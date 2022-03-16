Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (16 Mart 2022)

Yurt içinde önemli bir verinin olmadığı hafta ortasında küresel piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı açıklanacak. Fed kararının yanı sıra Başkan Jerome Powell'ın önümüzdeki toplantılar için vereceği mesajlar da dikkatle takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Asya borsaları yükselirken, yatırımcıların gözü volatil petrol fiyatları, Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri ve ABD Merkez Bankası'nda (Fed). Fed'in üç yıl sonunda ilk kez faizleri artırması ve gelecekte daha sıkı bir para politikasına ilişkin yol haritası çizmesi bekleniyor.

Dolar-Euro: Türk Lirası, hafta ortasına yatay seyirle başlarken dolar/TL 14,70'in hemen üzerinde, euro/TL ise 16,14 seviyesinden yatay hareketlerle başlıyor.

Petrol: İki gündür sert bir şekilde düşüşe geçen petrol fiyatları, bu sabah hafif bir toparlanma ile 100 doların üzerine tırmandı. Sabah saatleri itibariyle brent petrol 100,95 dolardan işlem görüyor. ABD tipi ham petrol ise 97 dolar düzeyinde.

Altın: Fed faiz kararı öncesinde altın fiyatları da 1.915 dolar seviyesinde yatayda.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden müzakerelerin 5’inci turu sona ererken, 6’ıncı turun bugün yapılacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Facebook’tan yayınladığı son videosunda Rusya ile yapılan barış görüşmelerinin ‘daha gerçekçi bir yapıya büründüğünü, ancak halen zamana ihtiyaç duyulduğunu’ aktardı.

ABD’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere birçok Rus diplomata yaptırım uygulamasının ardından Rusya’da, ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’da dahil olmak üzere 13 ABD’li diplomata yaptırım uyguladı.

Kanada’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarının ardından Rusya da uygulanan yaptırımlara karşılık olarak Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun da dahil olduğu 313 kişiyi yaptırım listesine aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi’nden ayrıldıklarını ve bu bildirimin Genel Sekreter Marija Pejcinovic Buric’e iletildiğini açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Belarus’a yönelik yaptırım listesine 370 kişi ve kurumu daha eklediğini açıklayarak, toplam yaptırım uygulanan kişi ve kurum sayısının binin üzerine çıktığını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya 13,6 milyar dolarlık bir yardım fonu içeren ve ABD hükümetinin kapanmasını önlemek amacıyla hazırlanan finansman tasarısına onay verdi.

ABD Senatosu, 2023 yılından itibaren yaz saati uygulamasını sürekli kılmayı öngören bir tasarıyı onayladı.

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, enflasyonda yükselişin Avrupa Birliği ekonomisi üzerinde etkilerinin görülmeye devam edileceğini ancak Ukrayna savaşı nedeniyle bu yıl resesyon girilmeyeceğini söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerini yayımlayacak (10.00).

TCMB'den gelecek günün ikinci verisi Ocak ayına ilişkin konut fiyatları olacak. Konut fiyat artışı bir önceki ay yıllık bazda yüzde 59,6'ya ulaşmıştı (14.30).

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da görüşecekler. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Avrupa'da öne çıkan bir veri bulunmuyor. İtalya'dan gelecek final tüketici fiyatları günün izlenecek tek verisi olacak.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) aylık raporu açıklanacak (12.00).

Almanya Hazinesi 10 yıllık tahvil ihalesine çıkacak. Bir önceki 10 yıllıkta ortalama faiz yüzde 0,31 olarak gerçekleşmişti.

ABD'de MBA mortgage endeksleri her çarşamba olduğu gibi aynı saatte ekranlara düşecek (14.00).

ABD'nin veri akışı perakende satışlar ve ithal fiyatlar rakamlarıyla devam edecek. İki veri için de Şubat ayı rakamları açıklanacak. Ocak ayında perakende satışlar aylık yüzde 3,8, yıllık yüzde 13,0 gibi yüksek seviyede artış göstermişti (15.30).

ABD'nin diğer verileri işletme stokları, NAHB konut piyasası endeksi (17.00), DoE petrol stokları (17.30) olacak.

Günün beklenen verisi ise ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak; Fed faiz kararını duyuracak. Piyasalarda Fed'in 25 baz puan artırımına kesin gözüyle bakılıyor. Böylece 2020 yılı Mart ayından bu yana yüzde 0,00-0,25 aralığında olan faizin yüzde 0,25-0,50 aralığına çıkacağı tahmin ediliyor (21.00).

Faiz kararıyla birlikte makro ekonomik tahminler de ekranlara düşecek. Fed'in bir önceki raporunda 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,0 seviyesinde bulunuyordu (21.00).

Toplantının ardından her zaman olduğu gibi Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı takip edilecek (21.30).

NATO Savunma Bakanları olağanüstü toplantı düzenleyecek. Toplantıya Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katılacak.