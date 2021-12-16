Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (16 Aralık 2021)

Yurt içinde piyasaların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklacak. Yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Avrupa Merkez Bankası(ECB) faiz kararları izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dün 14,80 sınırını aşıldığı dolar/TL, bu sabah saatlerinde 15 liranın üzerine çıktı. Dünü 14,80'in hemen üzerinde kapatan dolar/TL, 09 sularında 15 lirayı geçtikten sonra dakikalar içerisinde 15,26 seviyelerine kadar tırmandı. Benzer grafiklerle euro/TL'de de 17 lira sınırı geçildi ve 17,27 görüldü.

Asya borsaları, Fed'in gelecek yıl yüksek enflasyonu kontrol altına almak için üç faiz artışı gerçekleştirme hazırlığı olarak salgın hastalık döneminde başlatılan tahvil alım programını Mart ayında sonlandıracağını açıklamasının ardından Wall Street'te görülen kazanımlara paralel olarak yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,26 artıda. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,67 yükselerek üç günün zirvesini kaydetti.

ABD'de ham petrol stoklarının beklentilerin iki katından fazla düşüşe işaret etmesi petrol fiyatlarını yükseltti. Brent petrolünün varil fiyatı 74,85 dolar seviyesine kadar tırmandı.

Dün, Fed'in varlık alımlarının azaltılmasına hız vermesinin ve 2022'de 3 faiz artırımına işaret etmesinin ardından 1.750 dolar desteğine gerileyen ancak çabuk toparlanan spot, altın bu sabah da yukarı hareketine devam ediyor. Spot altının onsu 1.782 dolar düzeyine kadar çıktı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alınarak yerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

ABD Merkez Bankası(Fed) piyasa beklentilerine paralel olarak varlık alımlarını azalttı. Hazine kağıdı alımını 20 milyar dolar ve mortgage destekli kağıt alımlarını 10 milyar dolar azaltma kararı alan Fed, Ocak ayında 40 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve 20 milyar dolar tutarında mortgage destekli kağıt olmak üzere toplam 60 milyar dolar tutarında varlık alacak.

Fed üyeleri 2022 yılında federal fon faizinin 3 kez 25'er baz puan artacağını öngördüler. Fed yetkilileri GSYH tahminlerini bu yıl için aşağı, gelecek yıl için yukarı yönde revize ettiler. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz artırımlarının varlık alım programının sona erdirilmesinden kısa süre sonra başlayabileceğini söyledi.

Sosyal medya ve haber platformu Reddit, ABD'de halka açılmak için başvuru yaptığı bildirdi. Şirketin halka arz edilecek hisse miktarı ve fiyat aralığı ise henüz belirlenmedi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), korona virüsün Omicron mutasyonunun 2022’nin ilk 2 ayında Avrupa kıtasında baskın mutasyon olmasının beklendiğini açıkladı.

Bloomberg News'un haberine göre ABD'de regülatörler hedge fonların ve yatırımcı ailelerin halka açık şirketlerde paylarını artırmak için karmaşık türev ürünleri gizli şekilde kullanmalarını sınırlayacak tedbirler almaya hazırlanıyor.

Japonya'da imalat sektörü aktivitesinde büyüme Aralık ayında da devam etti ancak büyüme bir önceki aya göre daha yavaş bir hızla gerçekleşti.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamlarını açıklayacak (10.00).

Piyasalar TCMB'den gelecek faiz kararına odaklanacak. TCMB Ağustos ayından bu yana faizi 400 baz puan aşağı çekeren yüzde 15,00 seviyesine kadar indirdi. ForeksHaber anketinde analistlerin beklentisi bu toplantıda da faiz indiriminin devam edeceği şeklinde oldu. Analistler yılın son toplantısında 100 baz puan daha indirim yapılmasını bekliyorlar (14.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. Merkez Bankası haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, stokçulukla mücadele kapsamında uygulanan cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Gün içinde Fransa (11.15), Almanya (11.30), Euro Bölgesi (12.00), İngiltere (12.30) ve ABD (17.45) öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ekranlara düşecek.

Euro Bölgesi ticaret ve İşgücü Maliyet Endeksi, Avrupa piyasalarında beklenen diğer veriler olacak (13.00).

Günün TCMB ile birlikte diğer iki faiz kararı İngiltere Merkez Bankası(BoE) ve Avrupa Merkez Bankası(ECB) tarafından açıklanacak. BoE, 2020 Mart ayından bu yana 14 toplantısında faizi yüzde 0,10 seviyesinde tutuyor (15.00). ECB, 2016 yılı Mart ayından bu yana sıfır faiz uygulamaya devam ediyor (15.45). Analistler iki bankadan da faiz değişikliği beklemiyorlar.

Gün boyu faiz kararı beklenen diğer merkez bankaları, Endonezya, Filipinler, Tayvan, İsviçre, Norveç, Mısır ve Meksika olacak.

ABD'de işsizlik başvuruları, konut başlangıçları, Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi (16.30), sanayi üretimi (17.15), doğal gaz stokları (18.30), Kansas Fed İmalat Endeksi (19.00) gibi önemli veriler bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi düzenlenecek.