Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (15 Şubat 2022)

Yurt içinde dönemsel işgücü istatistikleri ve bütçe rakamlarının izleneceği yeni günde, yurt dışında ZEW endeksi ve ABD üretici fiyatları takip edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geleceği toplantılar ve açıklamalar da yakından izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurları haftanın ikinci gününe sakin bir başlangıç yapıyor. Dolar/TL, 13,60'ın hemen üzerinde seyrederken euro/TL ise 15,40 civarında.

Yatırımcılar Rusya'nın her an gerçekleşebilecek Ukrayna işgalinin muhtemel etkilerini değerlendirirken Asya borsaları düştü. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dün ABD ve Avrupa borsalarında görülen kayıpların ardından bugün erken işlemlerde yüzde 0,4 eksideydi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Petrol fiyatları, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin etkisiyle ABD işlemlerinde yedi yılın zirve seviyesine yükselmesinin ardından bugün Asya işlemlerinde 96 doların altına çekildi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Piyasaların ECB'nin bu yıl faiz artırımına gitmesini bekledikleri bir ortamda konuşan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Banka'nın politikasında herhangi bir değişikliğin kademeli ocağını vurguladı.

Japon ekonomisi 2021 yılının son çeyreğinde, Omicron vakalarının hafiflemesinin tüketime destek vermesinin de etkisiyle güçlü büyüdü. Ancak büyüme beklentilerin biraz altında kaldı.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, yüksek enflasyon ve temel olarak güçlü ekonomi ile istihdam piyasası karşısında Fed'in faiz politikasını normalleştirmeye başlamasının vaktinin geldiğini söyledi.

Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanı Oleskiy Danilov, istihbarat verilerine göre Rusya’nın 16 ve 17 Şubat tarihlerinde ülkeye bir saldırı gerçekleştirmesini öngörmediklerini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Ukrayna'ya 1 milyar dolara kadar devlet borcu garantisi teklif ettiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Belarus'un Ukrayna sınırındaki Rus askeri varlığının arttığına işaret ederek Belarus'taki ABD vatandaşlarına bu ülkeden derhal ayrılmaları çağrısı yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Vladimir Putin'in, Ukrayna sınırına her geçen gün daha fazla askeri güç ve kabiliyet eklediğini söyledi.

G20 maliye bakanlarının bu hafta Jakarta'da yapacakları toplantıda, ABD ve Avrupa'da mernkez bankalarının parasal sıkılaştırmaya yönelmelerinin etkilerine karşı gelişmekte olan piyasaların güçlendirilmeleri, desteklenmeleri çağrısı yapacaklar.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK, 2021 yılının son çeyrek dönemine ilişkin işgücü verilerini açıklayacak. Bir önceki çeyrek dönemde mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı yüzde 11,7 olarak açıklanmıştı (10.00).

TÜİK'in aynı saat duyuracağı diğer veriler tarım ürünleri üretici fiyatları ve ücretli çalışan istatistikleri olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe rakamlarını yayımlayacak (11.00).

Hazine 11 ay vadeli bonoyu yeniden piyasaya sunarken, 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Finlandiya (09.00), Romanya (10.00), Macaristan, Slovenya (11.00), Hollanda (11.30), Polonya (12.00) ve Euro Bölgesi (13.00) 2021 yılı son çeyrek GSYH rakamları piyasalar tarafından takip edilecek. Euro Bölgesi için gelecek olan veri ikinci tahmin olacak. İlk tahminde GSYH dönemsel yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,6 olarak açıklanmıştı.

İngiltere'den Aralık ayına ilişkin işgücü rakamları açıklanacak. Ülkede işsizlik oranı Kasım ayı verileriyle yüzde 4,1 seviyesinde bulunuyor (10.00).

Euro Bölgesi'nde GSYH dışında Aralık ayı dış ticaret rakamları ile dördüncü çeyrek istihdam rakamları da izlenecek (13.00).

Günün en önemli verilerinden biri de Almanya'dan gelecek. Almanya'da Şubat ayına ilişkin ZEW ekonomik beklenti ve cari endeksi rakamları açıklanacak. Ocak ayında beklenti endeksi 51,7, cari endeksi -10,2 seviyesinde açıklanmıştı (13.00).

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moskova'da bir araya gelecek.

Avrupa piyasalarında olduğu gibi ABD'de de piyasaları bekleyen önemli veriler bulunuyor. 2022 yılının ilk ayına ilişkin üretici fiyatları açıklanacak. Üretici fiyatları Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2, geçen yıl aynı aya göre yüzde 9,7 artış göstermişti (16.30).

Aynı saatte New York Fed imalat endeksi de açıklanacak. Endeks en son -0,7 ile negatif bölgeye geçmişti.

Günün son verisi ise ABD'nin Aralık ayına ilişkin sermaye hareketleri olacak (00.00).

Gece yarısından sonra ABD'de Senato Bankacılık Komitesi, Başkan Joe Biden tarafından Fed Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilen 5 ismi oylayacak. Biden, Fed Başkanlığı görevi için Jeremo Powell'ı aday gösterirken, Fed Başkan Yardımcısı olarak Lael Brainard'ı, Fed Yönetim Kurulu üyeleri olarak da Sarah Bloom Raskin, Lisa Cook ve Philip Jefferson'u aday gösterdi.