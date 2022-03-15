Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (15 Mart 2022)

Yurt içinde konut satışları, tarım üretici fiyatları ve bütçe rakamları takip edilecek. Yurt dışında Euro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD üretici enflasyonu öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda başta Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler olmak üzere, bu konuda yürütülen diplomatik görüşmeler hakkında bilgi verilmesi bekleniyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Asya borsaları, Çin'de koronavirüs vakalarında görülen artışın, Ukrayna'daki savaş nedeniyle zaten endişeli olan yatırımcıların risk iştahını azaltması ve ABD'de bu hafta gerçekleştirilmesi beklenen üç yılın ilk faiz artırımı nedeniyle geriledi.

Dolar- Euro: Haftanın ilk gününde 14,80 civarında seyreden dolar/TL, bu sabah da benzer seviyeleri korumayı sürdürüyor. Euro/TL ise hafif yukarı seyirler 16,30 seviyelerinde işlem görüyor.

Petrol: Petrol fiyatlarında dün başlayan sert düşüş hareketi bugün de devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde 110 dolardan 103 dolara kadar çekildikten sonra günü 106 dolardan tamamlayan brent petrolün varil fiyatı bu sabah 102 dolar seviyesinde.

Altın: Küresel piyasalarda spot altın fiyatları sınırlı düşüşle 1.940 dolardan işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, Sayın Zelenskiy’le de Sayın Putin’le de dostluğumuzu aynen korumak durumundayız. Yaptırımlara gelince BM kuralları içerisinde ne gerekiyorsa şu ana kadar onu yaptık. NATO üyesi ülkelerin yapmadıklarını, Rusya’ya rağmen Ukrayna’ya yaptık. Kalıcı ateşkesin tesisi konusundaki çabalarımızı yılmadan sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebi gelmediğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Maliye Bakanları’ndan oluşa Eurogrup, Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi. Toplantı sonunda yayınlanan basın bildirisinde, Bakanların AB ekonomisinin gidişatından memnun oldukları ve AB’nin daha esnek bir mali politika izleyeceği belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin’in Ukrayna’ya karşı savaşında Rusya’ya ekonomik veya askeri olarak yardım etmeye karar vermesi durumunda "önemli sonuçlarla karşılaşacağı" konusunda uyardı.

Rusya'da Başbakan Mihail Mişustin, beyaz ve ham şeker ile tahıl ihracatını geçici olarak yasaklayan bir kararname imzaladı.

Çin Merkez Bankası orta vadeli kredi kolaylığı faiz oranında değişikliğe gitmedi. Banka'nın ekonomide soğumanın önüne geçmek için para politikasını gevşetmeye yöneleceği ve faiz indirimi yapacağı öngörülüyordu.

Çin'de 2022 yılının ilk 2 ayında sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit varlık yatırımlarında büyüme beklentileri aştı.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK, Şubat ayı için konut satışları ve tarım üretici fiyatları ile Ocak ayı için ücretli çalışan istatistiklerini yayımlayacak. Bir önceki ay konut satışları baz etkisiyle yüzde 25,1 artışla 88 bin 306 olmuş, tarım üretici fiyatları aylık yüzde 14,83, yıllık yüzde 52,00 artış göstermişti (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe dengesi verilerini açıklayacak . Yılın ilk ayında bütçe 30,04 milyar TL fazla vermişti (11.00).

İngiltere'den Ocak ayına ilişkin işgücü rakamları gelecek. Ülkede en son işsizlik oranı yüzde 4,1 olarak açıklanmıştı (12.30).

Euro Bölgesi Ocak ayı sanayi üretimi rakamları açıklanacak. Aralık ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,2, geçen yıl aynı aya göre yüzde 1,6 artış göstermişti (13.00).

Almanya'nın ekonomik araştırma enstitüsü ZEW tarafından açıklanacak endeksler piyasalar tarafından yakından izlenecek. En son beklenti endeksi 56,0, cari endeks -10,8 seviyesinde gelmişti (13.00).

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), aylık raporunu yayımlayacak.

ABD'den haftanın en önemli verilerinden biri olan üretici enflasyonu Şubat ayı rakamları gelecek. Yılın ilk ayında üretici fiyatları aylık yüzde 1,0, yıllık yüzde 9,7 artış göstermişti (15.30).

Aynı saatte New York Fed imalat endeksi sonuçları da gelecek. Endeks bir önceki ay 3,1 seviyesinde açıklanmıştı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Berlin'de 31. WELT Ekonomi Zirvesi'nde konuşma yapacak (18.15).

Günün son verileri ABD'nin sermaye hareketleri (23.00) ve API petrol stokları (23.30) olacak.