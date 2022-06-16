Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (16 Haziran 2022)

Yurt içinde özel sektörün yurt dışı borcu ve konut fiyatları verileri takip edilecek. Yurt dışında ise gözler yine merkez bankalarında olacak. İsviçre ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararları yakından takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Türk Lirası'nın değerindeki yatay setir hafta genelinde olduğu gibi bugün de sürüyor. Dün Fed'in faiz kararını açıkladığı dakikalarda 17,30 sınırına dayanan dolar/TL, yeniden 17,25'ler düzeyine çekildi. Euro/TL'de 18,00-18,10 aralığındaki hareketler devam ediyor.

Asya borsaları dün Fed'in agresif faiz artırımına gitmesi ve büyüme tahminlerini düşürmesinin ardından yükselirken, uzun vadeli ABD devlet tahvillerinin getirisi düştü ve dolar 20 yılın zirvesinden indi. ABD borsalarında dün Dow Jones endeksi yüzde 1, S&P 500 yüzde 1,46, Nasdaq endeksi ise yüzde 2,5 artıda kapanmıştı. Karardan önce tamamen fiyatlara yansımış olan faiz artırımının ardından Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ABD borsalarına paralel olarak yüzde 0,4 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,7 yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Endüstri Bölgeleri Kanun Teklifi Sanayi Komisyonu’nda kabul edildi.

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

ABD'de ekonomik aktivitenin toparlandığına ve istihdam kazanımlarının güçlü olmaya devam ettiğine işaret eden Fed, faiz oranını 75 baz puan artırdı. Bu, 1994'ten bu yana yapılan en büyük faiz artırımı oldu. Fed Başkanı Jerome Powell, Temmuz ayında yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından da 75 baz puanlık bir faiz artırım kararı çıkabileceğini söyledi.

Fed yetkilileri GSYH tahminlerini aşağı, işsizlik oranı tahminlerini yukarı yönlü revize ettiler. Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 1,7 oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 75 baz puan faiz artırımının ardından körfez ülkelerinin merkez bankaları da 25 ila 75 baz puan arasında değişen oranlarda faiz artırımına gitti. BAE, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün merkez bankaları faiz artırdı.

Brezilya Merkez Bankası(COPOM), üst üste 11'inci toplantısında da faiz oranında beklentiler doğrultusunda artışa gitti. COPOM, gösterge konumundaki Selic faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 12,75'ten yüzde 13,25'e çıkardı.

Asya'da da Fed'i takip eden Hong Kong ve Macau para otoritelerinden aynı seviyede faiz artışları geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmesinde Zelenskiy’i ABD’nin Ukrayna’ya topçu ve gelişmiş roket sistemleri için mühimmat da dahil olmak üzere 1 milyar dolarlık güvenlik yardımı sağlayacağı konusunda bilgilendirdiğini ifade etti.

ABD'ye Nisan ayında net sermaye girişi 1,3 milyar dolar seviyesinde kaldı. Çin'in elinde bulunan ABD tahvil miktarı düşüşünü sürdürerek 1 trilyon dolar sınırına geldi.

Japonya'nın ticaret açığı Mayıs ayında, son 8 yılda tek bir ayda görülen en yüksek seviyede gerçekleşti.

Çin'de yeni konut fiyatları Nisan ayının ardından Mayıs ayında da düştü.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi'nin dün yaptığı olağanüstü toplantıda dile getirilen yeni anti-parçalanma, anti-ayrışma aracının tahvil alımları konusunda şartları daha gevşek dizayn etmesi bekleniyor.

İngiltere'de IGD tarafından yapılan araştırma, gıda fiyat enflasyonunun bu yaz yüzde 15'e varan bir seviyede tepe yapmasını ve 2023 yılında da yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesinin beklendiğini gösterdi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerini duyuracak (10.00).

TBMM KİT Komisyonunda, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıklarının hesapları görüşülecek (11.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

TCMB aynı saatte konut fiyatları rakamlarını da açıklayacak. Konut fiyatları bir önceki ay yıllık yüzde 110,0 seviyesine ulaşmıştı.

Avrupa'da beklenen faiz kararlarından ilki İsviçre Merkez Bankası(SNB) tarafından açıklanacak. 2015 yılından bu yana faizi yüzde -0,75 seviyesinde tutan SNB'nin diğer büyük merkez bankalarının artırım kararlarını izleyip izlemeyeceği takip edilecek. Piyasalarda beklenti bu toplantıda da faizin değişmeyeceği yönünde oluştu (10.30).

Günün diğer faiz kararı İngiltere Merkez Bankası (BoE) tarafından gelecek. BoE'nin geçen yılın son ayı başladığı faiz artırım sürecini 25 baz puan ile devam ettirmesi bekleniyor (14.00).

NATO Savunma Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

ABD'de bir önceki ay hafif gerileyen konut başlangıçları için Mayıs ayı rakamları takip edilecek. Ülkede en son konut başlangıçları yüzde 0,2 düşüşle 1,72 milyon seviyesine inmişti (15.30).

Aynı saatte Philadelphia Fed iş koşulları endeksi, işsizlik başvuruları ve New York Fed hizmet sektörü aktivite endeksi de ekranlara düşecek.

Her hafta olduğu gibi doğal gaz stokları da takvimde yer alıyor (17.30).