maliye Bakanlığından gelecek. Bakanlık Eylül ayına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi verilerini yayımlayacak (11.00). Merkezi Yönetim Bütçesi Ağustos ayında 40,8 milyar TL fazla vermişti.

Öğleden sonra TCMB tarafından yılın 2.çeyrek dönemine ilişkin Finansal Hesaplar Raporu açıklanacak (14.30).

Euro Bölgesi dış ticaret verilerini yayımlayacak (12.00).

ABD'de haftanın son günü piyasaları önemli veriler bekliyor. New York Fed İmalat Endeksi, perakende satışlar, ithal fiyatlar (15.30), Michigan Tüketici Güven Endeksi, işletme stokları (17.00), Baker Hughes sondaj kule sayıları (20.00) analistler tarafından yakından takip edilecekler.

Ayrıca Goldman Sachs bilançosu takip edilecek.