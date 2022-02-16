Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (16 Şubat 2022)

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı günün en önemli gündem maddesini oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında, Ukrayna-Rusya gerilimi, KDV indiriminin de yer aldığı teşvik ve tedbir paketi, enflasyonla mücadele, elektrik fiyatları, COVİD-19 ve dış politika konularının ele alınması bekleniyor (15.00). Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan "Millete Sesleniş" konuşmasını yapacak.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve konut fiyatları verileri izlenecek. Yurt dışında ise İngiltere enflasyon, Euro Bölgesi sanayi üretimi, ABD perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin yanı sıra Fed tutanakları takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz piyasaları hafta ortasına sakin bir başlangıç yaparken dolar/TL, 13,60'tan euro/TL ise 15,45 civarında işlem görüyor.

Asya borsaları, Rusya'nın bazı askeri birliklerinin tatbikatların ardından üsse geri döndüğünü açıklamasının ardından Ukrayna'yı işgal edeceğine dair endişelerin hafiflemesiyle yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ABD ve Avrupa borsalarında dün görülen yükselişlere paralel olarak bugün erken işlemlerde yüzde 0.9 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi art arda iki gün gerilemesinin ardından toparlanarak yüzde 1.9 yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme tehdidinin devam ettiğini söyledi.

ABD'de Senato Bankacılık Komitesi, Başkan Joe Biden'in Fed Yönetim Kurulu için aralarında Fed Başkanı Powell'ın da olduğu adaylar için yapacağı onay oylamamasını Cumhuriyetçilerin boykotu nedeniyle erteledi.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, enflasyon görünümü konusunda artan belirsizliğin ECB'nin özellikle gelecekteki faiz artırımları konusunda seçeneklerini tamamen açık tutması gerektiği anlamına geldiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, ECB'nin enflasyonu değerlendirirken konut fiyatlarındaki artışı da düşünmesi gerektiğini, konut fiyatlarında patlamanın para politikasını sıkılaştırmada çok geç kalmanın riskleri arasına eklendiğini söyledi.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, BOJ'un ultra gevşek para politikasını sona erdirmesi halinde, büyük miktardaki varlık portföyü nedeniyle geçici olarak kayıplar yaşayabileceğini söyledi.

Çin'de enflasyon baskı Ocak ayında hafifledi. Hem tüketici fiyatlarında hem de üretici fiyatlarından artışlar Ocak ayında yavaşladı.

Japonya'da imalat sektörünün ekonomiye olan güveni Şubat ayında, pandemiyi kontrol altına almaya yönelik tedbrlerin ve yüksek ham madde fiyatlarının etkisiyle 11 ayın en düşük seviyesine indi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerini yayımlayacak (10.00).

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına ilişkin bakanlıkta düzenlenecek toplantıya başkanlık edecek (10.30).

TCMB'den günün ikinci verisi konut fiyat endeksi rakamları olacak. TCMB, 2021 yılının Aralık ayına ilişkin konut fiyatları verilerini duyuracak. Konut fiyatları Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 9,0, geçen yıl aynı aya göre yüzde 50,5 artış göstermişti (14.30).

Avrupa'da analistlerin merakla beklediği İngiltere Ocak ayı enflasyon rakamları açıklanacak. İngiltere'de Aralık ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 5,4, üretici çıktı fiyatları aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 8,7 artış göstermişti. Yılın ilk ayında analistlerin enflasyon beklentisi aylık yüzde 0,2 düşüş, yıllık yüzde 5,4 artış, üretici çıktı fiyatı beklentisi aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 9,1 artış yönünde oluştu (10.00).

Euro Bölgesi için Aralık ayı sanayi üretimi rakamları açıklanacak. Analistler sanayi üretiminin aylık yüzde 0,1 artarken, yıllık yüzde 1,0 düşmesini bekliyorlar.

ABD'de her hafta olduğu gibi MBA mortgage verileri açıklanacak (15.00).

ABD'de günün önemli verilerinden ilki perakende satışlar olacak. Ocak ayına ilişkin açıklanacak olan perakende satış verileri ile aynı saatte aynı aya ilişkin ithal fiyat verileri de gelecek. Piyasanın perakende satış beklentisi yüzde 2,1, ithal fiyat beklentisi yüzde 1,2 artış yönünde oluştu (16.30).

Bir başka beklenen enflasyon rakamı Kanada için olacak. Kanada'da Ocak ayına ilişkin tüketici fiyatlarının yanı sıra, imalat sektörü satışları ve toptan satış rakamları da yayımlanacak (16.30).

Günün diğer beklenen verisi Ocak ayı ABD sanayi üretimi ve kapasite kullanım rakamları olacak. Sanayi üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşüş göstermişti. Yeni veri için analistlerin beklentisi yüzde 0,5 olacağı yönünde (17.15).

ABD'den beklenen diğer veriler işletme stokları, NAHB konut piyasası endeksi (17.00), DoE petrol stokları (18.30) olacak. 20 Yıllık tahvil ihalesi de takvimde yer alıyor.

Günün diğer önemli gündem maddesi ise ABD Merkez Bankası(Fed) tarafından açıklanacak tutanaklar olacak. Fed, 25-26 Ocak tarihli FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak (22.00).