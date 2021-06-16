Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (16 Haziran 2021)

Küresel piyasaların gözü kulağı bugün Fed'in açıklayacağı faiz kararı ve vereceği mesajlarda olacak. Fed'in faizleri değiştirmesi beklenmese de varlık alımlarını ne zaman azaltacağına sorusuna yanıt aranacak. Yurt içinde ise yarınki Merkez Bankası'nın PPK toplantısı öncesinde fiyatlanacak önemli bir veri bulunmuyor.

Fed geçen yıl Mart ayında yaptığı 100 baz puan indirimin ardından düzenlediği tüm toplantılarında faizde bir değişikliğe gitmedi. Piyasaların beklentisi bu toplantıda da faiz oranında bir değişiklik olmayacağı yönünde oluştu. Kararın açıklanmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell, bir basın toplantısı düzenleyecek. Piyasalar Powell'dan gelecek açıklamaları yakından takip edecek.

Fed faiz kararıyla birlikte ekonomik projeksiyonlarını da yayımlayacak. Fed yetkilileri bir önceki raporda 2021 yılı büyümesini yüzde 6,5, 2022 yılı büyümesini yüzde 3,3 olarak tahmin etmişti.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: ABD tahvil faizlerinin artması ve Biden-Erdoğan görüşmesinden beklenen mesajların çıkmamasıyla 8,55'in üzerine çıkan dolar/TL, dünkü piyasa kapanışından bu yana gece boyu yatay bir grafik sergiledi. Dolardaki 8,55'in hemen üzerindeki yatay hareketler bu sabah da devam ediyor. Benzer yatay hareketler euro/TL için de 10,38-1039 düzeyinde geçerli.



Piyasalar: Asya borsaları zayıf seyir izlerken, yüksek varlık değerlemelerinin son derece ucuz para arzına bağlı olduğunu göz önüne alan yatırımcılar bugün sona erecek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararı öncesinde temkinli. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi büyük ölçüde değişim göstermezken, Çin lokomotif hisseleri yüzde 0,3; Japon Nikkei endeksi yüzde 0,2 geriledi ancak Güney Kore hisseleri yüzde 0,6 artışla rekor seviyeye çıktı.

Altın ve petrol: Petrol fiyatları stoklardaki düşüş ve talepteki toparlanmanın etkisiyle yükseldi. Brent ham petrolünün varil fiyatı dün yüzde 1,6 yükseldikten sonra bugün de yüzde 0,5 artışla 74,70 dolara çıktı. Altın fiyatları ise dolardaki güçlü seyrin etkisiyle art arda dördüncü seansta gerilerken,

yatırımcılar Fed'in para politikası toplantısının sonucunu bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,857 dolardan işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 saatte 1 milyon 240 bin 311 kişinin aşı olduğunu açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 30 Mayıs 2019 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması 35,1 milyar TL ve 23 milyar Çin yuanı artırılarak toplam 46 milyar TL ve 35 milyar Çin yuanına ulaştı.

Çinli e-ticaret platformu Alibaba'nın ortak olduğu Trendyol, aralarında Softbank ve Global Atlantic'in de olduğu yatırımcılardan 2 milyar dolar yatırım almak için görüşmeler yürütüyor.

New York’ta yüzde 70 aşılama hedefine ulaşıldı ve tüm kısıtlamalar tamamen kaldırıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra Rus lider Vladimir Putin'le ilk kez bugün bir araya geliyor.

ABD Temsilciler Meclisi Bilim, Uzay ve Teknoloji Komitesi, teknoloji alanında Çin'in yarattığı tehdit ile mücadeleyi ve ABD'nin rekabet gücünü artırmayı hedefleyen yasa tasarısına onay verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, büyük teknoloji şirketlerine yönelik eleştirileri ile bilinen Lina Khan'ı Federal Ticaret Komisyonu Başkanlığı için aday gösterdi.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde TCMB Nisan ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak (14.30). Mart ayında konut fiyatları aylık yüzde 2,4, yıllık yüzde 32,0 yukarı gelmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl vadeli Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası doğrudan satacak.

Fed faiz kararını açıklayacak. (21.00).

ABD'de günün verileri MBA mortgage endeksleri (14.00), ithal fiyatlar, konut başlangıçları (15.30), DoE petrol stokları (17.30) olacak.

Avrupa piyasalarının açılmasıyla birlikte ilk veri İngiltere'den gelecek. Tüketici ve üretici fiyatları verileri piyasaların beklediği veriler arasında yer alıyor. Ülkede tüketici fiyatları Nisan ayında aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 1,5 artış göstermişti (09.00).

Euro Bölgesi işgücü maliyet endeksi ve ücretler verileri de gündemde bulunuyor (12.00).

Almanya 10 yıllık, İngiltere 14 yıllık tahvil ihaleleri düzenleyecekler.