Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (15 Kasım 2021)

Haftanın ilk günü yurt içinde konut satışları ve bütçe rakamları izlenecek. Yurt dışında ise öne çıkan bir veri bulunmuyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Geçen haftanın son saatlerinde psikolojik sınır olan 10 liranın üzerine çıkan dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde de yükselişini sürdürüyor. Dolar/TL, bu sabah saatlerinde zirvesini 10,05'in üzerine kadar taşıdı. Euro/TL ise 11,52 ile rekor güncelledi.

Asya borsaları, Çin'den gelen beklentilerden kuvvetli ekonomi verilerin etkisiyle yükseldi. Çin'deki konut fiyatlarında görülen düşüş endişelere neden olurken, sanayi üretimi ve perakende satılşların beklentilerin üzerinde gelmesi ekonominin gerileme içinde olduğu endişelerini hafifletti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi geçen haftaki yükselişinin ardından bugün yüzde 0,4 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi üçüncü çeyrekte ekonominin daraldığını gösteren verilerin ardından kamu harcamalarının daha da artırılarak ekonomiye destek verileceği beklentileriyle yüzde 0,5 yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Ziraat Bankası, 2021 yılının ilk 9 ayında 3,02 milyar TL net kar elde etti. Banka geçen yılın aynı döneminde 6,09 milyar TL kar açıklamıştı.

Japon ekonomisi, COVID-19 vakalarında artışın tüketici güvenini geriletmesinin, tedarik zincirlerindeki aksaklıkların ihracatı ve işletmelerin harcama planlarını vurmasının etkisiyle, 3'ncü çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 0,8 daraldı. Beklenti yüzde 0,2 daralma yönündeydi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Hırvatistan'ın kredi notunu yükseltti.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin'in baş diplomatı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e Tayvan'daki bağımsızlık yanlısı güçlere "yanlış sinyaller göndermemesini" söyledi.

Çin'de sanayi üretimi Ekim ayında piyasalara sürpriz yaptı. Sanayi üretimi Ekim ayında beklentilerden daha hızlı bir büyüme gösterdi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, yüksek enflasyonun gelecek birkaç ay daha devam etmesini beklediğini ve Fed'in büyük olasılıkla geçici olan bu yüksek enflasyona aşırı reaksiyon vermemesi gerektiğini söyledi.

Çin, Avrupa Bİrliği'nin uyguladığı düzenleyici tedbirler ve yabancı işletmelere çıkardığı ticari zorluklar ile dünya tedarik zincirine zarar verebilceği uyarısında bulundu.

GÜNÜN AJANDASI

Haftanın ilk günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından konut satışları, tarım ürünleri üretici fiyatları ve ücretli çalışanların istatistikleri verileri gelecek (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Yönetim bütçe dengesi rakamlarını açıklayacak (11.00). Merkezi Yönetim bütçesi Eylül ayında 23,6 milyar TL, faiz dışı denge 9,48 milyar TL açık vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti MKYK toplantısına katılacak (14.00).

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'a resmi ziyaretinde Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelecek.

Avrupa'da çok öne çıkan bir veri bulunmazken, Euro Bölgesi için açıklanacak ticaret verileri takip edilecek (13.00).

ABD'de günün tek verisi New York Fed İmalat Endeksi olacak. Endeks Ekim ayında 19,8 puan olmuştu (16.30).

Avrupa Birliği(AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısı gerçekleştirilecek.