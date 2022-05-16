Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (16 Mayıs 2022)

Haftanın ilk günü piyasaları yurt içinde önemli gündem maddeleri bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak ödemeler dengesi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak bütçe rakamları daha öne çıkıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konut ve temizlik sektörü temsilcileri ile yapacağı görüşmeler de gündemde bulunuyor.

Yurt dışı piyasalarda daha sakin bir veri akışı beklenirken, New York Fed imalat endeksi izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dolar/TL'de üst üste 8 gündür yükseliş devam ediyor. Kur bu sabah saatlerinde 20 Aralık'tan bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi 15,50'nin üzerine taşırken euro/TL ise yeni haftanın ilk saatlerinde 16,20'nin üzerini test ettikten sonra 16,15'in hemen altında dengelendi.

Asya borsaları, Çin'de açıklanan perakende satışlar verisinin beklentilerin oldukça altında kalması ve ülkede devreye alınan tecrit uygulamalarının dünyanın en büyük ikinci ekonomisine verdiği zararın altını çizmesiyle ufak kazanımlar elde etmekte bile zorlandı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi geçen hafta yüzde 2,7 düşüşle iki yılın dip seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 0,2 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi geçen hafta yüzde 2,1 gerilemesinin ardından yendeki değer kaybının ihracatçılara destek sağlamasıyla bugün yüzde 0,6 artıda kaldı.

Petrol fiyatları, AB'nin Rus ham petrolüne yasak getirmeye hazırlanması ve OPEC'in sınırlı üretim gerçekleştirmesiyle görülen arz endişelerine rağmen yatırımcıların dünkü seansta görülen yükselişlerden kâr elde etmesiyle geriledi. Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1,5 düşüşle 110 doların altına indi. Spot altının ons fiyatı ise 1.812 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Resmi Gazete'nin 14 Mayıs tarihli sayısında yayımlanan kurumlar vergisi genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğe göre, ihracat yapan kurumlar ihracat kazançlarıyla sınırlı olmak üzere 1 Ocak'tan itibaren üretim ve ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar için kurumlar vergisinde 1 puanlık indirimden yararlanabilecekler. Ancak 1 puan indirim uygulanacak kazanç tutarı, gerek ihracattan elde edilen kazancı gerekse ilgili dönem safi kurum kazancını aşamayacak.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımını görüştüğünü ifade ederek, iki ülkenin üyeliği konusunda uzlaşmaya varılabileceğinden emin olduğunu aktardı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği hakkındaki endişeleri için "ortak bir zemin bulunabileceğini" ifade etti.

Çin Merkez Bankası (PBOC), orta vadeli kredi kolaylığı faizini değiştirmedi. Son 4 toplantıdır faiz oranını değiştirmeyen PBOC, 1 yıl vadeli orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) faiz oranını yüzde 2,85 seviyesinde tuttu.

Şanghay yönetimi kent genelinde karantina, kapatma tedbirlerinin daha geniş şekilde kaldırılarak normal yaşama dönülmesi için 1 Haziran tarihini hedef olarak belirledi.

G7 Dışişleri Bakanları Toplantısının 3. gününde ele alınan Rusya-Ukrayna savaşı hakkında, "Rusya'nın saldırıları, yakın tarihin en şiddetli gıda ve enerji krizlerinden birini oluşturdu" ifadeleri kullanıldı.

Çin'de ekonomik aktivite Nisan ayında, COVID-19 salgınının önüne geçmek için uygulanan karantina, kapatma tedbirlerinin etkisiyle keskin şekilde yavaşladı.

Japonya'da toptan fiyatlar Ukrayna krizinin ve zayıf yenin enerji ve ham madde maliyetlerini yükseltmesinin etkisiyle Nisan ayında rekor seviyede yükseldi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Mart ayı ödemeler dengesi raporunu açıklayacak. Ödemeler dengesinin en önemli kalemi olan cari işlemler Şubat ayında 5,15 milyar dolar açık vermişti. ForeksHaber'in düzenlediği ankette ekonomistlerin Mart ayı cari işlemler medyan tahmini 5 milyar 286 milyon dolar, ortalama tahmini ise 5 milyar 185 milyon dolar açık oldu. (10.00).

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Mart ayı dış ticaret endeksleri, ücretli çalışan sayısı ve ilk çeyrek işgücü istatistiklerini yayımlayacak. TÜİK, mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranını bir önceki dönem yüzde 11,2 olarak açıklamıştı (10.00).

Günün diğer önemli verisi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelecek; Nisan ayına ilişkin Merkezi Yönetim bütçe dengesi açıklanacak. Mart ayında bütçe dengesi 68,97 milyar TL, faiz dışı denge 42,03 milyar TL açık vermişti (11.00).

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önce emlak sektörü, ardından temizlik sektörü temsilcileri ile "Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete" programı çerçevesinde görüşecek (13.00, 15.00).

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, İrlanda Senatosu tarafından düzenlenen "Dijital Euro'ya Doğru" etkinliğinde açılış konuşmasını yapacak (11.20).

Avrupa'da analistlerin bekleyeceği çok önemli bir veri bulunmuyor. Euro Bölgesi Mart ayı ticaret rakamları öne çıkan tek veri olacak (12.00).

ABD'de Mayıs ayına ilişkin New York Fed imalat endeksi verileri yayımlanacak. Endeks bir önceki ay 24,6 puan seviyesinde açıklanmıştı (15.30).

New York Fed Başkanı John Williams, Mortgage Bankacılar Birliği (MBA) Sermaye Piyasaları Konferansında konuşacak (15.55).

ABD'de günün son verisi Mart ayına ilişkin sermaye hareketleri olacak. Bir önceki ay Ülkeye net 162,6 milyar TL sermaye girişi olmuştu (23.00).