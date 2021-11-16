Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (16 Kasım 2021)

Yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması ve dönemsel işgücü istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında ise ABD'den gelecek perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri beklenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Türk Lirası, dolar karşısında erimeye devam ediyor. Eylül ayının ilk haftasından itibaren yükseliş trendinde olan ve son 6 işlem gününde de üst üste yükselen dolar/TL, bu sabah tarihi zirvesini 10,09'a kadar taşıdı. Euro/TL ise 11,50'nin hemen altında alıcı buluyor.

Asya borsaları, Çin gayrimenkul sektörüne dair endişelerin rahatlamasıyla artan risk iştahının desteğiyle çoğunlukla yükselirken, yatırımcılar ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in görüşmesine odaklandı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,27 artışla iki buçuk haftanın zirvesine yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,39 yükseldi. Çin lokomotif endeksi yüzde 0,4, Hong Kong'un Hang Seng endeksi ise gayrimenkul hisselerinin desteğiyle yüzde 0,7 yükseldi.

Uluslararası piyasalarda altın, kendisini enflasyondaki yükselişe karşı korumak isteyen yatırımcıların alımları, yüksek enflasyonun ekonomilerde büyümeyi yavaşlatacağı endişeleri ile yükseldi. Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı dün 1870 dolar ile 5 ayın en yüksek seviyesini gördü.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Türkiye Şeker Fabrikaları, şekere yüzde 25 zam yaptı. KDV hariç kilogramı 3,93 TL'den satılan kristal şeker fiyatı 4,9125 TL oldu.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları ve AB Doğu Ortaklığı Bakanlar Toplantısı’nda Belarus’a yönelik yaptırımları genişletme kararı alındı.

ABD Başkanı Joe Biden 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısını Beyaz Saray’ın bahçesinde düzenlenen törenle imzaladı. Öte yandan Biden, Fed başkanlığı için görüşmelerine devam ederken, Senato Bankacılık Komisyonu Başkanı Sherrod Brown, kararın yakında açıklanmasını beklediklerini söyledi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, enflasyon görünümünden konusunda oldukça rahatsız olduğunu söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, tedarik zincirlerindeki ve sanayideki darboğazların bir taraftan enflasyonu yukarı iterken, diğer taraftan Euro Bölgesi büyümesi üzerinde baskı yaratmasını beklediğini söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi açılış konuşmasını yapacak (09.00).

TÜİK, yılın 3.çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini açıklayacak. Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı yılın 2.çeyrek döneminde yüzde 12,4 olarak açıklanmıştı (10.00).

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerini duyuracak (10.00).

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Madencilik Sektörü Gelişim Raporu tanıtımına katılacak.(11.30)

TCMB öğleden sonra ise Eylül ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi raporunu yayımlayacak. Konut fiyatları Ağustos ayında aylık yüzde 3,9, yıllık yüzde 33,4 artış gösterdi (14.30).

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alınacak.

Avrupa piyasaları İngiltere'den gelecek işgücü rakamlarıyla güne başlayacak. Ülkede işsizlik oranı yüzde 4,5 seviyesinde bulunuyor (10.00).

Fransa ve İtalya'nın final enflasyon verileri de Avrupa piyasalarında takip edilecek gündem maddeleri olacak (10.45, 12.00).

Son 5 toplantısında faizi artıran Macaristan Merkez Bankası (MNB) faiz kararı da piyasalar tarafından takip edilecek (16.00).

Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) aylık raporu açıklanacak (12.00).

Yurt dışında günün en önemli verileri ABD tarafından gelecek. ABD'de perakende satışlar, ithal fiyatları (16.30), sanayi üretimi (17.15), işletme stokları, NAHB Konut Piyasası Endeksi (18.00) ve sermaye hareketleri (00.00) verileri izlenecek.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'in akşam saatlerinde bir konuşması bulunuyor (20.00).