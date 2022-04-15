Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (15 Nisan 2022)

Yurt içinde konut satışları, tarımsal ürün fiyatları ve bütçe rakamları takip edilirken, yurt dışında ABD'nin sanayi üretimi verileri öne çıkacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Haftanın son işlem gününde döviz kurları sınırlı harketlerle sakin bir başlangıç yapıyor. Dolar, dünkü kapanış seviyeleri olan 14,62'den el değiştirirken euro/TL ise yüzde 0,2 civarı düşüşle 15,80'den işlem görüyor.

Avrupa, ABD ve Asya'da borsalar 'Kutsal Cuma' günü nedeniyle bugün kapalı. Yatırımcıların, diğer başlıca merkez bankalarının ekonomiyi destekleyici politikaları azaltma hamlelerinde bulunmasıyla Fed'in para politikasını sıkılaştırmada agresif bir tutum izleyeceği endişeleriyle dün ABD borsaları gerilerken, tahvil getirileri ve dolar yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER:.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İhracata dönük yatırımlara yerli makine kullanımı, kısmi yurt dışı finansmanı ve bölgesel teşviklere ilave olarak yıllık yüzde 9’a varan faiz oranı ile Türk Lirası cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz. Benzer bir uygulamayı turizm sektöründe de hayata geçirerek döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9’a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk Lirası finansmanı sağlıyoruz” dedi.

JPMorgan, ortaya konan güvercin duruş sonrasında TCMB'den önümüzdeki aylarda da faiz indirimi beklemediğini bildirdi.

ABD, aralarında Savunma Bakanı Lloyd Austin veya Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın bulunması beklenen üst düzey bir heyeti Ukrayna’ya göndermeyi değerlendiriyor.

G20’ye ev sahipliği yapan Endonezya tarafından yapılan açıklamada, Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov’un önümüzdeki hafta yapılacak G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısına çevrimiçi olarak katılacağı aktarıldı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılması durumunda Rusya’nın batı kanadındaki birliklerini 2 katından fazla arttıracağı uyarısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, toplam varlıklarının 10 milyar pound olduğu tahmin edilen ve Rus oligark Roman Abramovich’e yakın olan 2 Rus oligarka daha yaptırım uygulayarak varlıklarını dondurdu.

Çin hükümetinin ekonomide yavaşlamanın önüne geçmek için daha fazla parasal teşvik çağrıları yapmasına rağmen Çin Merkez Bankası faiz oranlarında değişiklik yapmadı.

Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Denetleme Komisyonu, Çin'in bankacılık ve sigorta sektöründe sorunlu kredi tutarının 2022 ilk çeyrekte 3,7 trilyon yuna, sorunlu kredilerin toplam kredilere oranının yüzde 1,79 olduğunu bildirdi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini duyuracak. Kısa vadeli dış borç stoku Ocak ayında 125,5 milyar dolar olurken, vadesine 1 yıldan az kalmış borç 173,7 milyar dolar olarak açıklanmıştı (10.00).

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mart ayı için konut satış, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ve ücretli çalışan istatistikleri yayımlanacak. Konut satışları bir önceki ay 97 bin 587 adet ile geçen yıl aynı aya göre yüzde 20,1 artış göstermişti. Tarımsal üretici fiyatlarında ise aylık yüzde 13,74, yıllık yüzde 68,49 artış yaşanmıştı (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart ayı için Merkezi Yönetim bütçe dengesi rakamlarını duyuracak. Merkezi yönetim bütçesi Şubat ayında 69,7 milyar TL faizla verirken, faiz dışı fazla 113,4 milyar TL olarak açıklanmıştı (11.00).

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Samsun'da iş dünyası ile buluşma etkinliğine katılacak (14.00)

Fransa'da Mart ayı için final enflasyon rakamları açıklanacak. Öncü verilerle tüketici fiyatları aylık yüzde 1,4, yıllık yüzde 4,5 artış göstermişti (09.45).

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından düzenlenen "Profesyonel Tahminciler Anketi(SPF)" sonuçları açıklanacak. Bir önceki ankette bu yıl için büyüme beklentisi yüzde 4,2, enflasyon beklentisi yüzde 3,0 olarak gelmişti (11.00).

ABD'de Nisan ayına ilişkin New York Fed imalat endeksi rakamları açıklanacak. Endeks Mart ayında -11,8 seviyesine kadar inmişti. Endeksin bu kez sıfır puana doğru çıkacağı tahmin ediliyor (15.30).

ABD'den beklenen günün diğer verisi Mart ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı olacak. Ülkede Şubat ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarken, kapasite kullanımı yüzde 77,6 olmuştu. Analistlerin beklentisi sanayi üretiminde yüzde 0,4 artış olacağı, kapasite kullanım oranının yüzde 77,8'e yükseleceği yönünde oluştu (16.15).

ABD'den gelecek son veriler sermaye hareketleri (23.00) olacak.